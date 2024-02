Este es el millonario salario que recibirá Armando Benedetti, nuevo embajador en la FAO

A pesar de todos los cuestionamientos y críticas, Armando Benedetti es nuevamente un embajador de Colombia. Este 8 de febrero se posesionó oficialmente como el nuevo jefe de la misión diplomática ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaciónes (FAO).



Benedetti llega a ese cargo por una directriz Presidencial y no cuenta, necesariamente, con la aprobación de la Cancillería. Al interior del Palacio de San Carlos hay una molestia generalizada por traer de vuelta al exsenador a un cargo diplomático.



Pese a esto, el suspendido canciller firmó el decreto el pasado 6 de febrero que autoriza el nombramiento, el cual quedó totalmente oficializado este jueves con la posesión que se llevó a cabo en Italia.

Armando Benedetti , ex embajador en Venezuela.

Su regreso al gobierno del presidente Gustavo Petro ha despertado la duda de cuánto recibirá de sueldo ahora que asume esta labor.



Cuando era embajador en Venezuela, Benedetti recibía mensualmente un estimado de 31.200.000 pesos sin tener en cuenta la prima especial que, de acuerdo con la normativa actual, es de 21.811.800 pesos.



Ahora, como embajador ante la FAO, ganará 27.684.000 pesos más la prima mensual de los casi 22 millones de pesos. Es decir, que al mes estará recibiendo un estimado de 49 millones de pesos.



Armando Benedetti

"Agradezco al presidente @petrogustavo su designación como Embajador de Colombia ante la @FAO. La alimentación, la reforma agraria y la agricultura son temas fundamentales en las políticas del Gobierno que no admiten esfuerzos menores y que imponen grandes retos", aseguró Benedetti tras su posesión.



También indicó que en la FAO "Colombia está en primera línea de atención de los países latinoamericanos. Buscaré materializar el acuerdo firmado por el Presidente y el Director de la FAO para reforzar la cooperación, avanzar en la lucha contra el hambre y promover sociedades rurales prósperas".



Por otro lado, manifestó que liderará la gestión ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela.

"No solo se trata de asegurar la disponibilidad de alimentos, sino su calidad, y responder a los más de 2 millones de hogares que no comen 3 veces al día", concluyó.



Su llegada a esa embajada, sin embargo, ha estado rodeada de cuestionamientos. Desde el sindicato de la Cancillería (Unidiplo), por ejemplo, señalaron que Benedetti no “cumple con el total de requisitos formales para desempeñarse como embajador”.



También recordaron las posibles faltas de índole administrativa y disciplinaria que el nuevo embajador cometió mientras estuvo en ese mismo cargo, pero en Venezuela. “El señor Benedetti no demostró contar con las capacidades suficientes para ejercer un cargo diplomático”, expresó el sindicato, que advirtió que sería un “riesgo reputacional para Colombia a nivel internacional”.

Unidiplo cuestionó que Colombia busque tener un representante dedicado a la FAO cuando históricamente los países le han designado al embajador en Italia la representación ante los organismos de la ONU en Roma (FAO, PMA y FIDA). Para el sindicato, los gastos que implicará la presencia de Benedetti en Italia son innecesarios.



“Estos esfuerzos económicos podrían dirigirse a la creación de nuevas representaciones de Colombia en lugares con apremiantes necesidades de prestación de servicios consulares y/o de presencia diplomática”, concluyó Unidiplo.

