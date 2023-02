El Gobierno Nacional contrató al exconsejero de Estado Enrique Gil Botero para que analizara si era posible modificar el contrato de construcción del Metro de Bogotá, para que no sea elevado sino subterráneo, como lo quiere el presidente Gustavo Petro.



Precisamente, en medio de una polémica por la postura del Gobierno Nacional sobre esta megaobra, el documento con las conclusiones fue publicado este jueves por el director del Dapre, Mauricio Lizcano.



Por ejemplo, Gil Botero señala que "es viable o posible la aplicación de la cláusula excepcional de modificación unilateral de la relación contractual”.



El documento dice que el cambio es “necesario y determinante”, además es necesario contemplar los “inconvenientes en la gestión predial del proyecto” y “graves afectaciones” para la movilidad de la ciudad. También señala que “(...) la realización de estudios serios y profundos sobre el particular dejará en evidencia los menores costos de la construcción subterránea”.



El Gobierno revela este documento en medio de una polémica declaración del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien les dijo a periodistas en la Casa de Nariño que “si no se aceptan las modificaciones dentro del marco jurídico, el gobierno también –en la medida en que financia el 70 por ciento de los otros proyectos- pues esos se van a tener que parar”.



Y el presidente Gustavo Petro afirmó este miércoles, también sobre la megaobra, que construir un metro elevado por la Caracas "es un esperpento, una chambonada". Y agregó que "si me hago cómplice, tres generaciones nos van a maldecir por haber haber hecho ese metro elevado", agregó.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA