El embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti estuvo esta semana en Estados Unidos, pero para ese viaje no le solicitó el permiso que debe pedirle a la Cancillería por protocolo.



EL TIEMPO pudo establecer con fuentes del Gobierno que Benedetti, efectivamente, se fue a EE. UU. sin el debido permiso y no es la primera vez que sucede, según le comentaron dichas fuentes a este diario.



En la Cancillería se comenta que el embajador es como una rueda suelta en el Ministerio y a esto se suma la tensa relación que tiene con el canciller Álvaro Leyva, con quien poco se comunica.



Benedetti, como él mismo lo compartió en sus redes sociales, viajó a ese país para asistir al grado de primaria de uno de sus hijos. El embajador, sin embargo, ya está en Bogotá pues se tiene previsto para este jueves una reunión entre él y el presidente Gustavo Petro.

Presidente Petro y embajador Benedetti. Foto: Presidencia

El encuentro será en Casa de Nariño para discutir sobre el caso de Marelbys Meza - exniñera de la jefa de gabinete Laura Sarabia - quien es señalada de un robo de 7.000 dólares que estaban en la casa de la mano derecha del presidente Petro.



Benedetti resultó involucrado porque como él lo contó, Meza viajó a Venezuela y estuvo con él en los días previos al escándalo, del cual él tenía conocimiento.



Armando Benedetti, Gustavo Petro y Laura Sarabia Foto: Twitter @AABenedetti / Presidencia

Por esta situación, Petro le ordenó viajar a Colombia desde comienzo de esta semana al país. Tras el llamado presidencial a Benedetti se descubrió que el embajador no se encontraba en Caracas, donde es jefe de misión diplomática, sino en Estados Unidos.



Inicialmente, se había planeado que el encuentro se hiciera en la base militar de Catam este miércoles, cuando el presidente Petro llegara de su viaje de Brasil. El jefe de Estado arribó en la tarde de este 31 de mayo, pero Benedetti no alcanzó a llegar a esa hora y se pospuso la reunión para este jueves.



La versión de Benedetti sobre el escándalo de la exniñera de Laura Sarabia

En medio de esta polémica, el embajador, en su cuenta de Twitter, salió a dar explicaciones y lanzó duras frases contra Laura Sarabia, con quien trabajó estrechamente en el pasado.



Benedetti, por un lado, mencionó que la jefa de gabinete de Petro fue quien lo llamó el pasado 17 de abril a decirle que "estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara", dijo.

Marelbys Meza, Laura Sarabia y Armando Benedetti. Foto: Archivo EL TIEMPO

Luego señaló que de ahí "sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela. Es al revés: @laurisarabia me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento, el problema para @laurisarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa".



El embajador, en su publicación en Twitter, cuenta que supuestamente luego de que Sarabia le dice que Meza está en contacto con varios periodistas, él llama a la directora de la revista Semana, Vicky Dávila. "Es decir, es ella (Laura Sarabia) la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?", cuestionó.

Dice, además, que él intentó "ayudar" a Sarabia con su defensa "por lo que se iba a publicar". Por otro lado, señala que Meza fue contratada por Sarabia sin "mediación ni interferencia" de Benedetti. Pero luego dice: "Ella (Sarabia) incluso me pidió permiso para contratarla".



El embajador lanzó fuertes comentarios contra Sarabia, quien fue su mano derecha en el pasado cuando hizo parte de su UTL. Según Benedetti, la jefa de gabinete "está manipulando la información y esa CORTINA DE HUMO (sic) no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación ni mucho menos porqué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigados (...)".

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA