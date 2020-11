Arauca le apuesta a buscar nuevos mercados, por fuera del petróleo

Arauca no solo es un departamento que está alejado del interior del país, sino que aquí hay muchas necesidades, hay dificultades con la migración descontrolada de venezolanos, hay presencia de grupos irregulares, hay señalamientos de corrupción y hay estigmatización.



Los problemas abundan y las soluciones no son fáciles. Y el encargado de ayudar a superar esas dificultades es el gobernador Facundo Castillo.

Castillo es un llanero que empezó sus estudios en una escuela de Cravo Norte, cuando ya tenía 12 años. Comenzó tarde porque en la casa no había plata y porque en ese momento en el llano se creía que de pronto era mejor ser dueño de un hato que estudiar.



Y luego, para ayudar a sostener sus estudios universitarios en Bogotá, los fines de semana bailaba joropo en un reconocido restaurante llanero.

​

Recuerda con nostalgia que sus primeros zapatos los tuvo cuando bordeaba los 10 años.



Nació hace 45 años en un hogar conformado por 13 hermanos de los cuales él fue el octavo en venir al mundo, en una casa en la que abundaban las precariedades.



Él dice que cada día es una apuesta por sacar adelante su departamento. Sin embargo, la tarea no es fácil. Las regalías que se reciben por la explotación petrolera, que en últimas representan el 80 por ciento del presupuesto, no alcanzan. Son un poco más de 130.000 millones de pesos para el próximo bienio.



En ese sentido Castillo asegura que su meta en avanzar fundamentalmente en acabar con la dependencia del petróleo y lograr que Arauca se convierta en un departamento con énfasis en la agroindustria. Tener su departamento con muchos emprendedores del campo.



“Tenemos que irnos organizando para que el día que no haya petróleo podamos tener una economía propia”, dijo el gobernador

El gobernador de Arauca, Facundo Castillo. Foto: Gobernación de Arauca

Y en ese propósito parte de la apuesta se centra en el cacao. No en vano Arauca es considerado como el segundo productor de este grano en el país. A esto se suma que en el Salón del Chocolate de París, durante tres años ha obtenido el reconocimiento por la calidad de su grano.



En Arauca el año pasado se produjeron más de 13.900 toneladas del grano. Hay más de 17.000 hectáreas sembradas con cacao, de la que derivan su sustento unas 7.000 familias. Es más, este departamento tiene tres variedades propias reconocidas: Tame-2, Saravena-3 y Araquita-5.

En ese camino de buscar el mercado internacional para el cacao araucano, Elizabeth Agudelo Villamizar, les lleva la ventaja a todos. Se podría decir que es la pionera



Ella permanece en un pequeño predio ubicado a unos 10 minutos de Arauquita, un municipio que durante muchos años fue víctima de la guerra. Allí, ella tiene Villa Gaby, que no solo es una parcela con cacao sino que hay pequeño laboratorio en el que ella experimenta, busca nuevos sabores y nuevas cepas.



Ha sido nominada, en dos ocasiones, para representar a Colombia para la categoría de cacaos finos de aroma. Tiene 9.800 plantas en 14 hectáreas.



Es más, produce de barras de chocolate con azúcar: Río de oro, Arauca y Elizabeth y tiene el privilegio de que sus chocolates se vendan en tiendas de Cacao Hunters en Tokio.

​

“Sabemos que no es fácil, pero estamos trabajando para conseguir mercados externos para nuestro chocolate, que en su gran mayoría hoy se queda en el país”, dijo el gobernador.

Elizabeth Agudelo (izq.), en su finca de Arauquita. Foto: Archivo particular

Pero en el plano local también hay emprendedores que se la están jugando con el cacao. Este es el caso de Olga Ortiz, también en Arauquita, quien montó en su casa una pequeña empresa en la que procesa productos derivados del cacao. Hace vino, chocolatinas, galletas y tortas. Su meta también está en llegar a los mercados internacionales.



Pero otra apuesta clave está en el plátano. El año pasado según el reporte oficial, produjo 793.000 toneladas, que en su mayoría se venden en Bogotá, Meta y los Santanderes. En buena medida se le conoce en el interior del país como el plátano llanero.



