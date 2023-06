El exministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que denunció ante la Fiscalía "las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones".



(Puede leer: Petro sobre audios de Benedetti: no se recibió dinero ‘de personas ligadas al narco’)

Prada, quien fue ministro de la Política del presidente Gustavo Petro y salió en el pasado remezón ministerial, aseguró: "Siempre obramos con total transparencia, y consagramos todo nuestro esfuerzo a que no hubiese margen para la corrupción. Testigos todos en el Ministerio".

Hemos denunciado en la @FiscaliaCol las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones. Aquí pueden ver la denuncia radicada. 👇🏽 pic.twitter.com/pjLOUv9uDV — Alfonso Prada (@alfonsoprada) June 5, 2023

Y es que Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela y quien salió del Gobierno por el caso Laura Sarabia, acusó en unos audios revelados por la Revista Semana a Prada de supuestamente "robarse" el Ministerio del Interior con su esposa.



(Además: ¿Cómo queda el gobierno de Petro tras la crisis interna por escándalo?)

Facebook Twitter Linkedin

El embajador Armando Benedetti Foto: Twitter @AABenedetti

“El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer, el señor Roy (…) todo hijueputa, todo (…)”, aseguró el exembajador, quien también se refiere el exsenador y próximo embajador en Londres, Roy Barreras.



Benedetti, quien cuestiona e insulta en los audios a Laura Sarabia, exjefa de Despacho de Petro, también habla de Luis Fernando Velasco, actual ministro del Interior. Igualmente le reclama porque no fue nombrado en algunos cargos que habría pedido.



“Quedamos que era la Cancillería o el Ministerio del Interior, los dos te los firmo, pero yo sé que te puede ayudar más a ti el Ministerio del Interior, haciendo equipo sacamos todo… O sea, cuántos meses necesitas tú para (...) saber que Velasco no te va ayudar con la tarea y que vas a perder las elecciones (...). Ya qué importa molestar a Velasco, ya sabes que Velasco no te va a servir porque ya todo el mundo te lo dijo”, aseguró.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA