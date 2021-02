Así es como congresistas buscan reformar el Icetex

Congresistas de diferentes bancadas y estudiantes denunciaron que, tras el paro del 2018, en el que el Gobierno creó la Comisión de Reforma al Icetex, "esta no escuchó la opinión de sus integrantes, por lo que las plataformas estudiantes decidieron retirarse de la mesa".



(Puede leer: Castigos para padres que no paguen cuota alimentaria de sus hijos)

"Las organizaciones y sus representantes no fueron escuchados en la Comisión, sus opiniones y propuestas fueron ignoradas", advierten en un comunicado, y agregan que "después de muchas reuniones y largas jornadas de trabajo, las propuestas fueron muy precarias y no cumplieron las expectativas del sector universitario".



De este modo, los congresistas Antonio Sanguino, León Fredy Muñóz, Wilson Arias, Gustavo Bolívar, María José Pizarro anunciaron que crearon la mesa técnica que llevará la reforma del Icetex al Congreso, mediante un proyecto de ley.



"Por la urgencia de reformar el Icetex, estructuralmente, desde el Congreso de la República, en especial la bancada alternativa, ha propuesto la creación de una mesa técnica para reformar el Icetex", puntualiza.

El @ICETEX no puede arruinar la vida de los estudiantes y de sus familias. Esta es mi intervención en la mesa técnica de reforma a esa entidad. #ReformaIcetexYa pic.twitter.com/uDfXI2ux6V — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) February 23, 2021

(Además: Guillermo Botero es nombrado como embajador de Colombia en Chile)



Esta propuesta será radicada el 20 de julio.



"Es urgente generar una propuesta de reforma que sea contundente, estructural y verdaderamente permita que el Icetex sea una entidad social que beneficie a sus usuarios, y no actúe como un banco privado, con intereses y ganancia privadas", remata.



Entre las organizaciones estudiantiles que acompañan está la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES), la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES), Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), Icetex Te Arruina, entre otros.



(No se quede sin leer: 'La dictadura criminal de Nicolás Maduro no merece concesiones')

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET