En horas de la noche del pasado domingo la revista Semana publicó un video que contenía casi media hora en el que aparecen audios de una conversación que supuestamente se habría dado entre Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, y Laura Sarabia, quien fue la jefa de gabinete de la presidencia y salió de su cargo tras el escándalo por las interceptaciones ilegales a su exniñera.

El presidente Petro anunció la salida de Benedetti de la embajada este viernes. Foto: Twitter: @AABenedetti

Teniendo en cuenta que dichos audios contienen una gran cantidad de información, hay algunos fragmentos que dejan aún más dudas, debido a que se tratan temas de importancia internacional.



Por ejemplo, existe un fragmento en el que Benedetti habla de las relaciones que mantiene con Estados Unidos.



“Me sigo acordando de cosas y una de ellas es que tengo excelentes relaciones con el Departamento de Estado, excelentes son excelentes, pero de eso no te puedo contar. Pero no es que me vaya así de espía, ni nada de eso, sino (…) bueno, después te cuento (…), y con la DEA también”.



“Si tú no me puedes ayudar, ¿quién me puede ayudar? O si al presidente no le haces entender lo que va a pasar, ¿quién más puede que tú? Así que esa frasecita de que ‘no depende de mí, sino del presidente’, es la frase más tonta y más vieja que he escuchado de todo en política", agregó.



¿Qué respondió Gustavo Petro?

Tras el escándalo, el presidente de la república, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de Twitter:



“Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales. Aquí estoy solo para lograr más justicia social en mi país. Es eso lo que me mueve y obsesiona. Si hay personas en otra lógica diferente en el gobierno es mejor que se separen de él”.

