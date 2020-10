Así está la imagen de Duque según encuesta de Cifras y Conceptos

El presidente Iván Duque tiene una imagen negativa del 63 %, según el resultado de la encuesta Polimétrica de la firma Cifras y Conceptos.



El estudio muestra además que la imagen negativa de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez es del 67 % con un 33 % de favorabilidad.



Comparativamente con la misma encuesta el Jefe del Estado sumó 6 puntos negativos en relación con estudio estadístico hecho en abril de este año cuando tenía una imagen negativa de 57 % y una positiva de 43 %.



Según la encuesta, los ciudadanos rajan en todos los indicadores de gestión al Presidente. En una escala de uno a 100 puntos, Duque no supera en ningún ítem los 15 puntos porcentuales.



A los ciudadanos se les preguntó: evalúe la gestión del Presidente de Colombia Iván Duque en los siguientes aspectos:



El más alto es mejorar las relaciones internacionales, con un 15 por ciento.



De este empieza un descenso en su calificación en las otras áreas, que son: preservar áreas de conservación natural (14 por ciento); impulsar el crecimiento económico (14 por ciento); combatir las bandas criminales (14 por ciento); combatir la delincuencia común (14 por ciento); promover la educación (13 por ciento), combatir la minería ilegal (13 por ciento); proteger los recursos hídricos (13 por ciento); reducir la pobreza (13 por ciento); mejorar la infraestructura (13 por ciento); disminuir la corrupción (12 por ciento); implementar los acuerdos de paz (12 por ciento); incrementar el nivel de justicia (11 por ciento); manejo de cárceles (11 por ciento); disminuir el desempleo (11 por ciento); combatir el narcotráfico (11 por ciento); mejorar los servicios de salud (10 por ciento).



En el apartado de la favorabilidad de los gobernadores, la mejor valorada es la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, con un 89 % de favorabilidad y un 11% de desavorabilidad.



Le siguen el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, con 86 % de favoribilidad y 14 por ciento de desfavorabilidad; la gobernadora del, Valle Clara Luz Roldán G, con un 77 % de favoribilidad y 23 por ciento de desfavorabilidad; del Meta, Juan Guillermo Zuluaga con un 73% de favoribilidad y 27 por ciento de desfavorabilidad y el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, con un 63 % de favoribilidad y 37 % de desfavorabilidad.



En la medición que pone nota a los alcaldes, el mandatario de Barranquilla Jaime Pumarejo ocupa la primera posición con una favorabilidad del 86 % y una desfavorabilidad del 11%.



Luego están los mandatarios de Santa Marta, Virna Johnson 84 % de favorabilidad y 14 % de desfavorabilidad; de Bogota, Claudia López, con una favorabilidad del 77 % y 21 % de desfavorabilidad; de Villavicencio: Felipe Harman; con con una favorabilidad de 70 % y 15 % de de desfavorabilidad y un 15 % de no sabe no responde; : Jorge Iván Ospina, Cali; con una favorabilidad 68 % y 31 % de desfavorabilidad; Medellín: Daniel Quintero Calle 63 % y 36 % de desfavorabilidad y Manizales Carlos Mario Marín, 52 % favorabilidad y 37 % de desfavorabilidad y 11 % no sabe no responde.



En el listado entregado a los ciudadanos de quién es la persona que considera que mejor ha manejado la pandemia en primer lugar está la Gobernadora del Atlántico Elsa Noguera, con una calificación de 68 por ciento, y los demás mandatarios seccionales, todos por encima de las autoridades nacionales como son el presidente Duque, con 50 por ciento, y el ministro de Salud.



Las demás personalidades calificadas son las siguientes:

Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo (67); alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson (66); alcaldesa de Bogotá, Claudia López (65); gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo (64); alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina (64); alcalde de Villavicencio, Felipe Harman (62); gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga (61); gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez (61); gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán (60); alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín (58); alcalde de Medellín, Daniel Quintero (58); gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez* (56); gobernador de Cundinamarca, Nicolás García* (54); ministro de Salud Fernando, Ruíz Gómez (54); presidente Iván Duque (50).



La firma informó que el tamaño de la muestra fue 2.570 encuestas distribuidas en las ciudades de Bogotá (476), Medellín (354), Cali (353), Barranquilla (359), Santa Marta (303), Manizales (309) y Villavicencio (416).



Fecha de recolección Del 16 al 21 de octubre de 2020.

Margen de error 3,2 % con una confiabilidad del 95 %, para frecuencias observadas de mínimo 30 %.

Técnica utilizada para la selección de la muestra Encuesta telefónica en hogares.



Vea aquí toda la encuesta, con su respectiva ficha técnica:

