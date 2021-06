Tutela contra Duque por decreto de asistencia militar

El senador Iván Cepeda radicó este jueves ante el Consejo de Estado una tutela en la que solicita que se le ordene al presidente de la República, Iván Duque, que suspenda de manera inmediata la aplicación del decreto 575 de 2021, que establece las condiciones de la asistencia militar en algunas zonas del país para enfrentar la difícil situación de orden público.

Según argumentó el senador Cepeda, con este decreto se “genera en la práctica un estado de conmoción interior, en el cual se suspenden de manera permanente normas constitucionales y legales”.



A través del Decreto 575 del 2021, el Gobierno ordenó a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda y a los alcaldes de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva que coordinen con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar.



Así mismo, la norma pide adoptar las medidas necesarias para levantar los bloqueos que se presenten en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar nuevas obstrucciones en las vías.



En la tutela, Cepeda señala que el presidente Duque al expedir un decreto de conmoción interior bajo la figura de un decreto reglamentario, ha desconocido las exigencias formales de los estados de excepción constitucional.



Con esta determinación, el presidente no solo impidió que el Congreso de la República ejerciera control político sobre esta medida extraordinaria, sino que frenó a la Corte Constitucional para que realizara control automático del decreto de conmoción interior y de las medidas adoptadas -para garantizar así- el cumplimiento de la Constitución y de los tratados de derechos humanos.

“He presentado una tutela contra el presidente Iván Duque, por la expedición del decreto 575 de 2021 que es abiertamente inconstitucional, puesto que genera en la práctica un estado de conmoción interior, en el cual se suspende de manera permanente normas constitucionales y legales, sustituye la potestad sancionatoria del Estado y le atribuye a la Fuerza Pública funciones que exceden su competencia. Eso significa que en Colombia se crea de hecho la posibilidad de que las autoridades militares y de Policía, coadministren, en materia de orden público con las autoridades civiles, y se propicie un escenario proclive a que ocurran graves violaciones a los DD. HH como ha ocurrido hasta hoy” señaló Iván Cepeda.



En este sentido, el congresista del Polo advirtió que el primer mandatario profirió el texto normativo sin la firma de todos sus ministros; omitió establecer un límite temporal en su aplicación, y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición, así como, al establecimiento de las medidas adoptadas.



Según Cepeda, esto constituye una elusión grave al régimen de requisitos y limitaciones constitucionales que violenta derechos fundamentales, la autonomía de los entes territoriales y el ejercicio legítimo de la protesta social, con lo que fractura el sistema democrático y pone en riesgo el Estado de Derecho.



Al concluir la tutela, Cepeda señaló: “el decreto 575 de 2021 expedido por presidencia bajo la forma de una norma reglamentaria conlleva a que no pueda ejercer mi facultad de control político conferida por la Constitución en mi calidad de Senador de la República y como expresión de mi derecho fundamental a la participación política”.

Otra demanda

El recurso interpuesto por Cepeda se suma a una demanda de nulidad de ese mismo decreto que había sido presentada este miércoles ante el Consejo de Estado por el congresista David Racero.



Para el Congresista, con la puesta en marcha del decreto 575 se autoriza la participación de las fuerzas militares, pero “de conformidad con tratados internacionales y jurisprudencia nacional, estos no deben intervenir en la contención o control de la protesta social porque ello incrementa el riesgo de mayores vulneraciones de derechos humanos en nuestro país y principalmente porque esta función debe ser exclusivamente por la Policía Nacional”.



Adicionalmente, Racero indica que el decreto no garantiza el ejercicio de la protesta, toda vez que no ofrece ninguna posibilidad pacífica de tramitar las peticiones de los ciudadanos que están protestando y, por el contrario, ordena el uso de la fuerza militar y policial como la primera única medida para lograr el restablecimiento del orden público, yendo en contravía del mismo Código de Policía y del Estatuto que regula la protesta que indican que se debe dar primacía al dialogo y a la mediación en las protestas y que la fuerza debe ser utilizada como último recurso.



Igualmente, para el congresista de oposición, este decreto desconoce la autonomía territorial y vulnera los avances en materia de dialogo que han venido adelantando los gobernadores y alcaldes que han considerado que la solución a la actual crisis es el dialogo y la concertación. Para el representante, es reprochable que de manera unilateral y sin la suficiente justificación constitucional y legal se les ordene usar la fuerza a través de la fuerza militar y de policía para despejar los bloqueos en el marco del paro nacional.



