Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela y uno de los líderes del Pacto Histórico, calificó con dureza la gestión general del primer gobierno de izquierda en Colombia y, por el contrario, exaltó la labor del presidente Gustavo Petro. "Petro lo está haciendo inmejorable, uno podría pensar que de pronto no hay gobierno", dijo Benedetti.



En diálogo con el programa de televisión Los Informantes, el exsenador y uno de los hombres más cercanos al presidente, dijo: “Tranquilo en el sentido de que me parece que Petro lo está haciendo inmejorable. Ahora, lo que veo mal es al Gobierno de Petro. Uno podría llegar a pensar que de pronto no hay Gobierno. Si sigo hablando de eso, cuidado y me botan”, dijo Benedetti.



Esta es una nueva oportunidad en la que Benedetti critica al Gobierno.



"Veo a ministras y ministros nuevones haciendo unos videos muertos de la risa. De qué se ríen si el país está mal", fue el cuestionamiento que hizo en agosto.



"¡Parecen boy scouts o una brigada de recreacionistas! ¡Sean ministros!", agregó en esa oportunidad.



Ahora, sobre Venezuela, Benedetti opinó que la situación en el vecino país empeora con las sanciones de Estados Unidos: “A mí no digan que las 100 personas más importantes del Gobierno de Venezuela sufren las sanciones, no. A quien asfixia es a la gente”.



Benedetti, en la entrevista, relató cómo terminó siendo el embajador en Caracas y el encargado de recuperar las relaciones con Venezuela, perdidas desde hace seis años.



“Últimamente me estoy acostumbrando más, de lo que al principio me costaba ser embajador”, aseguró.



Asimismo, manifestó que la normalización de las relaciones con Venezuela no es fácil, sobre todo por la prevención que tienen respecto a la economía colombiana. A esto se suma el problema de las trochas: “Más del 40 % de eso (dinero ilegal) se queda con las mafias. Es muy fregado acabar con las mafias, de aquí y allá, en las que es obvio que hay funcionarios”.



Benedetti fue uno de los impulsores del Pacto Histórico, coalición que terminó llevando a la Presidencia a Gustavo Petro, quien el pasado 11 de agosto, cuatro días después de llegar a la Casa de Nariño, lo nombró embajador en Caracas.



