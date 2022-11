El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, pidió disculpas públicas luego de que en una entrevista a un medio del vecino país llamó 'pendejo' y 'huevón' al líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Comisión Delegada Legislativa de la Asamblea Nacional de 2015.

En un diálogo con el medio 'Efecto Cocuyo' aseguró que cuando llegó a Venezuela estaba molesto por unos cuestionamientos que le realizó Guaidó: "Entonces yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas yo dije que vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora, sino de cuando era senador...", aseguró.

Por estas declaraciones, Benedetti pidió disculpas este miércoles en declaraciones a medios de comunicación. Admitió que no debió haber dicho eso. "Si hay que pedir excusas a la oposición, se piden y al mismo Guaidó. Es una mala forma de expresarme".



Confesó que recibió un "regaño suave" por parte del Ejecutivo colombiano, aunque no especificó si fue directamente el presidente Gustavo Petro.



