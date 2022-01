Este lunes, en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque y el consejero presidencial para Estabilización, Emilio Archila, presentan el libro Paz con legalidad: un camino de hechos hacia la paz, un texto de 345 páginas, apoyado con muchas imágenes que recoge los logros, alcances y vicisitudes de la implementación del acuerdo de paz.



En esta entrevista, Archila cuenta detalles y la forma como se concibió el texto escrito a cuatro manos con el Presidente. “Lo escribimos juntos e implicó un gran esfuerzo de él (Duque) para que fuera amable de leer, pues yo escribo muy muy aburrido”.

¿Por qué un libro sobre la implementación de los acuerdos de paz? ¿Con qué objetivo?

Es necesario que se conozca en detalle lo que se pensó, lo que se planeó y lo que hemos avanzado, de manera que en los 10 años restantes de implementación se aproveche esta oportunidad de cambiar la vida de las generaciones que vienen. Además, para tantos que han creído en nosotros y que se han vinculado de muchas maneras, es una forma de agradecerles y decirles que ha valido la pena y que les cumplimos.



También, los colombianos somos profundos, contestatarios y democráticos. Así, el libro es una invitación a que lo lean para que la discusión que sigue habiendo alrededor de este tema se haga con conocimiento directo, y no creyendo lo que unos pocos dicen que oyeron que alguien les dijo que cree que es lo que se ha avanzado o no.



¿Es una especie de documento oficial?



Es lo que el Presidente y yo creímos y lo que planeamos. Es también lo que todos los miembros del equipo de gobierno, la comunidad internacional, los privados, los departamentos y municipios, los líderes de las comunidades y tantos estudiosos y organizaciones hemos logrado, juntos, en estos tres años. Tiene muchas fotos y narraciones de momentos, unos anecdóticos, otros tensos, o divertidos y humanos.

Es explícito en señalar para cada uno de los temas cuál es la ruta que se diseñó para los siguientes dos gobiernos y dónde vamos en ello, para que sea muy fácil a partir de agosto de este año ‘Construir sobre lo ya construido’.



¿De qué trata el libro?



En la primera parte describimos cómo, en la implementación de la política de Paz con Legalidad, se recogen las enseñanzas de 200 años de fracasos para desarrollar las zonas rurales de Colombia afectadas todas por la violencia, para no caer, de nuevo, en los mismos errores. Luego, para cada uno de los temas, contamos, sobre la expresión política de cumplimiento, en qué consiste la planeación de largo plazo y cuáles son las ejecutorias que hacen de este un proceso irreversible. Esto para las garantías jurídica y políticas, nuestro apoyo a las víctimas, el proceso de reincorporación, la estabilización de los municipios más afectados por la violencia y la pobreza con los Pdet, los programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, todos los componentes del Desarrollo Rural Integral, el desminado y los enfoques de género y étnicos.



¿Cree que lo que han hecho no ha tenido el reconocimiento esperado?



Cuando logramos que se conozca la obra del presidente Duque en este campo, esto es, la planeación que hicimos y lo que en solo tres años hemos logrado, nadie duda que es algo que Colombia debió hacer hace décadas con o sin acuerdo, que es fenomenal lo que ya hemos logrado y que, sin duda, se debe continuar por el siguiente gobierno. Además, cuando logramos que la valoración sobre nuestros avances se haga sobre los hechos, desaparece mágicamente la polarización y eso sí que le hace bien a Colombia. Así que es claro que necesitamos mucha más difusión.

¿Hay algún tipo de vivencias personales en este proceso tanto de usted, señor Consejero, como del presidente Duque?

Si. El Presidente no quería que fuera un ladrillo, que no fuera una rendición de cuentas, que fuera ameno y que al mismo tiempo contáramos cómo ha sido esta experiencia para cada uno y lo que hemos vivido juntos.



¿Cuántas páginas tiene el libro? ¿Cuántos ejemplares tendrá la primera edición que se imprimirá?



El libro tiene más o menos 300 páginas y unas 40 de varios anexos, fue editado por Pilar Bolívar Carreño. Esta primera edición impresa es de 3.000 ejemplares y es gratuita. Todos los que lo quieran pueden bajarlo, descargarlo de internet sin ningún costo.



¿Cómo fue el proceso de escribir? ¿Cómo se fueron construyendo los textos? ¿Quién escribía y quién dictaba?



Esta fue una idea del Presidente, lo escribimos juntos e implicó un gran esfuerzo de él para que fuera amable de leer, pues yo escribo muy muy aburrido.



