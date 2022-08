Armando Benedetti, el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, tiene previsto viajar hoy a Caracas. Inicialmente llegará para revisar lo relacionado con la sede diplomática. Por ahora solo estará un par de días para poner en orden todas las instalaciones y que puedan empezar a funcionar la embajada y el consulado. Pidió que el personal que se le designe sea de la carrera diplomática. En principio, solo se abrirán los consulados de Maracaibo, San Antonio y Caracas.



Rossana Payares será la jefa de comunicaciones de la Procuraduría.

Nueva jefa



La reconocida comunicadora cartagenera Rossana Payares será, a partir de la próxima semana, la jefa de comunicaciones de la Procuraduría. Ella tiene una amplia experiencia en el manejo de las comunicaciones en organismos de control, pues no en vano acompañó a los contralores Edgardo Maya Villazón y Felipe Córdoba los últimos ocho años. También se ha desempeñado como jefa de prensa de la Auditoría General de la República, Fonade y asesora en comunicaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Se busca novia

Esta semana el exvicepresidente Germán Vargas Lleras sorprendió con un inusitado trino que no tiene nada que ver con política. “Mancho Vargas necesita novia urgente. Interesadas contactarlo en Instagram”, escribió el líder de Cambio Radical, y publicó la foto de su perro, un bulldog francés negro. Hasta el viernes, ya iban más de 10 candidatas interesadas en la mascota del exvicepresidente.

Con aire de alcalde

Ante los anuncios del Pacto Histórico de que se la jugará a fondo en las elecciones regionales, en Barranquilla hay voces que le insisten a Alejandro Char para que aspire a la alcaldía. Por ahora, él ha guardado silencio. Los que sí parece que estarán en la baraja para la gobernación del Atlántico son los exgobernadores Eduardo Verano y Antonio Segebre.



La fuerza mayor

El detenido senador Mario Castaño le pidió al Congreso que le amplíe el plazo que tiene para posesionarse, pues no lo ha podido hacer por cuestiones de fuerza mayor. La norma señala que no le pueden aplicar la pérdida de investidura cuando haya razones de fuerza mayor que no le hayan permitido asumir la curul. Pero si llega la notificación de la Sala Penal de la Corte en la que se indique que está detenido por delitos contra la administración pública, se aplicará la silla vacía.

Nombrando

El Departamento Administrativo de la Presidencia aseguró que se ha avanzado con los nombramientos en el Gobierno. Que ya están designados prácticamente el 80 por ciento de los viceministros y la totalidad de los secretarios generales, así como los directores de más de 30 entidades del Estado. De la misma manera trascendió que César Ferrari, quien no pudo asumir Planeación Nacional, sería ahora asesor económico de Petro.

Gestión afuera

La ministra de Agricultura, Cecilia López, aunque lleva escasamente dos semanas en el cargo, prácticamente ha permanecido la mitad del tiempo visitando las regiones. Por eso, de manera jocosa ha dicho que a ese paso va a tener que trasladar su despacho ministerial a un avión.



Buscando movilidad

La alcaldesa Claudia López le pidió a la recién designada secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, que revise las estadísticas del pico y placa solidario, el carro compartido, la semaforización y también el número de policías y de gestores de tránsito. Quiere revisar muy bien este asunto para tomar medidas que ayuden a agilizar el tránsito en la ciudad ante la gran cantidad de obras en ejecución. Además, ordenó incrementar los operativos contra las personas que dejan sus carros mal parqueados en las calles de la ciudad.

REDACCIÓN POLÍTICA