El embajador Armando Benedetti le presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro el pasado viernes luego de una reunión a puerta cerrada que tuvo con él y en la cual también estuvo presente la exjefa de Gabinete Laura Sarabia.



El encuentro lo citó de urgencia el jefe de Estado para hablar sobre el escándalo que se desató luego de que se conoció el testimonio de Marelbys Meza, la exniñera de Sarabia, y quien viajó con Benedetti a Caracas, Venezuela, días antes de que estalló la polémica.



(Puede leer: La historia de la 'guerra fría' entre el canciller Leyva y el exembajador Benedetti)

En la renuncia, Benedetti le agradece al jefe de Estado y le dice: "Ha sido un gran honor acompañarte en estos meses de gobierno como Embajador ante Venezuela. Reabrir las relaciones con este país hermano que acogió durante tantos años a miles y miles de compatriotas que por, diversas circunstancias, encontraron refugio allí, reiniciar una relación comercial tan intensa y beneficiosa para ambos países fueron grandes logros y satisfacciones".



Luego agregó: "Espero que Colombia sepa valorar y aprovechar la gran oportunidad que tu gobierno representa". Y concluyó: "Estoy presentando mi renuncia al cargo como Embajador ante la hermana República Bolivariana de Venezuela".

Agradezco, presidente @petrogustavo, la confianza que me brindaste al designarme una de las más importantes tareas para tu gobierno: restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela. ¡Lo logramos! ¡Gracias! pic.twitter.com/YzzVDdU6WY — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 2, 2023

En el texto, sin embargo, no menciona que dicha renuncia es inmediata ni establece una fecha para salir de su cargo.



Pero en el decreto 0917 que se firmó en Presidencia este martes 6 de junio (cuatro días después de que presentó la carta de renuncia) se establece que la renuncia es aceptada a partir del 23 de junio, es decir, que Benedetti seguirá al frente de la embajada hasta el próximo 22 de este mes.

(Puede leer: ¿Quién es Alexander López, el nuevo presidente del Senado?)

Facebook Twitter Linkedin

Armando Benedetti. Foto: Twitter @AABenedetti - iStock

En el artículo 1 de dicho decreto se lee: "Aceptar, a partir del 23 junio de 2023, la renuncia presentada por ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA, identificado con cédula de ciudadanía número 72.xxxxxx, al cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".



Desde la Cancillería explican que este es un proceso normal pues una cosa es aceptar la renuncia y otra es la fecha hasta la que el funcionario estará en el cargo. En este caso, será hasta el 22.



Sin embargo, hay dudas en este sentido porque el mismo canciller Álvaro Leyva, en declaraciones a medios de comunicación el lunes, señaló: "Por eso salimos a las velocidades, aceleramos a fondo y en tres horas se cambió. La renuncia era a partir del 23 y yo me puse a pensar: "Virgen Santísima, quedan varios días". Por eso la aceptamos inmediatamente".



Y así fue. Lo cierto es que el decreto sí es claro en señalar que la aceptación de la renuncia no se hizo efectiva de forma inmediata, sino que lo será desde el 22 de este mismo mes.



En el mismo decreto, por otro lado, señalan que Benedetti "no tendrá derecho a la asignación que, por concepto de viáticos, menaje, prima de instalación y pasajes, le es reconocida a los funcionarios designados en planta externa, toda vez que el funcionario se retira del cargo por su propia voluntad antes de cumplir un (1) año en el ejercicio de este".



El embajador, por su parte, no ha dado declaraciones en este sentido pero sí aseguró que él y su familia han recibido amenazas y por eso le solicitó a la Fiscalía medidas urgentes para protegerlo.

"Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas", señaló.



También se conoció que este 7 de junio salió del país con destino a Turquía. Pero el todavía embajador señaló el motivo de este viaje no tenía que ver con dichas amenazas, sino con un compromiso familiar previamente adquirido. "Estaré de vuelta el martes", concluyó.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA