La 'guerra fría' que ha quedado en evidencia en las últimas semanas entre el canciller Álvaro Leyva y el aún embajador en Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, continúa. Por estos días, además, se han conocido nuevos episodios con los que cada uno ha 'contraatacado'.



En la Cancillería, en los 10 meses que lleva este Gobierno, la comunicación entre Benedetti y Leyva ha sido prácticamente nula, a pesar de que el ministro era - y sigue siendo - su jefe y Benedetti, por su parte, es el jefe de la misión diplomática de la segunda embajada más importante para Colombia, la de Venezuela. Por lo anterior se esperaría que su relación fuera armónica, pero no es así.



Cercanos al embajador señalan que Benedetti nunca aceptó que Leyva fuera su jefe y en su tiempo en la embajada no lo vio como una figura con autoridad, pues para él su único superior era el presidente Gustavo Petro, quien lo designó como embajador el 11 de agosto de 2022, cuatro días después de que empezó a gobernar. Por eso era usual que Benedetti saliera de Venezuela sin solicitarle permiso al canciller.

Álvaro Leyva y Armando Benedetti Foto: Archivo EL TIEMPO

En la Cancillería, por su parte, una fuente que pidió no ser citada le dijo a este diario que Benedetti fue "ingobernable" desde que llegó. Y es que son varios funcionarios los que coinciden en que sigue siendo una rueda suelta dentro del Ministerio y por eso empezaron a tomar acciones.



Las mismas fuentes aseguran que el nombramiento de Benedetti en Caracas no contó necesariamente con la aprobación de Leyva. Y pese a que no se hablaban, ambos son cercanos al primer mandatario y además, fichas claves para dos objetivos de la política exterior: reanudar las relaciones con Venezuela y que Colombia empezara a cobrar protagonismo en el escenario regional asumiendo el rol de intermediario para revivir los diálogos entre el chavismo y la oposición de ese país.

Armando Benedetti; el presidente de la República, Gustavo Petro, Laura Sarabia y el canciller Leyva durante un encuentro de su entonces equipo de gobierno. Foto: Cancillería

Los dos además tienen en común que sostienen una relación muy cercana con Petro: el canciller, por ejemplo, mantuvo la confianza necesaria con el jefe de Estado para que no lo sacara en los dos remezones ministeriales que ya hubo y Benedetti, por su parte, ha sido uno de sus mayores escuderos y jugó un papel clave en su campaña. Ese papel clave en las correrías políticas de 2022, paradójicamente, son las que hoy tienen a Petro en una situación compleja, pues el embajador aseguró que supuestamente consiguió 15.000 millones que habrían entrado por debajo de la mesa a la campaña.



Y a pesar de que es cercano a Petro, Benedetti terminará por fuera del Gobierno desde el próximo 18 de julio, día en el dejará de ser embajador. En la Cancillería han asegurado que el hecho de que el Presidente le pidiera la renuncia tras resultar involucrado de primera mano en el escándalo por el caso de Laura Sarabia fue una victoria indirecta para el canciller.



Su posición quedó en evidencia con unas duras declaraciones que entregó a medios de comunicación tres días después de que se conoció la renuncia de Benedetti. “¿A Benedetti cómo se le puede creer? Él mismo dice ‘yo soy un drogadicto’. Por eso salimos a las velocidades, aceleramos a fondo y en tres horas se cambió. La renuncia era a partir del 23 y yo me puse a pensar: “Virgen Santísima, quedan varios días”. Por eso la aceptamos inmediatamente”.

Él mismo dice ‘yo soy un drogadicto’. Por eso salimos a las velocidades, aceleramos a fondo y en tres horas se cambió. FACEBOOK

TWITTER

La movida fue rápida, pues el 5 de junio, el mismo día en el que Leyva entregó esa declaración, se conoció que Venezuela le otorgó el beneplácito a Milton Rengifo, quien reemplazará a Benedetti en la embajada en Venezuela.



Pero Benedetti contraatacó, pues aunque el canciller aseguró que la renuncia se aceptó inmediatamente, en la práctica eso no fue así ya que el decreto 0917 del 6 de junio de 2023, firmado por Petro y Leyva, estableció que su dimisión se aceptaría el 23 de junio.



Fuentes que saben del proceso en la Cancillería le explicaron a este diario que la decisión se tomó para blindarse jurídicamente, pues por ley, el embajador tiene derecho a que le acepten la renuncia en un marco de 30 días y en su carta no fue explícito en que su dimisión era inmediata.



Luego Benedetti se anotó su segundo gol cuando logró ampliar ese periodo. Este diario conoció que el embajador le envió una carta al presidente Gustavo Petro haciendo la solicitud y eso se materializó el pasado 20 de junio con el decreto 1002 de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual no firmó Leyva sino José Antonio Salazar Ramírez, secretario general del Ministerio.

