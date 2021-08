Así va el proceso de vacunación contra el covid en el país

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), habló con EL TIEMPO sobre cómo va el proceso de vacunación contra el covid. Dijo que ya se superó la meta de llegar a 35 millones de dosis y anticipó que en septiembre se esperan superar las 40 millones de dosis aplicadas



Agregó que el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), a la fecha, ha invertido cerca de 4 billones de pesos para la compra de biológicos, jeringas, cajas, materiales de refrigeración, transporte y aplicación de los mismos.



También entregó un reporte pormenorizado sobre las vacunas que se van recibir en los próximos días.



¿Con cuantas dosis aplicadas esperan terminar el mes de agosto?

Superamos la meta de llegar a 35 millones de dosis, como lo habíamos prometido hace cerca de 2 meses, eso muestra que hemos cumplido con los cronogramas que nos fijamos desde el inicio en el Plan Nacional de Vacunación. En el mes de septiembre, y dependiendo de la disponibilidad global de biológicos, superaremos las 40 millones de dosis aplicadas



¿De esa cifra cuántas personas quedarán con sus dos dosis aplicadas?

Recordemos, que no todos los biológicos requieren dos dosis, como es el caso de Janssen, por esto yo prefiero hablar de personas con esquema completo de vacunación,



A la fecha, ya tenemos cerca de 14,6 millones de personas que cuentan con este esquema completo, lo que representa el 29,2 % del total de la población, y el 41,8 % de la meta de 35 millones de colombianos



¿En septiembre cuántas dosis están esperando que lleguen al país?

Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, recibiremos 650.000 dosis de Pfizer, 400.000 de AstraZeneca la primer semana de septiembre y unas 700.000 la segunda semana; de Janssen tenemos una preconfirmación para la entrega de 2 millones de biológicos la segunda semana del mes de septiembre, y por el mecanismo Covax un aproximado de 2 millones de dosis del biológico de Sinovac. Esto nos da un poco más de 5 millones de dosis.



La farmacéutica Moderna no ha confirmado cronogramas, hemos tenido muchos inconvenientes con ellos con el cumplimiento de los despachos y tenemos reuniones esta semana con los equipos de Estados Unidos, con el fin de resolver esta situación.



¿En qué va lo de la tercera dosis?

En las últimas semanas hemos venido avanzando en las negociaciones con las farmacéuticas. Es importante tener en cuenta que en el momento en que el Comité Nacional de Vacunas nos indique cuántas dosis son y para qué fechas son requeridas, se pasará a cerrar acuerdos. Hoy ya están precios, volúmenes y posibilidades de distribución ya acordado, solo estamos a la espera que el Comité nos indique la cantidad para hacer el proceso y si esto se aplicará a toda la población o solo a grupos específicos de riesgo.



Víctor Muñoz, director del Dapre Foto: Presidencia

¿Sólo hay 100.000 personas mayores de 70 años con comorbilidades en el país?

La cifra de 100.000 personas corresponde a la población definida con alto riesgo y que son sujeto de aplicación de una tercera dosis a la fecha. Esto fue definido por el Ministerio de Salud en su instancia técnica.



Personas con trasplante de corazón, riñón, páncreas, pulmón, intestino, hígado o médula. También leucemia o mieloma en quimioterapia, pacientes con enfermedades autoinmunes, como AR, Les, EM e inmunodeficiencias primarias.



¿Se dejarán recursos para la compra de vacunas para el próximo año?

El Fome a la fecha ha invertido a través de la Subcuenta covid, cerca de 4 billones de pesos para la compra de biológicos, jeringas, cajas, materiales de refrigeración, transporte, y aplicación de los mismos.



Los recursos que se requieran para dosis adicionales, están garantizados.



¿Terminaremos este año con las mismas restricciones como el uso del tapabocas, el distanciamiento y otras?

Las decisiones sobre mitigación de la pandemia, se han tomado con base en información científica y recomendaciones de la OMS. Hemos visto cómo ya en otros países, cuando se llega a ciertos niveles de vacunación y las condiciones epidemiológicas, indicadores de positividad, ocupación de UCI, son favorables, se han tomado medidas como la de modificar los protocolos de aforos, de uso de tapabocas y de distancia social.



Nosotros seguimos avanzando y cada vez nos acercamos más a retornar a actividades como las conocíamos previo al inicio de la pandemia.

¿Estas nuevas dosis están saliendo más caras que las adquiridas inicialmente?

Realmente no. Se están buscando descuentos y mejora de las condiciones financieras. No en todos los biológicos es igual, pero hay casos en que podemos mejorar el precio hasta en un 20%.



¿Los privados van a tener la posibilidad de comprar vacunas para tercera dosis?

Los privados hicieron un esfuerzo monumental apoyando el Plan Nacional de Vacunación con 2,1 millones de dosis y esto hay que reconocerlo. De cara a la tercera dosis, este es un esfuerzo que se realizaría desde el gobierno nacional a través del Plan Nacional de Vacunación



¿Cambiando de tema usted es el encargado del tema del plan de austeridad en el gobierno central, eso en qué va? ¿Cuáles fueron los conceptos a reportar?

El Decreto 1009 de 2020 estableció los lineamientos para medir la austeridad en el gasto y dentro de los conceptos a reportar se encontraban: horas extras, indemnización por vacaciones, servicios de investigación y seguridad, servicios de seguridad y/o espacios publicitarios, papelería, útiles de escritorio y oficina, adquisición y mantenimiento de bienes inmuebles, tiquetes y viáticos son algunos de los conceptos.



Aquí se busca racionalizar los pagos, usar medios digitales, realizar eventos estrictamente necesarios.



En la ley de inversión social, va un artículo que busca que este principio de austeridad no sólo sea un decreto sino que se convierta en ley de la república.



¿Muchas personas podrían quedarse sin contratos en la administración nacional?

El objetivo del Presidente Duque y ese gobierno siempre ha sido proteger el empleo, y esto fue aún más evidente durante la pandemia con las diferentes apuestas sociales. Debemos recordar que a través del FOME, para la vigencia 2020 y 2021, se destinó un eje especial para la protección de empleo y actividad económica con lo que, por ejemplo, se ha financiado el apoyo del pago de nómina para las empresas con el Programa de Apoyo al Empleo Formal –PAEF $6,8 billones de pesos y el Programa de Apoyo al pago de la prima de Servicios - PAP $287.000 millones de pesos.



