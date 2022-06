Esta semana se corroboró que los restos del galeón San José se mantienen en el sitio del hallazgo, y como prueba, la Armada Nacional divulgó un video en alta definición. Lo que no se sabía es que todo se hizo desde el ARC Caribe, una de las embarcaciones más modernas de la Armada. La grabación se realizó durante dos noches. En el barco estuvieron Camilo Gómez, jefe de la Oficina de Defensa Jurídica de la Nación, un arqueólogo, un historiador y personal del Instituto Colombiano de Antropología. La primera noche empezaron a las 6:30 p. m., y estuvieron hasta las 8:30 a. m., y la segunda, desde las 7 p. m. hasta las 5 a. m. Vieron los cañones, jarrones, frascos, monedas, los mangos de espadas, un cáliz y hasta una caja con jeringas (foto).

Homenaje

Antes de comenzar el proceso de exploración del naufragio, en el ARC Caribe se realizó una ceremonia en honor de los marinos que murieron en ese naufragio. Hubo una oración y unas palabras de homenaje muy respetuosas por parte de la tripulación de la Armada.



(Lea: Mayoría de encuestas apunta a segunda vuelta presidencial de infarto)

Y se bañó con totuma

El candidato presidencial Gustavo Petro estuvo esta semana en Quibdó, donde se quedó en la casa de una mujer víctima del conflicto armado. En la vivienda, el candidato presidencial madrugó a bañarse en el patio con pantaloneta y totuma, pues en la casa no había ducha. Desayunó arepa con café y huevos revueltos.

Fico, en campaña

El excandidato presidencial Fico Gutiérrez dijo que no se ha ido ni se irá de vacaciones hasta que no pasen las elecciones, pues estima que el país está en riesgo. Para él, como Antioquia tiene alto porcentaje de voto en blanco, sin hacer parte del equipo de Rodolfo y por su cuenta, está en campaña para que la gente no vote en blanco, pues cree que eso beneficia a Petro. Fico dijo que votará por Rodolfo, aunque tiene diferencias con él, pero que Colombia está por encima de todo.

Sin entrevistas

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, parece que tomó la decisión de ser muy prudente con sus declaraciones y sus salidas en la última semana de campaña. Por eso, hasta ayer tenía cancelada toda la agenda que había previsto para esta semana. Incluso, las entrevistas que tenía con algunos medios de comunicación.

Facebook Twitter Linkedin

La posesión de Emilssen González de Cancino como nueva decana de derecho de la Universidad externado de colombia Foto: Prensa Externado

Asumió la decana

Como nueva decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado asumió Emilssen González de Cancino. Esta abogada, también externadista, se ha desempeñado como directora de la Biblioteca, presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos, directora del Departamento de Derecho Romano, directora de la Maestría en Derecho Médico y de las especializaciones en Derecho Médico y en Derecho y nuevas tecnologías sobre la vida, y lidera el Centro de Estudios sobre Genética y Derecho.

Citas con Vega

Esta semana, el registrador Alexánder Vega se reunió con los dos candidatos presidenciales para explicarles el proceso electoral y las garantías de transparencia que había. Y mientras Rodolfo Hernández anunció tranquilidad con el proceso, Gustavo Petro expresó algunas reservas. Petro envió siete auditores para el software y Rodolfo, dos.

Abrir 16 cupos

El miércoles avanzó en el Congreso un proyecto que busca ampliar en 16 el número de integrantes de las comisiones del Legislativo, esto debido a que llegan los congresistas de las curules de paz. El asunto es que como queda todavía pendiente el debate en las plenarias y hay tiempos definidos por la ley, los legisladores van a tener que sesionar o viernes o sábado para sacar adelante el proyecto. De lo contrario, les tocaría ir el lunes, día siguiente de elecciones.

Alistan alianzas

Aunque el nuevo Congreso formalmente solo se posesiona el próximo 20 de julio, lo que ha trascendido es que algunos sectores de ‘la U’, Cambio Radical, conservadores, liberales y el Centro Democrático han estado hablando ya de armar una alianza para definir las mesas directivas en Senado y Cámara en los próximos cuatro años. Están avanzando rápidamente en esto para evitar que se les adelanten el Pacto Histórico y los verdes. Claro que todo dependerá de quién gane la presidencia el próximo domingo.



Le puede interesar: Roy Barreras: sus razones para aislarse de la campaña de Gustavo Petro

Facebook Twitter Linkedin

Christian Daes, en Nueva York Foto: Archivo particular

La pose de Daes

Frente a la bolsa de Nueva York hay una icónica estatua de una niña que desafía el miedo y que se convierte en el lugar donde millares de personas se fotografían para guardar un recuerdo de su paso por Wall Street . Y Christian Daes, empresario barranquillero de Tecnoglass, no se quedó atrás y se fotografió frente a la imagen emulando la pose de la estatua. Daes afirma que es eso, la derrota del miedo a emprender y mejorar todos los días lo que ha llevado a su empresa a la cumbre de las marcas en el mundo . Lo dijo luego de que Tecnoglass tocó la campana en Wall Street y se convirtió en la primera empresa colombiana en cotizar directamente en la bolsa de Nueva York .

POLÍTICA