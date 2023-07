Venezuela emergió hoy en condición de protagonista de la visita del presidente Gustavo Petro a Bruselas (Bélgica). En el marco de la III Cumbre UE-Celac que se lleva a cabo en esta ciudad, el jefe del Estado confirmó que tendrá un encuentro con las delegaciones del régimen de Nicolás Maduro y la oposición de ese país, con el fin de ayudar al proceso electoral que allí se adelanta.



En la reunión también estarían presentes los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Alberto Fernández, de Argentina, y Emmanuel Macron, de Francia.

Petro, además, intervino en la apertura oficial de la III Cumbre de los Pueblos que se organiza entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).



La plenaria se desarrolló en el auditorio Nelson Mandela de la Universidad Libre de Bruselas, donde el mandatario recalcó la importancia de actuar de inmediato contra la crisis climática, antes de llegar al punto de no retorno. También habló de la policrisis, que según dijo es una crisis de muchas dimensiones o integral.



“Hoy la ciencia nos dice que hay una anomalía en la atmósfera, la cual nos puede llevar a la destrucción. Hay un peligro sobre la existencia de la humanidad. La vida se nos está convirtiendo en un eje de la política”, afirmó Petro.



“Hace un siglo cualquier ser humano pensaba que el hijo o el nieto iba a tener una mejor vida que él, hoy la flecha no va hacia arriba, va hacia abajo”, agregó.



El mandatario señaló que el clima está cambiando abruptamente, alterando las condiciones materiales de la existencia, incluso la humana, razón por la que impera una acción conjunta y concreta de todos los países del mundo alrededor de este tema, de la mano de las nuevas generaciones.



Por lo anterior, hizo un llamado: “Hoy una Suramérica puede hablar, puede actuar, puede vincular pueblos y otros sures y que esa unidad convoque al conjunto de la humanidad porque llegó el tiempo del cambio, porque sin el cambio hoy, no hay vida en el planeta Tierra”.



Petro fue recibido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Pedro Sánchez, Charles Michel, Gustavo Petro y Ursula von der Leyen, posan al llegar al primer día de la cumbre de la EU-CELAC. Foto: EMMANUEL DUNAND. AFP

Por su parte, el embajador de Colombia en Bélgica, Jorge Rojas, señaló que alrededor de 13 países de Europa han pedido reuniones con el presidente Petro para hablar de deuda por acciones climáticas, una de las banderas del jefe de Estado en sus discursos en el exterior.



El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, manifestó que la Unión Europea “no está en contra” de la propuesta de Gustavo Petro

Venezuela en la agenda

Al margen de la Cumbre UE-Celac, Petro se reunió con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez; Lula da Silva; Macron y el presidente de Argentina, Fernández. Esta reunión, con el objetivo de encontrar una solución a la crisis de ese país.



“Intentaremos aclimatar de nuevo un proceso que permita que, a través del diálogo entre las facciones diferentes de la sociedad venezolana, se pueda llegar a un acuerdo democrático”, aseguró Petro.



El jefe de Estado, quien ha intentado que Colombia sea un mediador en este proceso, aseguró que Venezuela siempre ha estado dispuesta a prestar su territorio con el fin de que se realice una cumbre entre las partes y poder descongelar el diálogo iniciado en México.



“Venezuela es garante en los dos procesos de paz que se adelantan y ha sido espacio territorial para los diálogos. En esa medida, estamos dispuestos a ser espacio para un diálogo democrático sobre Venezuela”, señaló el Presidente al abrir otro frente de conversación: el papel que podría jugar Venezuela como uno de los de países garantes de las negociaciones que se empezarán a hacer con el ‘Estado Mayor Central’ de las Farc.

El gobierno del presidente Petro adelanta un proceso con las disidencias de las Farc. Foto: EL TIEMPO / EFE

“La posibilidad de Venezuela como país garante en un eventual proceso de paz todavía no se ha discutido y no hace parte aún del consenso entre las partes que estamos en proceso de acercamiento”, señaló, sin embargo, el grupo disidente a través de su cuenta de Twitter.



Por otro lado, antes del inicio de la cumbre, que continuará durante este martes, Petro atendió a los medios de comunicación y tocó el tema de la lucha contra las drogas, a propósito de la confirmación de la visita a Colombia en septiembre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



“Evaluando lo que han sido 50 años de la mal llamada ‘guerra contra las drogas’, es momento de plantear nuevas estrategias más eficaces”, manifestó.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro y de México, Andrés Manuel López Obrador. Foto: Presidencia

Asimismo, el Presidente se reunió con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, donde conversaron sobre la integración de América Latina a través de proyectos de migración y la mencionada política antidrogas.



También abordaron temas de seguridad, interconexión eléctrica basada en energías limpias y la creación de una comisión de trabajo para fijar objetivos para la región.

La agenda de martes

Para este martes esta prevista la participación del presidente Petro en el Foro de Mandatarios Progresistas, que se realizará en el Sofitel Hotel, por invitación del Partido Socialista Europeo (PES), organizador del evento.



Allí estarán representantes de España, Alemania, Portugal, Malta y Dinamarca, por parte de Europa, y de Argentina, México, Brasil, Chile y Colombia, por América Latina.

Después, el Presidente intervendrá en la mesa redonda ‘Enfrentando el cambio climático: hacia una transición justa y sostenible’.



Finalmente, en la II Sesión Plenaria de la Cumbre, Petro se referirá, entre otros temas, a la postulación de Colombia para ejercer la Presidencia Pro Tempore de la Celac en 2025.



