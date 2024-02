¿La ministra del Deporte tiene los días contados en el gobierno del presidente Petro?

La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, podría tener los días contados en el gobierno del presidente Gustavo Petro tras la pérdida definitiva de la sede de los Juegos Panamericanos.



Por un lado, cada vez son más los sectores, incluso desde el Pacto Histórico, los que le reclaman al jefe de Estado la salida de la alta funcionaria después de que este jueves 1.° de febrero Panam Sports confirmó las ciudades que aspiran a realizar los Juegos en 2027: Asunción y Lima. Esto se traduce en que, definitivamente, Barranquilla y Colombia perdieron la sede por incumplimiento de los pagos.



"Lo peor: la ministra, teniendo la plata en su cartera, no pagó en diciembre porque según sus propias palabras le dio miedo girar tanta plata. Una incapaz en todo el sentido de la palabra. Y sigue ahí, en su cargo, como si nada", aseveró el representante del Pacto Histórico por el Atlántico Agmeth Escaf en un duro mensaje en el que le reprochó al presidente Petro la pérdida de los juegos.



No obstante, el presidente Gustavo Petro no ha dado señales sobre una posible salida de la ministra. De hecho, el jefe de Estado insiste en que su gobierno no incumplió y responsabiliza directamente al gobierno del expresidente Iván Duque.



"El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos, así lo dice la carta que me envió el comité olímpico. Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría, antes de llegar a esta fecha los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia. Ya había un compromiso del presidente de la organización con el presidente del Paraguay. Ese tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia", dijo el jefe de Estado este jueves en la red social X.



Además, durante los últimos días el mandatario ha hecho duros pronunciamientos en público y en privado, pero no ha trascendido menciones a Rodríguez.



Y es que hay quienes insisten en que la ministra simplemente siguió las indicaciones del jefe de Estado, quien no estaría del todo convencido en realizar esos Juegos.



"Es muy contundente el hecho de que la ministra del Deporte siga en su cargo. Eso no tiene ningún tipo de presentación y lo que a mí me hace pensar es que la decisión de no hacer los Juegos Panamericanos fue una decisión del Presidente. La responsabilidad política es del Presidente. Si fuera individualmente sobre la ministra del Deporte, no habría nada qué justificar a que ella estuviera en el cargo. Fue una decisión deliberada del presidente Gustavo Petro", le dijo la representante a la Cámara Jennifer Pedraza en entrevista con EL TIEMPO.



Pero más allá de esto, quedaría otro camino gracias a la separación de poderes. Si sigue en el cargo, ya en el Congreso, específicamente en el Senado, está lista una moción de censura que parece cada vez sumar más apoyos para sacar a Rodríguez.

Y aunque ninguna moción de censura contra un ministro ha prosperado en la historia del país, en el Congreso insisten en que debe de haber un costo político por lo que muchos han señalado como una "vergüenza internacional".



"Es muy lamentable pero sobre todo vergonzoso que Barranquilla y Colombia hayan perdido la sede de los Juegos Panamericanos. La perdimos por la mezquindad del Presidente Petro, la perdimos por el desgobierno del Presidente Petro, la perdimos por la terquedad de la Ministra del Deporte y del Ministro de Hacienda. Ojalá el Senado esté a la altura de aprobar la moción de censura en contra de la Ministra para que opere la responsabilidad política y deje su cargo de manera inmediata", dijo, por su parte, el senador David Luna, uno de los senadores que promueve la moción.

De hecho, ya cuentan con el 30 por ciento del Senado y, según las cuentas, tras la decisión definitiva de Panam Sports los apoyos son cada vez más.



"Esa responsabilidad recae sobre la Ministra del Deporte, que además es licenciada en educación física. Sabía la responsabilidad que tenía con la realización de los Juegos Panamericanas y fue incompetente. Desde el Congreso de la República, llamamos la atención e insistimos en la necesidad de la moción de censura y el retiro de esta funcionaria", dijo, por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa.



El debate todavía no tiene fecha, pero Luna insiste en que no es necesario esperar hasta el 16 de febrero, cuando se reanude la legislatura, pues para ejercer control político el Congreso es autónomo y podría citarse a ese debate.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA