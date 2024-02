Armando Benedetti ya se posesionó como embajador de Colombia ante la FAO

El exsenador y exembajador de Venezuela Armando Benedetti ya se posesionó este jueves como representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés). Benedetti confirmó a través de una seguidilla de trinos su llegada al nuevo cargo.



Como se observa en las fotos, la juramentación se hizo en la sede de la embajada de Colombia en Italia. La encargada fue la embajadora Ligia Margarita Quessep -cercana a la primera dama, Verónica Alcocer-.



El evento contrasta con la primera designación diplomática de Benedetti. En ese momento, fue el propio presidente Gustavo Petro el que le tomó el juramento en la Casa de Nariño. Incluso, dio un breve discurso en el que hizo sabe la importancia que tendría el entonces exsenador para restablecer las relaciones con Venezuela.



"Agradezco al presidente Gustavo Petro por su designación como Embajador de Colombia ante la FAO. La alimentación, la reforma agraria y la agricultura son temas fundamentales en las políticas del Gobierno que no admiten esfuerzos menores y que imponen grandes retos", fue el mensaje del dos veces diplomático.

Agradezco al presidente @petrogustavo su designación como Embajador de Colombia ante la @FAO. La alimentación, la reforma agraria y la agricultura son temas fundamentales en las políticas del Gobierno que no admiten esfuerzos menores y que imponen grandes retos. pic.twitter.com/8A9g7DAn2j — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 8, 2024

En esa seguidilla de trinos, Benedetti también explicó la hoja de ruta ante la FAO y respondió a las críticas por su designación. Distintos sectores han cuestionado que este asuma ante una instancia técnica cuando este no ha tenido cargos relacionados con el sector agrario.



El nuevo embajador destacó la importancias que tiene Colombia ante la FAO y explicó que seguirá en la misión de "materializar el acuerdo firmado por el Presidente y el Director de la FAO para reforzar la cooperación, avanzar en la lucha contra el hambre y promover sociedades rurales prósperas".

Armando Benedetti , ex embajador en Venezuela



En el trino, Benedetti confirmó que también asumirá las gestiones ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), dos instancias de las Naciones que también tiene como sede Roma y que normalmente el representante ante la FAO también asume el relacionamiento con estas.

"Desde el Senado lideré importantes iniciativas para garantizar el derecho humana a la alimentación y nutrición adecuadas. No solo se trata de asegurar la disponibilidad de alimentos, sino su calidad, y responder a los más de 2 millones de hogares que no comen 3 veces al día", fue la respuesta de Benedetti a los que cuestionaron su llegada a dicha representación.



La designación de Armando Benedetti como embajador ante la FAO ha tenido un trámite exprés. Apenas el viernes se había publicado su hoja de vida como aspirante y ya el miércoles se conocía el decreto de nombramiento. Normalmente la distancia en días entre uno y otro hecho es mucho mayor.



Asimismo, no ha pasado ni un día desde que se publicó oficialmente el decreto y ya el exsenador, que fue crucial en la campaña presidencial de Gustavo Petro, ya fue juramentado en el nuevo cargo y en Italia, lugar en la que llevará a cabo sus labores.



Además de la falta de experticia en temas técnicos, se ha criticado la llegada de Armando Benedetti debido a que ha sido asumido todo el tema como un cargo creado a la medida del que fue embajador en Venezuela y que salió del Ejecutivo de mala manera ante su choque con Laura Sarabia por el caso de la niñera Marelbys Meza.

Armando Bendetti y Gustavo Petro.

Desde hace más de 20 años, Colombia no tenía un representante específico para la FAO, sino que sus labores eran asumidas por la representación de Colombia ante Italia. Aunque había un plan de reabrir distintas embajadas, esta no estaba contemplada en el plan inicial.



Por otro lado, las ventajas de la designación de Benedetti en la FAO es que esta instancia no debe dar el beneplacito para que el designado pueda asumir el cargo. Una situación similar se tuvo a mediados con Laura Guillem, esposa del cuestionado Aléx Vernot. Esta primero sonó para ser embajadora en Francia, país que no le dio el visto bueno. Entonces el presidente la nombró como representante de Colombia ante la Unesco, instancia que no debe ratificar las representaciones.



Este sería el caso de Benedetti, que carga con su mala salida de la embajada de Venezuela y con los procesos penales que tiene a cuestas. Además, otra particularidad es que el exsenador es ciudadano italiano y el cargo ante la FAO no le obligan a renunciar a esta doble ciudadanía,