Armando Bendetti y Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

En dicho documento se expone que Benedetti le pidió al Ministerio que le dieran más tiempo para poder hacer la entrega del cargo "debido a la multiplicidad de asuntos pendientes que incluyen temas administrativos, presupuestales, de organización e implementación relacionada con la reapertura de la embajada y todos aquellos que se relacionen con el cargo diplomático".

Decreto 1002 del 20 de junio de 2023. Foto: Cancillería

Por esta razón, en la Cancillería decidieron alargar su tiempo en el cargo hasta el 19 de julio. Sin embargo, detrás de esta petición podría haber otra razón y es que Benedetti estaría ganando tiempo para no perder el fuero. Aunque él niega que sea así. Este 29 de junio dijo: "no conservo el cargo por el fuero, ni por el sueldo".

Dos importantes aclaraciones:



1. Nunca he dudado de la imparcialidad de la Corte, excepto de la magistrada Lombana quien ha demostrado su interés personal en mis procesos. En todos los años que me desempeñé como congresista, la Corte siempre ha sido mi juez natural e imparcial. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 29, 2023

EL TIEMPO estableció que por la pérdida del fuero, luego de que el presidente Gustavo Petro anunció que Benedetti salía del cargo el pasado 2 de junio, la Fiscalía evaluaba devolver todas las investigaciones contra el saliente diplomático a la Corte Suprema.



Entre estas están la investigación por posibles irregularidades en Fonade e incluso la de enriquecimiento ilícito, que según fuentes judiciales no está archivada, como se había dicho. Por ahora, hasta el próximo 19 de julio, todas las actuaciones en las que aparezca Benedetti, incluidos sus testimonios sobre la supuesta plata irregular en la campaña Petro Presidente, se harán con el fuero de diplomático: esto es, ante un fiscal delegado ante la Corte.

Ahora bien, desde la Cancillería tampoco se quedaron quietos y hubo una movida por parte del Ministerio, a través de su Dirección de Talento Humano, en manos de Silvia Carrizosa Camacho, quien firmó una resolución el pasado del 22 de junio de 2023 en la cual determinaron suspender el pago del salario de Benedetti correspondiente a 15 días.

Canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

En el documento se lee que el Ministerio le solicitó a Benedetti el 14 de junio explicar por qué se ausentó de la embajada desde el 22 de mayo de 2023 hasta el 1 de junio de 2023 y desde el 7 de junio de 2023 a la fecha del requerimiento de la información, teniendo en cuenta que desde el 2 al 6 de junio, se encontraba en permiso remunerado.



Cinco días después de ese requerimiento, según el documento, Benedetti argumentó que estuvo en Colombia desde el 23 de mayo "por requerimiento del Presidente y (que ha) permanecido en el país para atender al menos 2 reuniones más con él, lo que abarca los dos periodos por los que solicita justificación hasta la fecha. Sin perjuicio de lo anterior, el pasado 14 de junio solicité una licencia no remunerada para atender asuntos personales", respondió.



Es importante recordar, como lo registró EL TIEMPO en su momento, que el 31 de mayo el presidente Gustavo Petro le ordenó a Benedetti volver a Colombia para dar explicaciones por el caso de su exjefa de Gabinete, Laura Sarabia. Sin embargo, tras el llamado presidencial de ese día se descubrió que Benedetti no estaba en Venezuela, sino que había viajado dicha semana a Estados Unidos sin el permiso de la Cancillería. Para la cartera, la justificación no fue válida porque, según la argumentación de la Cancillería, Benedetti se fue a Estambul, Turquía, "sin contar con el permiso y autorización de la Cancillería para el efecto". En ese momento se supo que Benedetti viajó para la final de la Champions y ese mismo día señaló que él y su familia estaban siendo víctimas de amenazas.

El exembajador abordó un vuelo con destino final Turquía. Foto: Suministrada

El Ministerio, por otro lado, expuso que la jurisdicción de Benedetti sigue siendo la República Bolivariana de Venezuela y no Colombia ni un lugar distinto al territorio nacional.



Por último, desmienten que Benedetti haya solicitado una licencia no remunerada a partir del 14 de junio de 2023 como él lo dijo, pues señalan que ese requerimiento "no se encuentra en la entidad, pese a haberla buscado en las diversas dependencias de las áreas competentes".



Todos estos episodios que se han desencadenado luego de que estalló el escándalo de Laura Sarabia han evidenciado la animadversión entre Benedetti y Leyva sigue más viva que nunca. Y además, el señalamiento de abandono de cargo podría dar lugar a investigaciones disciplinarias que darían incluso lugar a una sanción de destitución e inhabilidad del aún diplomático.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA