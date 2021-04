Aplazan pago de impuesto de renta para micro y pequeñas empresas

Para aliviar a los sectores afectados por la pandemia, el presidente Iván Duque anunció que el Gobierno expidió un decreto en el que aplaza la fecha para las declaraciones de renta de micro y pequeñas empresas.



Así las cosas, según el decreto 374 de 2021, el primer plazo que debía empezar la próxima semana para el pago del impuesto de renta se va a correr para el mes de junio (entre el 9 y 23, según el último dígito del Número de Identificación Tributaria ­-NIT-) y el segundo para el mes de noviembre (entre el 9 y 23, según el último dígito del NIT).



Una segunda medida que anunció el mandatario es que algunos de los sectores más afectados por la pandemia no tengan anticipo de renta en 2021.



"Se han tomado decisiones en algunos sectores más afectados por la pandemia para que no tengan anticipo de renta en 2021. Son sectores que están altamente afectados y que necesitamos que tengan flujo de caja", puntualizó Duque.



El decreto 375 de 2021, advierte que los Grupos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas adaptada para Colombia - CIIU- que aplicarán un porcentaje del cero por ciento por concepto del anticipo del año gravable 2021, son:



082 Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas

143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo

265 Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control; fabricación de

relojes

292 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de

remolques y semirremolques

302 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles

321 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos

323 Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte

353 Suministro de vapor y aire acondicionado

491 Transporte férreo

502 Transporte fluvial

511 Transporte aéreo de pasajeros

551 Actividades de alojamiento de estancias cortas

552 Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales

553 Servicio por horas

559 Otros tipos de alojamiento n.c.p.



561 Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas

562 Actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas

563 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento

591 Actividades de producción de películas cinematográficas, video y producción de

programas, anuncios y comerciales de televisión

742 Actividades de fotografía

772 Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos

781 Actividades de agencias de empleo

791 Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos

799 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas

821 Actividades administrativas y de apoyo de oficina

823 Organización de convenciones y eventos comerciales

856 Actividades de apoyo a la educación

879 Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento

900 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

931 Actividades deportivas

932 Otras actividades recreativas y de esparcimiento



