Armando Benedetti fue objeto de críticas al difundirse un video en redes sociales, en el cual se le veía con dificultad para hablar. El designado embajador de Colombia en Venezuela estaba dando un discurso en el evento Acuerdo de Frontera, organizado por Fedecámaras Táchira, Cámara Colombo Venezolana y la Intergremial del Norte de Santander.

Aunque el clip corresponde a semanas atrás, se conoció tras la polémica suscitada por el senador Alex Flórez, quien fue grabado borracho mientras insultaba a uniformados de la Policía en Cartagena.



No obstante, el audiovisual de Benedetti, según él, fue sacado de contexto.

“En este gobierno de @petrogustavo la mayoría de funcionarios se dividen en dos: los que están borrachos y los que parecen borrachos por lo que dicen. El horror”, escribió Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, quien fue uno de los que compartió el metraje en Twitter.

De acuerdo con el video, Benedetti tenía la lengua enredada, por lo que no le era fácil expresarse frente a empresarios y políticos colombianos y venezolanos. De ahí que tanto Robledo como otros internautas hayan cuestionado si estaba sobrio.



“Gracias por dejarme saludar a las personas que están aquí, a las cuales yo quisiera hacerles unas propuestas, en borrador, para ver si ustedes las van a escribir y construir también. (...) Se puede plantear unos temas de digita... digitalización, para que con la huella sepan quién está pasando y quién no, por temas de seguridad”, fueron algunas de las palabras del embajador.

En este gobierno de @petrogustavo la mayoría de funcionarios se dividen en dos: los que están borrachos y los que parecen borrachos por lo que dicen. El horror pic.twitter.com/YWXgtuIkJz — Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) September 2, 2022

Al finalizar su intervención, agradeció que las relaciones entre Colombia y Venezuela se fueran a restablecer.

¿Por qué Benedetti tenía dificultad para hablar?

El video fue captado el pasado 18 de agosto. Para aquellos días, el embajador Benedetti no se había posesionado aún en su cargo. Por tanto, les había mencionado a los asistentes incluso que no quería hablar, pues no estaba nombrado de manera oficial.



Benedetti tan pronto finalizó el evento requirió de atención médica, según conoció ‘Caracol Radio’. Tras conocer las interpretaciones que se le dieron a su forma de hablar, el embajador aclaró que todo se debió a un tema de salud.

Llegamos a Cúcuta a seguir fortaleciendo la integración fronteriza entre Colombia y Venezuela. Hoy, desde el encuentro gremial binacional con el que buscamos recuperar la economía de ambas naciones. pic.twitter.com/57vABznzsS — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 18, 2022

“Los que difunden eso son unos hijos de... Fue un evento binacional, a las 9:00 de la mañana y yo me encontraba con un virus gastrointestinal”, sentenció en charla con el diario ‘El Colombiano’.



No entregó más detalles. Pero así cerró la discusión que inició en redes sociales.

Luego de ser posesionado el 24 de agosto, el embajador se instaló en Caracas, Venezuela. Visitó a Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, y le reiteró la intención de “restablecer los lazos de amistad que nunca se debieron romper”.

A esta hora nos recibe en el Palacio de Miraflores el presidente @NicolasMaduro ante quien presento cartas credenciales como embajador de Colombia en Venezuela. Hablamos sobre la urgencia de restablecer los lazos de amistad que nunca se debieron romper. pic.twitter.com/a7o6bHemKx — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 29, 2022

