'La paz se está poniendo en una situación muy compleja'

El arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve lanza este viernes su convocatoria ciudadana para conformar los escudos comunitarios, como una alternativa “ante exterminio de reincorporados y luchadores sociales por derechos y paz”.



Según explicó, en diálogo con EL TIEMPO, el programa busca que "las comunidades sepan quiénes son sus líderes y hagan el pacto de la supremacía por la vida y el respeto por las diferencias y se genere ese cuidado del uno por el otro".

Aseguró que la paz es el bebé que el país está esperando, a ver cuándo el gobierno asume la paternidad responsable por ese bebé.



¿En qué consiste su convocatoria de conformar escudos humanitarios?



Cero indiferencia, ese es el lema. Porque se está asesinando a mucha gente, porque se está asesinando más gente en la paz que en la guerra, entonces eso nos lleva a ponernos en un estado de alerta.



Y claro, habrá explicaciones sobre qué ha venido pasando, por qué no se ha dado dentro del proceso una dinámica de protección que permitiera avanzar hacia un posconflicto en los territorios afectados. Sé que ese valor de la protección ha estado incluido en los acuerdos y que de alguna manera la Fuerza Pública ha generado una estrategia de confianza, pero eso ha quedado en duda, en sospecha por lo que estamos en unos niveles de degradación de la confianza.

¿Pero en qué consisten los escudos humanitarios?



Creemos en ese escudo protector que ha de ser el Estado y también deberían ser las mismas comunidades, que hace los pactos, que establece las vigilancias y las cooperaciones necesarias para proteger la vida de sus líderes, porque los están matando y seguramente las mismas comunidades tendrán que mirarse hacia dentro para ver por qué continuaron los resentimientos o los odios; y hacia afuera, de dónde vienen esos odios y venganzas y hay que crear unos mecanismos de vigilancia, de alertas, de denuncias para que nos digamos de dónde viene ese poder gigantesco que en todos lados del país tiene el poder de matar gente que viene luchando por los derechos y la paz.



¿La idea es que esa protección incluya no sólo a los líderes sociales sino también a los excombatientes de las Farc?



Si claro, ese es el escudo protector de las comunidades. Que las comunidades sepan quiénes son sus líderes y hagan el pacto de la supremacía por la vida y el respeto por las diferencias y se genere ese cuidado del uno por el otro, es decir el cuidado en la diversidad y en la contradicción, pero que entremos en un Posconflicto.



Y el gran llamado es a la sociedad colombiana a aferrarse un posconflicto a una transición que ya quedó reafirmada por las cortes con un mecanismo de justicia transicional y que habrá que iluminarlo con el saber de tanta gente en el mundo, porque Colombia es un caso de violencia desproporcionada y necesita soluciones a esa altura, donde las soluciones se pongan en la base misma de las poblaciones aún en esos mismos términos de cooperación con la justicia transicional.

¿Lo que usted plantea es que se apropie la comunidad, pero con la ayuda de la cooperación internacional?



La ayuda internacional es necesaria, indispensable. Aquí hay países que tal vez el gobierno lastimosamente no ha valorado suficientemente, pero que son países cooperantes en estos procesos y que tienen una gran experiencia a nivel mundial.



También está en la misma iglesia, la Santa Sede. Yo creo que tenemos que dar pasos para proteger estos procesos de paz, hay que seguir convocando -aunque sea una voz en el desierto- al gobierno actual a que restablezca un hilo diplomático con Venezuela y ojalá con ese hilo diplomático también se abra el proceso de comunicación para una reactivación de los diálogos con el Eln. Ojalá que internamente se abra también ese proceso con esos grupos llamados bacrim, clan del golfo o como se llamen. Este país ya no puede seguir simplemente confiando en los esquemas militares, ni en las estrategias de fuerza.



Para usted, ¿ha fracasado la estrategia de protección a los líderes?



No, es que no se alcanzó a desarrollar. Nos quedamos con los crespos hechos porque este es un país que estaba saboreando el nacimiento de una paz, pero todavía no se ha dado el parto, una paz completa, apenas estaba asomando por ahí una parte del recién nacido y se está provocando es un aborto y una muerte de una paz bebé. Esa paz bebé que el país está esperando, a ver cuándo el gobierno asume la paternidad responsable por ese bebé.



¿Entonces, en su opinión, está en riesgo la paz?



Está es en mucho riesgo, toda la paz de Colombia está poniéndose en una situación muy compleja en la medida en que no se le infunde confianza, certidumbre a las poblaciones en los territorios de que hay una fuerza que se llama Estado, que se llama comunidad internacional y que se llaman instituciones y que esa es una fuerza pacífica, no es una fuerza que está ahí todos los días atizando odios, enfrentamientos, generando polarización.



¿Y eso fue lo que lo llevó usted hacer la propuesta de los escudos humanitarios?



Sí. Si el gobierno actual no toma una decisión de generar un clima de protección en el país, retomando el proceso pues las poblaciones no van a renunciar a su anhelo de paz y ese es el objetivo, decirles a las comunidades miremos esta tragedia de los asesinatos, veamos que tenemos que ver con eso y avancemos a generar propuestas que sean como los escudos comunitarios, que diferencia de los escudos humanos, que son para proteger violentos, estos son para para proteger pacíficos



¿El lanzamiento cómo será?



El lanzamiento tiene tres momentos. El primero es una reunión con sectores de responsabilidad colectiva, donde hay personas del gobierno de fundaciones,, con la curia. Un segundo momento es un panel con expertos en este tema de protección, en un auditorio de la Universidad católica en Cali.



El tercer momento es un acto colectivo en un icono religioso que es la ermita en el que vamos hacer una oración ecuménica interreligiosa para expresar la espiritualidad de la protección para que el señor nos tengas confesad hito es para estas épocas que vive Colombia.