De acuerdo con el gobernador, la prioridad se centra en incrementar la productividad. De todas maneras admite que se necesita más asistencia técnica, insumos, formación en tecnología y buenas prácticas en la medida que se busca llegar a un mercado más exigente como son las grandes superficies y el internacional.



En este punto uno de los que tiene el proceso más avanzado es Josué Castellanos, dueño de una finca en Tame. Ya tiene su predio certificado en buenas prácticas agrícolas y está a la espera de una certificación del ICA que le permita exportar. Tiene entre manos un negocio para que el plátano araucano llegue a Aruba.



Mientras tanto, la Gobernación avanza en la terminación de una planta procesadora de plátano que no solo comprará parte de la producción local sino que les permitirá ampliar el mercado con productos ya procesados.



(Le puede interesar: Seguridad y tierras, los acuerdos entre Gobierno y Farc)

Sin coca

Arauca desde el 2018 es considerado como uno de los pocos departamentos del país libres de coca. “La información que manejamos es que no hay cultivos ilícitos y por eso tenemos que fortalecer nuestra producción y el apoyo para que no haya nuevamente las siembras de coca”, dijo el mandatario, quien reiteró su persistencia en la necesidad de buscar nuevos mercados para su producción agraria.



El año pasado también se produjeron más de 5.000 toneladas de maracuyá y 67 de sacha inchi.



Además se estima que hay más de 1,2 millones de reses, de carne y leche. Por eso en este momento está en la fase de terminación de una planta procesadora de leche con capacidad para procesar más de 30 litros del producto al día. Hoy en día en Arauca abundan las procesadoras informales para queso que es llevado fundamentalmente para Santander.

Inconvenientes

Para Castillo, dentro de los principales problemas que tiene Arauca están la inseguridad, los problemas de conectividad, los migrantes y la falta de vías.



Para nadie es un secreto que en Arauca operan las disidencias de las Farc y el Eln con uno de sus grupos más activos, el Domingo Laín, cuyo jefe es alias Pablito. Son grupos que más que chocar con las fuerzas legales se dedican a extorsionar y manejar negocios aprovechando la frontera.



“Ellos se resguardan en Venezuela. Para nosotros lo mejor sería que se solucione el problema en Venezuela, porque aquí podemos hacer todos los esfuerzos como Estado, pero los grupos ilegales, especialmente sus comandantes operan desde el otro lado de la frontera y eso dificulta su control”, dijo Castillo.



Por los más de 380 kilómetros de frontera, no hay mayor dificultad para que los venezolanos pasen a Arauca. Están en todos sus municipios.



En el departamento hay más de 8.000 niños y jóvenes que estudian en los colegios oficiales. Además, a lo largo de la frontera se les presta atención médica y asistencia social.



(Lea además: El simbólico encuentro entre Duque y la Farc)

Arauca tiene más de 380 kilómetros de frontera con Venezuela. Foto: Archivo particular

Cuando el gobernador de Arauca sale a los pueblos más bien parece un confesor. A cada momento la gente lo busca para hablarle al oído, para pedirle ayuda.



“La gente aprovecha todos los espacios. Piden de todo, cuentan sus problemas. La mayoría me habla de temas de empleo, me piden trabajo”, contó.



Es que precisamente uno de los problemas que se tienen en Arauca es el desempleo y las personas buscan es el apoyo estatal para conseguir trabajo.

Líos del Gobernador

En junio pasado la Procuraduría suspendió, en primera instancia, por el término de seis meses al gobernador de Arauca, por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones de pesos.



La Procuraduría le cuestiona el haber suscrito el contrato para realizar un evento de música llanera en medio de la pandemia, aparentemente violando los principios de transparencia.



Este asunto fue apelado y está a la espera de un fallo en segunda instancia. El Gobernador asegura que ese contrato nunca se ejecutó y que fue anulado.



Además tuvo que afrontar la investigación por la compra de mercados para los afectados por la pandemia, en el se cotizaron latas de atún a 19.000 pesos.



De acuerdo con Castillo no se ha perdido un solo peso. Asegura nunca se compraron las latas al precio que se denunció.



Precisamente la semana pasada la Contraloría decretó la cesación de la acción fiscal y ordenó el archivo del proceso.



(Le puede interesar: La respuesta de Duque a quienes lo llamaron paramilitar)