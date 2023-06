Aunque en respuesta a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO la Cancillería negó inicialmente la versión, Armando Benedetti seguirá siendo embajador de Colombia en Venezuela hasta el 18 de julio, 25 días más de lo oficialmente anunciado por el Gobierno.



(En contexto: Armando Benedetti seguirá siendo embajador en Venezuela hasta el de 18 de julio)

Tras varias horas de informaciones contradictorias, la Cancillería finalmente dio a conocer ayer el decreto en el que se establece el aplazamiento de la aceptación de la renuncia de Benedetti, quien tuvo que renunciar a la embajada por el escándalo de su pelea con Laura Sarabia, ahora exjefa de Despacho del presidente Petro.Las esquirlas de esa pelea aún tienen al Gobierno y al mismo Benedetti dando explicaciones por sus afirmaciones sobre la supuesta entrada irregular de 15 mil millones de pesos a la campaña de Petro.

Según el decreto 1002 de 2023, Benedetti pidió que le dieran más tiempo para poder hacer la entrega del cargo “debido a la multiplicidad de asuntos pendientes, que incluyen temas administrativos, presupuestales, de organización e implementación relacionada con la reapertura de la embajada y todos aquellos que se relacionen con el cargo diplomático”.

Facebook Twitter Linkedin

Decreto 1002 del 20 de junio de 2023. Foto: Cancillería

La versión es llamativa porque el polémico político no ha regresado a Venezuela desde que estalló el escándalo, hace más de un mes; porque el canciller Álvaro Leyva le nombró reemplazo apenas horas después de su renuncia y porque la extensión del cargo diplomático mantiene, temporalmente, los procesos penales de Benedetti en la órbita de la Fiscalía y no en la de la Corte Suprema.Precisamente, el pasado viernes, cuando se suponía que salía oficialmente del cargo de embajador, la Corte notificó de la compulsa de copias para una nueva investigación en su contra por supuesta compra de votos en las elecciones para Congreso de 2018.

Frenan posesión de Rengifo

Con la decisión de la Cancillería también se frena la posesión de Milton Rengifo como nuevo embajador en el país vecino, a pesar de que fue nombrado el 6 de junio, el mismo día en el que se aceptó la renuncia de Benedetti.

Facebook Twitter Linkedin

Milton Rengifo Hernández reemplazará a Armando Benedetti. Foto: EL TIEMPO

En ese acto administrativo se estableció que la renuncia no se haría efectiva de manera inmediata: “Aceptar, a partir del 23 junio de 2023, la renuncia presentada por Armando Benedetti al cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”.



Con el nuevo decreto, emitido el pasado 20 de junio, se modifica dicho artículo cambiando la fecha de aceptación al 19 de julio.



Leyva, quien no tenía una buena relación con su embajador en Caracas, no firmó la ampliación de la permanencia de Benedetti en el servicio diplomático. Lo hizo José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva y embajador Armando Benedetti. Foto: EL TIEMPO

El Ministro de Relaciones Exteriores tuvo duras palabras sobre el embajador cuando estalló el escándalo: “A Benedetti cómo se le puede creer. El mismo dice ‘yo soy un drogadicto’. Por eso salimos a las velocidades, aceleramos a fondo y en tres horas se cambió. La renuncia era a partir del 23 y yo me puse a pensar: “Virgen Santísima, quedan varios días”. Por eso la aceptamos inmediatamente”.

¿Qué pasa con los procesos?

EL TIEMPO estableció que por la pérdida del fuero, luego de que el presidente Gustavo Petro anunció que Benedetti salía del cargo, la Fiscalía evaluaba devolver todas las investigaciones contra el saliente diplomático a la Corte Suprema.



Entre estas están la investigación por posibles irregularidades en Fonade e incluso la de enriquecimiento ilícito, que según fuentes judiciales no está archivada, como se había dicho.



Por ahora, hasta el próximo 19 de julio, todas las actuaciones en las que aparezca Benedetti, incluidos sus testimonios sobre la supuesta plata irregular en la campaña Petro Presidente, se harán con el fuero de diplomático: esto es, ante un fiscal delegado ante la Corte.



Benedetti dejó Caracas desde el 22 de mayo y fuentes consultadas por EL TIEMPO señalan que estaría en Bogotá. Además, en la capital venezolana se comenta que no tiene asuntos pendientes en ese país y que el gobierno de Nicolás Maduro esperaba su pronto relevo.

Mientras tanto, el personal en las oficinas de la embajada, encabezado por el primer secretario, Germán Castañeda —con más de 30 años de carrera en la Cancillería colombiana—, ha continuado con las labores para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y lo concerniente a la reanudación de la atención consular.



El embajador Rengifo ya había iniciado su capacitación en Bogotá en materia diplomática, antes de volar a Caracas. Por el momento, sigue la deuda pendiente del Gobierno de Colombia hacia sus ciudadanos en el país vecino. El consulado de Caracas sigue cerrado.



Entre tanto en Colombia, Benedetti tiene pendientes varias citas con la Fiscalía y la Procuraduría, entes de investigación ante los que se ha negado a rendir versión. Asegura que hay amenazas contra su vida y la de su familia y por eso pidió protección.



UNIDAD INVESTIGATIVA

REDACCIÓN POLÍTICA

CARACAS

Más noticias de su interés

Armando Benedetti seguirá siendo embajador en Venezuela hasta el de 18 de julio

Se frena posesión de Milton Rengifo Hernández como embajador en Venezuela

¿Qué implica que Armando Benedetti siga en la embajada hasta el 19 de julio?