La Cancillería de Colombia, a través de su dirección de talento humano, tomó la decisión de suspenderle el pago del salario al todavía embajador Armando Benedetti por no justificar por qué dejó el cargo durante 15 días.



La resolución 4570 del 22 de junio de 2023 determinó: "ordenar el descuento de los salarios, desde el día 7 de junio de 2023 hasta el 22 de junio de 2023, a ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA".



El documento, firmado por la directora de talento humano del Ministerio Silvia Carrizosa, argumenta que el embajador desde el 7 hasta el 22 de junio, "no se ha presentado al lugar de trabajo dispuesto por la administración en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".

Resolución Benedetti. Foto: Cancilleria

En el documento se explica que el Ministerio le solicitó a Benedetti el 14 de junio explicar por qué se ausentó de la embajada desde el 22 de mayo de 2023 hasta el 1 de junio de 2023 y desde el 7 de junio de 2023 a la fecha del requerimiento de la información, teniendo en cuenta que desde el 2 al 6 de junio, se encontraba en permiso remunerado.



Cinco días después de ese requerimiento, según el documento, Benedetti argumentó que estuvo en Colombia desde el 23 de mayo "por requerimiento del presidente y permanecido en el país para atender al menos 2 reuniones más con él, lo que abarca los dos periodos por los que solicita justificación hasta la fecha. Sin perjuicio de lo anterior, el pasado 14 de junio solicité una licencia no remunerada para atender asuntos personales", respondió.



Es importante recordar, como lo registró EL TIEMPO en su momento, que el 31 de mayo el presidente Gustavo Petro le ordenó a Benedetti volver a Colombia para dar explicaciones por el caso de su exjefa de Gabinete, Laura Sarabia.



Sin embargo, tras el llamado presidencial de ese día se descubrió que Benedetti no estaba en Venezuela, sino que había viajado dicha semana a Estados Unidos sin el permiso de la Cancillería. Como él mismo lo registró en sus redes sociales, estaba en el grado de uno de sus hijos. Pero para este viaje, no contó con el permiso del Ministerio.

Resolucion Benedetti Foto: Cancilleria

Para el Ministerio, la justificación no fue válida. La Cancillería argumentó que el 7 de junio Benedetti se fue a Estambul, Turquía "sin contar con el permiso y autorización de la cancillería para el efecto".



En ese momento se supo que Benedetti viajó para la final de la Champions y ese mismo día señaló que él y su familia estaban siendo víctimas de amenazas.

El exembajador abordó un vuelo con destino final Turquía. Foto: Suministrada

Resolución con la que le suspenden el pago por 15 días a Benedetti. Foto: Cancillería

