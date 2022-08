La reanudación de relaciones diplomáticas con el Gobierno venezolano “avanza de manera positiva”, así lo dejó saber el embajador Armando Benedetti, que se reunió con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores.



“Hablamos sobre la urgencia de restablecer los lazos de amistad que nunca se debieron romper”, aseguró Benedetti.



El embajador colombiano presentó las cartas credenciales con las que se oficializó de forma definitiva su cargo como diplomático en Venezuela. Expresó que de esta forma “quedan restablecidas completamente las relaciones entre Venezuela y Colombia".

Benedetti fue recibido en la sede del gobierno venezolano con honores militares. Estuvo acompañado por su esposa, Adelina Guerrero. Además, le entregó un tradicional sombrero vueltiao a Maduro. Entre los dos se notó un acercamiento afable y estrecho.



Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, quien fue designado como embajador de Venezuela en Colombia, expresó que tiene el ánimo de trabajar coordinadamente y está listo para presentar las cartas credenciales ante el Gobierno Nacional.



“Los espacios de Venezuela en esta jurisdicción van a ser rescatados y desde allí vamos a trabajar para atender los intereses de los venezolanos y colombianos”, dijo.



Uno de los propósitos expresados por el presidente Gustavo Petro es el restablecimiento de los lazos bilaterales con Maduro. Desde la instalación del gobierno de Petro, el mandatario venezolano aseguró que se abre “una nueva etapa de relaciones” bilaterales, que, con los primeros pasos avizora una cooperación económica.



Desde hacia siete años, las relaciones diplomáticas habían sido cortadas. La crisis humanitaria y económica de Venezuela –además de los tensos lazos con el gobierno de Juan Manuel Santos– fueron los detonantes para la ruptura.



Ahora con este proceso, el embajador Benedetti aseguró que la prioridad es retomar las relaciones y luego “empezar a restablecer las comerciales que son las más importantes”.



Según estimaciones de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), el comercio bilateral podría aumentar a unos 1.200 millones de dólares para fin de año si la frontera entre ambos países se reabre por completo.



Así ambos gobiernos podrían acceder a réditos económicos importantes. Además, los connacionales y venezolanos residentes en el país contarían con el apoyo de los respectivos consulados.



Pero los nuevos acercamientos diplomáticos han generado voces críticas. El político venezolano Juan Guaidó reprochó que Benedetti, al llegar al país vecino, no hablara sobre la crisis en Venezuela que involucra el éxodo de migrantes, la falta de “elección libre”, el desplazamiento forzado, entre otros.

A su llegada a Venezuela el embajador enviado por el presidente Petro, no hablo sobre:



⁃7 millones de migrantes y refugiados, Colombia recibe la mayoría.

⁃Emergencia humanitaria compleja.

⁃Desplazamiento de comunidades indígenas por grupos terroristas.

⁃Elecciones libres. https://t.co/YNFr81k5RG — Juan Guaidó (@jguaido) August 29, 2022

Además, Guaidó señaló que el embajador colombiano puede estar en Caracas por la designación de un presidente que fue elegido democráticamente y dijo que "los venezolanos luchamos por ese derecho".

