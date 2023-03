Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro posesionó este martes 21 de marzo a Astrid Liliana Cáceres Cárdenas como directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



“Tenemos una tarea en que hay que recortar tiempos, y que tiene que ver con una prioridad del programa de gobierno: el cuidado integral de la niñez en Colombia. Una niñez que pasa en muchas regiones y circunstancias, por el hambre, por la violencia del país, por la violencia intrafamiliar, por la falta de oportunidades que hay que abrir. Si la niñez crece en medio del afecto, el país será pacífico, muy democrático”, comenzó diciendo el presidente Petro durante el acto de posesión.

En su discurso, el presidente también se refirió a los contratos y la importancia de garantizar alimento a los menores: “El manejo de contratistas que hay que vigilar al extremo”, enfatizó. “Para que la comida de verdad llegue a la niñez”, agregó.

De igual modo, señaló que es fundamental hacer cambios dentro de esta organización, para garantizarle una mejor atención a los niños y niñas: “Lo primero que hay que hacer es reorganizar el ICBF. Se la han añadido tareas que no tiene que ver con la niñez, eso ha hecho que parte del presupuesto no atienda la niñez”, dijo.



También hizo énfasis en que la labor consistía en ayudar a la niñez y no debía concentrarse en otros objetivos: “Eso ha hecho que parte del presupuesto y, muchísimas veces, parte del tiempo, se dejan de dedicar a la niñez para cubrir otros objetivos, que indudablemente son importantes, pero que otras instituciones del Estado ya los tienen”, afirmó.



Cáceres asume sus labores en el cargo luego de poco más de un mes de la renuncia de Concepción ‘Concha’ Baracaldo, la cual fu aceptada por Petro el 8 de febrero de este año tras el revuelo político y los cuestionamientos que levantó su nombramiento.



Por su parte, la nueva directora estudió Licenciatura en Educación, hizo una maestría en Educación y Desarrollo Comunitario y está cursando otra en Estudios Políticos. Tiene experiencia en el Ministerio de Educación Nacional, donde trabajó como subdirectora Técnica. Además, laboró en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre otros cargos públicos enfocados en la niñez que ha ocupado, según detallaron en la página del ICBF.

🔴 #EnDirecto | Posesión de Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). https://t.co/wlo4rGebIn — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 21, 2023

