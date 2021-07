Arauca: inundados, afectados por el covid y sin luz 

Las más de 300.000 personas que viven en Arauca están afectadas en este momento por tres males: desde el pasado 4 de julio están sin energía eléctrica, las camas de unidades de cuidados intensivos para covid están copadas y ahora el invierno tiene azotado al departamento.



Esto ha obligado al gobernador Facundo Castillo ha redoblar sus esfuerzos en la búsqueda de apoyos a nivel nacional a fin de superar el difícil momento, que incluso lo ha llevado a declarar la calamidad.



¿En este momento cuál es la situación en Arauca?

Tenemos una situación bastante difícil. Nuestro departamento se encuentra con la ocupación de camas uci al ciento por ciento y mucha población que está padeciendo la enfermedad está en sus casas. De la misma manera tenemos otra situación que agrava mucho más esta problemática y es que nos encontramos sin energía eléctrica desde el 4 de julio debido a un daño geológico en Norte de Santander que afectó más de ocho torres que conducen la energía. De la misma manera, tenemos inundaciones. Declaramos la calamidad pública en el departamento de Arauca y hay cinco de los 7 municipios del departamento con calamidad pública.



Tenemos afectación de las vías primarias, secundarias y terciarias, las aguas han arrastrado más de cinco puentes en el departamento, no tenemos comunicación de los municipios de Saravena, Fortul y Arauquita con la capital araucana ni de ellos con el interior del país. Es decir, el piedemonte de Arauca se encuentra incomunicado.



Los arroceros y otros productores han perdido gran cantidad de productos debido a que el invierno ha hecho que se desborden los ríos y se han afectado las sabanas de los municipios araucanos y eso hace que ellos estén viviendo una situación muy difícil.



¿En materia energía, qué les han dicho cuando se restablece el servicio?

Ayer miércoles, sobre las 9 de la mañana, nos informaron que los avances de recuperación iban en un 67 %. Esperamos que se haya avanzado mucho más y que en un término no muy lejano este tema esté resuelto.

En este momento estamos suministrando energía de manera racionada en los siete municipios del departamento. Se ha venido avanzando en la solución de la problemática pero lo cierto es que al día de hoy seguimos con el problema.



Usted dice que la ocupación de las camas uci está al ciento por ciento ¿cómo se está atendiendo esta situación?

Hemos tenido que ampliar el número de camas, particularmente en Saravena y en Arauca, debido a que todo el país se encuentra colapsado en materia de covid-19. Ya hemos logrado aumentar hasta 10 camas.

Hemos activado un espacio para que por intermedio de la Unidad de Salud se pueda prestar apoyo de manera domiciliaria en cada uno de los hogares como asesoría para el manejo del covid.



¿Cuántas camas uci tiene el departamento?

Tenemos alrededor de 70 camas en todo el departamento.



¿En lo que tiene que ver con el invierno podríamos decir que Arauca tiene bloqueada su salida hacia el interior del país?

No hay como salir de Arauquita, Saravena y Fortul. Esos tres municipios por la afectación de la ola invernal no tienen comunicación terrestre hacia el interior del país ni hacia el resto del departamento.



¿Desde el Gobierno Nacional qué tipo de ayudas han recibido?

En cuánto al covid hemos recibido apoyo de parte del Ministerio de Salud, que ha sido clave porque nosotros sólo teníamos 12 camas uci en el municipio de arauca. Además el Ministerio nos ha enviado ventiladores, monitores de signos vitales, bombas de infusión (elementos para administrar medicamentos con controles rigurosos y estrictos) y eso nos ha permitido aumentar el número de camas uci.



Hemos estado en permanente contacto con el Instituto Nacional de Salud de manera que nos permita mantener las pruebas de forma permanente para el diagnóstico oportuno de la enfermedad.



¿Qué ayudas han recibido para las inundaciones?

Hace aproximadamente mes y medio vino el director de la Unidad de Nacional para la Gestión del Riesgo, Eduardo José González, y con él se hizo un consejo ampliado emergencias y desastres en el que se hicieron unos compromisos. De manera inmediata se determinó el apoyo con 1.000 millones de pesos para la atención de la población afectada por la violencia, así como ayuda humanitaria.

A mediano plazo se determinaron algunas medidas encaminadas básicamente a la intervención de los ríos en los sectores específicos en donde hay mucha vulnerabilidad por los desbordamientos en el invierno.



Con el director de gestión del riesgo fuimos a hablar con el ministro de Hacienda y lo que él nos dijo fue que en agosto nos van a asignar unos recursos para apoyar de unos proyectos que han sido viabilizados y que están relacionados con proteger algunos puntos vulnerables por las inundaciones.



¿A qué se deben las inundaciones?

La principal causa de las inundaciones es que los ríos se han sedimentado y con las lluvias terminan desbordados. Por estamos trabajando en conseguir unas dragas para el departamento de Arauca. Tenemos un proyecto que asciende a más de 20.000 millones de pesos para conseguir tres dragas y esperamos contar con el apoyo del Gobierno Nacional.



¿En materia de electrificación que ayuda han recibido?

De la mano con el ministro de Minas y Energía se logró conseguir con Parex y SierraCol, dos petroleras que operan en Arauca, el suministro de energía racionada para las siete municipios del departamento. Hoy Arauca capital cuenta con cuatro horas de servicio por sectores. Lo mismo ocurre con los otros municipios,que también tienen energía racionada.



Para ampliar el número de horas en el municipio de Arauca, la empresa de energía del departamento consiguió tres plantas, con las que buscamos el suministrar agua potable las 24 horas del día y se pretende pasar de cuatro a seis horas la prestación del servicio de energía diario.



Pero como esas plantas funcionan con combustible y la ley 80 no nos permite comprarlo de una, entonces el ministerio de Minas nos donó 13.700 galones de combustible.



¿Finalmente, como cataloga la situación en su departamento?

Muy difícil, muy difícil, pero también hemos reconocido el apoyo que hemos recibido de parte del Gobierno Nacional.



