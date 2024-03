Asamblea Constituyente: Presidente Petro le explicó a EL TIEMPO los pasos que siguen en el proceso

El presidente Gustavo Petro explicó en entrevista con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, las razones por las cuales planteó una constituyente y esbozó algunos de los puntos que esta iniciativa contemplaría: implementar de manera efectiva el Acuerdo de Paz del 2016, reformas de la salud, agraria, judicial y pensional, además de un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia.

El jefe de Estado detalló, entre otras cosas, los pasos que tendría esta constituyente e incluso manifestó que el primero fue el discurso del pasado 16 de marzo en Puerto Resistencia, en Cali.

Seguido a esto, dijo Petro, se organizarán comités municipales para que convoquen "al pueblo a la movilización, a la calle, al debate, a ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la constitución del 91 permite, que están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes".

Petro añadió que eligió el suroccidente del país, Cali, como primer escenario organizativo y manifestó que apenas dijo que el poder constituyente es de la minga y no de la gente armada, se produjo el sábado un hecho violento en Toribío, Cauca.

Gustavo Petro en entrevista con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO.

El presidente Petro hace referencia a la tensa situación que viven las comunidades indígenas en ese municipio tras el ataque del Estado Mayor Central (‘Emc’), comandado por ‘Iván Mordisco’, en el que dispararon indiscriminadamente contra la comunidad nasa. Este acto llevó al Gobierno a suspender el cese del fuego con ese actor armado.

En la entrevista con EL TIEMPO, se le planteó al presidente Petro si esta iniciativa se tramitaría a través del Congreso. "Hay varios caminos. Yo soy un poder constituido, no soy el poder constituyente. No es un problema de mayorías, es un problema de fuerza popular. Es el pueblo decidiendo, el momento constituyente es siempre. Si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar, no lo puede desconocer. El poder constituido es subordinado", dijo.

Respecto a la posibilidad de un referendo, Petro mencionó que "todo depende de la fuerza del poder constituyente, que se expresa con votos. Recordemos cómo se dio el proceso en el gobierno (Virgilio) Barco con (Carlos) Pizarro, y cómo la sala constitucional de la Corte permitió el poder constituyente".

Entrevista exclusiva del director de El Tiempo, Andrés Mompotes, al presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

Y anotó que "si no hay fuerza constituyente, no hay constituyente".

Sobre la posibilidad de sacar adelante esta iniciativa antes de que finalice su mandato el 7 de agosto del 2026, el jefe de Estado añadió que este proceso podría finalizar antes o después. Anotó que "no está amarrado al 26, puede ser determinante para el 26. Eso yo no lo puedo predecir".

Así sería el proceso de una constituyente

Para adelantar una asamblea constituyente, el primer paso es un proyecto de ley, que tendría que ser presentado al Congreso y que tendría que pasar con éxito cuatro debates en el Legislativo (dos en la Cámara y dos en el Senado).

Luego atravesaría un complejo proceso por las altas cortes, que debe llevar a la activación de la organización electoral para que los colombianos voten, una campaña de elección de los constituyentes y, finalmente, las discusiones para la redacción de la nueva Constitución, la cual modificaría la de 1991.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry le dijo a EL TIEMPO que “entre la presentación de la ley al Congreso, su eventual aprobación y la decisión de la Corte pueden pasar varios meses, al menos un año”.

