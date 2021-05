¿Cómo queda el gabinete tras la salida de la canciller Claudia Blum?

En menos de un mes y en medio de las movilizaciones sociales, dos ministros claves del despacho han salido de sus cargos: primero, el de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y luego la canciller Claudia Blum y, según se especula en varios círculos políticos, los cambios podrían seguir.



(Puede leer: Minga indígena respondió a Marta Lucía Ramírez sobre su financiación)

El exministro Carrasquilla, cuya renuncia se produjo el pasado 3 de mayo, explicó que tomó esa decisión ya que su “continuidad en el Gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios” para la elaboración de una nueva reforma tributaria.



Su salida tuvo que ver con el retiro de ese proyecto de ley, el cual fue rechazado por todos los sectores político y económicos del país.



Y este miércoles se confirmó la renuncia “irrevocable” de la canciller Claudia Blum, quien estuvo en la cartera desde el 12 de noviembre de 2019. Su salida se produjo tras una gestión que, para varios observadores, tuvo más sombras que luces.



(Además: Las canciones en TikTok que ahora tienen en la mira a la Presidencia)



Su renuncia se produjo a pocas horas de que emprendiera un viaje a Europa, en el que tenía previsto lanzar una ofensiva para contrarrestar la imagen negativa que hay en algunos sectores sobre el Gobierno Nacional por las supuestas violaciones de los derechos humanos en medio de las manifestaciones.



Tras las salidas de Carrasquilla y Blum, José Manuel Restrepo pasó del Ministerio de Comercio a la cartera de Hacienda –aunque todavía no se ha posesionado– y la vicecanciller Adriana Mejía quedó encargada de la Cancillería.



Por los lados del ministro de Salud, Fernando Ruiz, también ha habido especulaciones sobre su posible renuncia, pero él mismo confirmó este jueves que no tiene previsto renunciar.



Todo estos movimientos han sucedido en el mes de mayo, el cual será crucial para saber si la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez renunciará a su cargo para buscar la Presidencia en el 2022, una posibilidad que hablan varios círculos políticos.

Pueden generar traumatismos porque toman tiempo, implican articulación y la búsqueda de personas FACEBOOK

TWITTER

(No se quede sin leer: Reforma de la salud se sigue quedando sin apoyo en el Congreso)



Ante tantos movimientos en el equipo de gobierno surge la pregunta de qué tan problemático puede ser este panorama en medio de la crisis que atraviesa el país.



Patricia Muñoz Yi, magíster en estudios políticos, afirmó que estos cambios ministeriales “pueden generar traumatismos porque toman tiempo, implican articulación y la búsqueda de personas adecuadas que puedan generar consensos, así como acercamientos con diversas fuerzas políticas”.



El otro impacto podría darse a nivel internacional, como lo advierte la analista política Stefanía Gaviria, quien dijo que la salida de Claudia Blum “nos deja mal parados ante la comunidad internacional, porque demuestra que no hay armonización o conexión entre el Presidente y sus funcionarios”.



(En otras noticias: Paro Nacional: ¿Por qué se llegó a esta situación y cuál es la salida?)



Frente a los otros movimientos, Gaviria señaló que debe haber un doliente de las carteras de Comercio y Exteriores, pero que esto “obedece más a un criterio político” y que por ello puede haber demoras.



Con estos cambios, los expertos coinciden en que se evidencia una crisis en el gabinete, pero que esta también puede ser una oportunidad para el Gobierno de abrirse a otros sectores, ya que hasta ahora ha gobernado solo con sus aliados.



Esta tesis toma fuerza. Desde hace una semana el Gobierno adelanta unos diálogos con diversos sectores con los que busca consensos para ponerles darle fin a las protestas.



“Hasta ahora el Gobierno ha tenido una orientación que no busca ser incluyente y representativa”, afirmó el profesor de la Universidad del Rosario Javier Revelo, quien advirtió que estas transiciones “le ayudarían a recobrar la gobernabilidad” en el Ejecutivo.

Hasta ahora el Gobierno ha tenido una orientación que no busca ser incluyente y representativa FACEBOOK

TWITTER

Muñoz agrega que las personas que lleguen deben “adecuarse mejor a los objetivos que el Presidente tiene en mente”, pues ellos tendrán en sus agendas asuntos como tramitar la reforma tributaria, mejorar la imagen del país a nivel internacional y reactivar el país.



En los próximos días se sabría si la Casa de Nariño quiere oxigenarse y enviar un mensaje de mayor inclusión política y social, algo que, para varios observadores, le vendría bien al país.



(Le sugerimos: Cómo es el registro para regularización de migrantes venezolanos)



LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD