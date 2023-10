La foto de la rodilla del presidente Petro tras caída que sufrió en Cartagena

Después de no haber tenido apariciones en público en siete días -aunque hubo registro de varias reuniones en Casa de Nariño-, el mandatario informó en sus redes sociales que había sufrido una caída el lunes festivo, que le dejó algunas molestias físicas y por eso había incumplido su agenda del martes, donde tenía planeado estar en un evento del Ministerio de las TIC en Chocó.



Además de comentar el accidente que sufrió, el mandatario acompañó su mensaje con una foto del golpe que sufrió en su rodilla. En la imagen se ve la extremidad con un raspón y un ligero hematoma. Por el momento no se sabe la gravedad del golpe o si este le generó algún tipo de incapacidad.

Un hecho llamativo es que en la jornada del martes, el ministro del las TIC, Mauricio Lizcano, se disculpó por la ausencia presidencial. Sin embargo, no habló sobre el accidente sino que aseguró que el nuevo incumplimiento del primer mandatario se debía a que este estaba tratando en Bogotá temas de índole diplomática.



"En este momento hay un conflicto entre Palestina e Israel y al Presidente le tocó quedar en Bogotá resolviendo cosas de carácter de relaciones internacionales que seguramente más tarde se enterarán por medios de comunicación", fue el mensaje de Lizcano a los presentes en el evento en Chocó.



No obstante, la versión del ministro no fue acompañada por los hechos. En primer lugar, indagaciones de prensa demostraron que el presidente Petro no había estado en Casa de Nariño en toda la jornada del martes. En segundo lugar, desde Presidencia no se dieron mayores detalles sobre los temas diplomáticos en los que supuestamente el gobernante estaba pendiente. Por último, la versión de Gustavo Petro no incluye por ningún lado lo dicho por el ministro.

Desde el sábado, Petro se ha manifestado con varios trinos sobre violencia en Israel y Gaza. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. EFE

Tras la ausencia de este martes, el equipo de prensa del presidente Gustavo Petro anunció que este miércoles se retoman actividades con el público. Hacia las cuatro de la tarde se tiene planeado que el presidente asista al Gobierno con el Pueblo en la localidad de Bosa, que estaba planeado para la semana pasada y que se había aplazado. ​