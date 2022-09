Después de cerca de siete años desde el cierre de la frontera con Venezuela, este lunes 26 de septiembre se dará oficialmente la reapertura de paso fronterizo. Este es un suceso que ambos gobiernos han catalogado como "histórico", y no en vano, pues se espera que haya una recuperación económica exponencial.



Sobre este tema se refirió el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien considera que "hay una gran avance en la recuperación diplomática". También aludió a las necesidades que tiene el vecino país en cuanto al suministro de hidrocarburos y la condición de pobreza que equiparó entre ambas naciones.

El exsenador colombiano afirmó que después de llegar a Venezuela, específicamente, a Caracas, ha podido evidenciar que, contrario a las versiones que se han difundido, la pobreza "no tiene un impacto tan fuerte". Así lo aseguró en una entrevista con Blu Radio, a escasas horas de que se diera la reapertura de la frontera, a la cual asistió el presidente Gustavo Petro y otros funcionarios del Gobierno Nacional.



Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Ramón Celestino Araguayán, ministro de Transporte de Venezuela, abrieron oficialmente este 26 de septiembre la frontera. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

En cuanto a la posibilidad de que empresarios colombianos inviertan en Venezuela, a pesar de los altos índices de pobreza que se registran en Venezuela, Benedetti expresó que paradógicamente la situación económica y social entre los dos países es similar.



“Cuando yo salgo a Caracas, me siento caminando por una calle de Bucaramanga, Armenia, Manizales, Barranquilla o Santa Marta. Es la misma pobreza. No entiendo por qué allá creen que la pobreza de allá es mejor que la de aquí, paradójicamente”, dijo Benedetti en diálogo con el medio citado.



El embajador colombiano también habló sobre los cuestionamientos que se han producido por las denuncias de violaciones a los derechos humanos en contra del régimen de Nicolás Maduro, acerca de ese tema, Benedetti afirmó que es necesario entender las duras sanciones que ha enfrentado el vecino país.



"(...) Aquí no se han ido porque alguien lo haya invitado, es porque las sanciones que tiene Venezuela son bárbaras. El tema de que los venezolanos están pobres, es que ellos necesitan alimentos, nunca vi que dos países se complementaran tanto. Aquí se necesita hidrocarburos”, agregó para el medio radial.

Finalmente, el diplomático manifestó que al darse una reapertura de la frontera se podrán reactivar varias de las actividades económicas que se mantuvieron interrumpidas. "Restableceremos unos lazos de amistad que nunca se han debido romper", dijo.

¡Acabamos de aterrizar en Cúcuta! Mañana será un día histórico: las fronteras entre Colombia y Venezuela se vuelven a abrir. Restableceremos unos lazos de amistad que nunca se han debido romper. — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 26, 2022

