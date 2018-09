Robledo vs. Carrasquilla: estos fueron los argumentos enfrentados

En el debate de control político convocado y promovido este martes por el senador Jorge Robledo por supuestas irregularidades en la actuación del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la estructuración de los llamados bonos de agua, hubo acusaciones y palabras fuertes de parte de ambos.



Robledo, como citante al debate, acusó a Carrasquilla y pidió su renuncia, mientras que este dijo que “nunca” se ha robado un peso y calificó como “conspiración” las acusaciones del Senador. Más allá de los ataques mutuos, estas fueron tres de las ideas principales que quedaron en el ambiente.

1. Cambio de leyes para estructurar los bonos de agua

Lo que dijo Robledo:



Según Jorge Enrique Robledo, Alberto Carrasquilla, como ministro de Hacienda, promovió cambios normativos en el Sistema General de Participaciones, por el que se entregan regalías a las entidades territoriales, para favorecer la estructuración del modelo de deuda pública conocido como bonos de agua o ‘bonos Carrasquilla’, cuyo objetivo es financiar obras de agua potable y saneamiento, pero que a la postre habrían endeudado a decenas de municipios que los tomaron.



Incluso, señaló que Carrasquilla podría ser culpable de peculado culposo o doloso por supuestamente haberse enriquecido después, al asesorar desde su compañía, Konfigura –creada en el 2008–, al grupo que llevó a cabo las operaciones de infraestructura relacionadas con esos bonos en 117 municipios, llamado Grupo Financiero de Infraestructura.



Por eso, asegura que la responsabilidad de Carrasquilla en el endeudamiento de esos municipios es “evidente”. Robledo dice que se cambiaron leyes “para hacer el negocio fríamente calculado para tumbar a 117 municipio pobres”. Robledo se refirió, en particular, a la Ley 1176 de diciembre del 2007, del Sistema General de Participaciones (SGP), impulsada por Carrasquilla, y a su posterior reglamentación.



Lo que respondió Carrasquilla:



El Ministro de Hacienda empezó por calificar como “perverso” lo planteado por Robledo, y desestimó la sugerencia de que él, cuando impulsó la creación del Sistema General de Participaciones (SGP), estuviera pensando “a largo plazo” en enriquecerse. Según su versión, él no participó en la posterior reglamentación del SGP, que quedó a cargo de Óscar Iván Zuluaga.



Carrasquilla aseguró que salió del Ministerio de Hacienda para atender cuestiones personales en el extranjero, que no precisó pero se referirían a la salud de un hijo suyo, y que fue después de eso, en marzo de 2008, que regresó al país y participó en la creación de la empresa Konfigura. Para ese momento, dijo, basado en una línea de tiempo que presentó ante el Congreso, él ya había dejado el Ministerio.



Adicionalmente, Carrasquilla dijo que el proyecto fue estructurado por petición del entonces presidente Álvaro Uribe, quien le pidió diseñar un esquema que permitiera a los municipios captar recursos para financiar proyectos de agua potable, pues hasta ese momento no tenían esa posibilidad.

2. Aumento del patrimonio de Carrasquilla

Lo que dijo Robledo:



Según el Senador, Carrasquilla y sus socios de Konfigura habrían recibido 70.000 millones de pesos correspondientes a una comisión de 3 por ciento de los negocios, y aseguró que mientras a los municipios se les cobraba el 11 % más la inflación de intereses, a los tenedores se pagaban 8 puntos más la inflación.



Dijo también que, según la declaración de renta de Carrasquilla, su patrimonio personal pasó de 38 millones de pesos en el 2009 a 2.252 millones de pesos en el 2014. “Digamos que no le ha ido mal”, dijo Robledo, para quien es claro que hubo un enriquecimiento en esos años para el actual Ministro.



Lo que respondió Carrasquilla:



El Ministro explicó cómo se llegó al modelo de cobro de intereses de los bonos de deuda pública, a través de una fórmula, y aseguró que no se benefició del diferencial de 3 puntos porcentuales. “Las tasas de interés eran más o menos las que estaban en el mercado para préstamos con ese plazo, 19 años”, aseguró.



Sobre su patrimonio personal, aseguró que de la asesoría que prestó su empresa, Konfigura, al Grupo Financiero de Infraestructura, solamente percibió honorarios “que fueron resultado de muchas horas de trabajo”. Insistió en que no se ha robado “ni un peso”, y señaló las acusaciones de Robledo como “injurias y calumnias”.

3. Presencia en sociedades en Panamá

Lo que dijo Robledo:



Robledo aseguró que lo que se sabe del presunto peculado del ministro Carrasquilla es gracias a los ‘Panamá Papers’, y que “es difícil encontrar un bandido en el mundo que no tenga negocios en Panamá”. Según su versión, el dinero con el que se estructuró el Grupo Financiero de Infraestructura, en Colombia, llegó desde Nueva York, pero primero pasó por Panamá.



“Me indigna que un Ministro de Estado vaya a hacer negocios a escondidas a Panamá”, dijo, sobre supuestos tratos de Carrasquilla y su socio Andrés Flórez, e incluso sugirió que a través de ese “paraíso fiscal” se realizan operaciones de lavado de activos. Robledo también citó que un acta de disolución de la empresa GFI, en Nueva York, se hubiera hecho en español.



Lo que respondió Carrasquilla:



Sobre las actas en español, el Ministro dijo que GFI es una empresa colombiana, a pesar de tener inversionistas de Nueva York. Pero más que eso, aseguró que los inversionistas de Panamerican Capital estaban interesados en hacer negocios en varios países de la región y que para esto necesitaban constituir una holding.



En ese momento, asegura Carrasquilla, en Panamá había facilidades legales para la creación de la holding y por eso esta se creó en ese país. Pero afirmó que el negocio terminó siendo más pequeño, restringido solo a Colombia, y que por eso se canceló posteriormente la empresa en Panamá.



ELTIEMPO.COM