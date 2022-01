La Misión de Observación Electoral (MOE) pidió a los colombianos que tuvieron algún inconveniente con la inscripción de las cédulas a través de Internet, reportar los casos en la página web https://www.pilasconelvoto.com/.



Por medio de un video compartido en sus redes sociales, dijeron que solo se necesitaban cinco datos para hacer el reporte: 1.) En qué fecha se inscribió a través de la página web de la Registraduría Nacional; 2.) Qué problema se presentó durante el proceso de inscripción; 3.) Si la Registraduría notificó o no para hacer la validación facial; 4.) Si pudo o no hacer la validación facial en la página web y; 5.) en qué municipio se hizo la inscripción.



"Esta información la puedes reportar anónimamente. En la MOE estamos haciendo un seguimiento al proceso de inscripción de cédulas porque queremos que todos y todas puedan participar en estas elecciones", indicaron desde la MOE.



El pasado 13 de enero finalizó el período de inscripción de cédulas de ciudadanía para votar en las elecciones de Congreso de la República del 2022. De acuerdo con la Registraduría, 2.611.750 colombianos inscribieron su cédula para participar en estos comicios.



El 62 por ciento de las inscripciones (1.622.102 cédulas) se registraron de manera virtual, por medio de la app 'InfoVotantes' o la página web habilitada por la Registraduría para este fin.



No obstante, algunas de estas personas debían realizar un paso adicional para validar la biométrica facial y poder votar. De acuerdo con la Registraduría, quienes inscribieron su cédula entre el 4 y 13 de enero por internet, debían aportar una fotografía de su rostro para confirmar su identidad.



