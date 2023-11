Así está el panorama político a pocas horas del ‘tinto’ entre Petro y Uribe

A las 5 de la tarde se llevará a cabo la cuarta reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Esta vez será en la Casa de Nariño y el encuentro es para hablar sobre la reforma de la salud. Aunque es privado, contará con la presencia especial de distintos sectores.



No estarán solos los dos líderes políticos, cada uno tendrá un equipo detrás acompañándolo. En el lado del primer mandatario estarán los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y el director del DAPRE, Carlos Ramón González. También estará por los afines a la reforma de la salud el presidente de la Cámara, Andrés Calle y los representantes David Racero, Martha Alfonso y Alfredo Mondragón.



Desde la oposición estarán los representantes Andrés Forero y Juan Felipe Corzo, ambos de la comisión Séptima. Asimismo estarían los senadores Alirio Barrera, Paloma Valencia, Honorio Henríquez. Por el momento no se conoce otros miembros de la oposición que vayan a ir a la reunión con el presidente Petro.

Con la presencia de los ministros de Interior y de Salud, avanza la Reforma a la Salud Foto: Milton Díaz / El Tiempo

También se extendió la invitación a sectores vinculados a la salud, incluyendo representantes de los pacientes, pero ninguno de ellos se había confirmado. Asimismo, se extendió la invitación a la representante Julia Miranda, que fue la encargada de formar la propuesta para la subcomisión para conciliar el proyecto. Sin embargo, esta rechazó la invitación pues señaló que era un tema de la oposición.



Más allá de los asistentes a la reunión el encuentro llega con amplia expectativa por cuenta del estado de la reforma de la salud y su proyecto contraparte, que se tramita actualmente en la Comisión Primera de Senado. Ambos están quietos y varios apuntan a que gran parte de la demora parte de la espera por los resultados del encuentro de esta tarde.



En el caso del proyecto de Gobierno, este se encuentra estancado en la plenaria de la Cámara. Luego de haberse logrado aprobar el 49 por ciento del articulado, se puso en pausa su trámite por elecciones y el ritmo de debate no se pudo recuperar en estas tres semanas siguientes.



En cuanto a la iniciativa de la reforma de Cambio Radical y el Centro Democrático, el proyecto no tendría los votos suficientes. Aunque en un primer momento se tenían los apoyos suficientes en la Comisión Primera de Senado, estos se han ido perdiendo y ahora ningún sector tiene los votos suficientes para aprobar o hundir el texto.



El ambiente no solo está marcado por el estado de los proyectos. El encuentro se da en medio de un tiro y afloje de la oposición por frenar el debate de reforma de la salud. Ante la consolidación de un frente que apoya el proyecto, los contrarios a la iniciativa han encontrado en la ruptura del quórum una estrategia para torpedear la aprobación. Se espera que este sea uno de los temas en los que se centre el “tinto” entre el presidente Petro y el líder del Centro Democrático.



Este choque se extendió hasta este martes, cuando el presidente de la Cámara, Andrés Calle, insistió hasta último momento en que debían sesionar el miércoles, tal como habían anunciado en la plenaria de la semana pasada. Incluso, señaló que se avanzaba en la discusión, pero no se votaría mientras la reunión.

Varios congresistas de Gobierno llevaron pancartas para mostrar su apoyo al proyecto de reforma a la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Ante esa posibilidad, el representante Andrés Forero puso en duda su asistencia al encuentro en Casa de Nariño. Al final, el presidente de la Cámara anunció una fórmula en la que se iniciaría la plenaria con la reforma de la salud pero se pondría en sesión reservada para que el debate no avance.



La determinación, por el momento, dejó contentos a los asistentes, que tiene planeado llegar al ‘tinto’ de las cinco de la tarde. Cada uno viene con distintas expectativas. Por ejemplo, en entrevista con EL TIEMPO, el presidente Calle dejó ver que su intención es que el procedimiento se pueda destrabar. Incluso lanzó un ultimátum, el proyecto pasa o se hunde este semestre en Cámara, pero no se puede esperar que en febrero de 2024 se siga con la iniciativa en plenaria.



Por otro lado, una de las asistentes, la representante Martha Alfonso expresó en la antesala al encuentro que espera que “surja la posibilidad de un diálogo en términos de las competencias del Congreso, que es debatir los proyectos de ley”. Alfonso reconoció que aún quedan los temas más complejos del proyecto, por lo que destacó la importancia de este encuentro. La representante fue sincera al decir que no esperan un acuerdo sobre el proyecto, pero sí un compromiso de que la oposición no seguirá rompiendo el quórum.



Por este último sector aún no se han conocido las expectativas, pues han sido duramente críticos con el proyecto y han anunciado en distintos espacios que la única salida para dicha iniciativa debe ser que sea retirado por el Ejecutivo o se hunda. En estas toldas también hay una particularidad y es la molestia de algunas figuras con el expresidente por haber aceptado el encuentro.



El exsenador Ernesto Macías, que fue presidente del Congreso en 2018, fue muy crítico en redes sociales. Incluso lanzó críticas directas a Álvaro Uribe. "Petro no escucha y sí persigue, usted se reunió dos veces con él y nada pasó. Hoy, no es solo la nefasta reforma a la salud, es el país hecho trizas.Hay indignación nacional con Petro, un ‘tinto’ con él es darles la espalda a los colombianos", dijo Macías.



Por otro lado, figuras del Pacto Histórico le dijeron a EL TIEMPO que el encuentro de esta tarde es importante en cuanto a se definirá el futuro de la reforma de la salud. Esto debido a que será crucial para definir si se mantiene el empeño en esta o se busca otras alternativas.



En cuanto a los sectores independientes, decidieron mantenerse al margen de la reunión -como lo hizo la representante Julia Miranda-.

