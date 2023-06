Luego de que se conocieran audios en los que se escucha a Armando Benedetti haciendo graves afirmaciones respecto a la campaña de Gustavo Petro y a Laura Sarabia, y de que ella se pronunciara en su defensa, el ahora exembajador de Colombia en Venezuela también se refirió a lo ocurrido.



Lo hizo por medio de su cuenta de Twitter.



(En contexto: Abogado de Sarabia dice que ella se defenderá de 'ataques humillantes' de Benedetti).

"Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir", escribió.

Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

La noche anterior también había comentado que los audios revelados por Semana "han sido manipulados" y pidió excusas al Presidente y a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete, señalando que "la agresión y el ataque malintencionado" no vienen de su parte.

¿Cuál es el contenido de los audios?

Aunque es desconocida la fecha de las grabaciones, se puede afirmar que van desde antes de que Gustavo Petro fuese electo como Presidente hasta la actualidad, pues se escucha al ahora exembajador hablar de la campaña y de hechos recientes como la desaparición de los cuatro niños en la selva.

También, menciona el Ministerio del Interior como un cargo que Laura Sarabia le habría ofrecido: “Dame una solución, no te estoy diciendo que me la busques ya (…), pero esa m***cada de que no se puede, voy a pensar, que Velasco… ¿Quieren ganar las elecciones? Hay que empezar ya. ¿No las quieren ganar? Entonces no las ganen, dime ‘vea, yo no le quiero dar a usted ningún puesto’”.



Adicionalmente, se refiere a la financiación de la campaña: “Hice 100 reuniones, di 15.000 millones de pesos. Si no es por mí no ganan”.



Lo anterior, como reclamo por el trato que, según él, recibió de parte de la exjefa de gabinete y del primer mandatario en una visita a la Casa de Nariño en la que lo habrían hecho esperar tres horas.

