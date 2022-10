El Gobierno colombiano tendrá hoy una cita fundamental en la Casa de Nariño. Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos y uno de los hombres que le hablan al oído al presidente Joe Biden, se reunirá con el presidente Gustavo Petro en el marco de una gira que lo llevará también a Chile y Perú.

Blinken estará en el país lahasta el martes. En su agenda de hoy está previsto que se reúna con el mandatario colombiano, la vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva.



A través de un comunicado, la Casa Blanca informó que la reunión se centrará en “abordar la crisis climática, apoyar los esfuerzos regionales para abordar la migración irregular e implementar un enfoque holístico para combatir el tráfico de estupefacientes y abordar sus impactos en la salud, la seguridad y el medio ambiente”.



En la reunión, el jefe de la diplomacia de los EE. UU. reiterará el apoyo del gobierno Biden frente a dos aspectos: la implementación plena del Acuerdo de Paz de 2016 y la política de Estado de Protección Temporal de Colombia para los migrantes venezolanos, la cual, considera Washington, es “un modelo para la región”.



Sin embargo, se prevé una discusión difícil en torno a políticas en las que Petro ha cambiado el enfoque y que son particularmente claves para Estados Unidos. En esa lista está la lucha contra las drogas, uno de los puntos en los que Petro ha mostrado mayor distancia con el Gobierno estadounidense, pues ha ido desde demandar “acabar con la irracional guerra contra las drogas” hasta proponer cambios de fondo en la política de extradición.



Gustavo Petro, en discurso en Asamblea de la ONU. Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE

“Los acercamientos del gobierno Petro con los grupos al margen de la ley en el marco de la ‘paz total’ son un tema clave en la agenda bilateral, debido a que plantean nuevos escenarios frente al narcotráfico y al desmonte de las estructuras y rutas de exportación de la cocaína, hoy controladas por carteles mexicanos”, explica Guillermo Henao, analista y estratega político.

El acercamiento de Petro con Venezuela y su presidente Maduro es un tema que Estados Unidos analiza con lupa. FACEBOOK

También se abordará el tema del cambio climático, en la medida en que Petro, como lo dijo ante la ONU, ha sido reiterativo en que es necesario suspender el uso de los combustibles fósiles y virar hacia las energías limpias. Al respecto, Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, explica que el gobierno Petro “quiere a aprovechar al máximo la sintonía ideológica que hay con Biden en el tema de transición ecológica”. “Petro sabe que está contra reloj, dentro de muy poco van a haber elecciones de medio término en Estados Unidos en las que seguramente habrá mayoría republicana”, afirma.



Pero hay un asunto más: la migración y las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, las cuales Petro restableció nombrando un embajador colombiano en el vecino país y abriendo la frontera de nuevo.



“El acercamiento de Petro con Venezuela y su presidente Maduro es un tema que Estados Unidos analiza con lupa. Esto, por la cercanía de Maduro con Rusia y el impacto que pueden tener estas relaciones en la geopolítica latinoamericana”, asegura Henao.



Blinken estará en Colombia hasta el martes Foto: Kazuhiro NOGI / AFP

En un corto tiempo el gobierno colombiano y estadounidense ya han tenido varios encuentros. Para Arlene Ticker, analista y docente de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, este hecho no solo sugiere el carácter estratégico de la relación para Estados Unidos, sino la disposición del gobierno Biden de acomodar sus agendas para Colombia a las nuevas prioridades del gobierno Petro.



Sin duda alguna donde más hay distancia entre las dos administraciones es en el tema de drogas ilícitas. “Pero si uno observa los pronunciamientos estadounidenses, hasta ahora, han sido bastante cautos a la hora de no condenar y de ofrecer el diálogo para buscar cómo resolver los puntos en los que tal vez no hay coincidencia”, dice Ticker.



Aunque el gobierno Petro ha planteado una relación paritaria entre Colombia y Estados Unidos, este sigue reconociendo la importancia y el apoyo, sobre todo económico, que dicho país ha tenido a diferentes procesos de paz en el país.



Mauricio Jaramillo dice que por eso la Casa de Nariño apuntará a un apoyo que vaya más allá de las simples declaraciones al incipiente proceso con el Eln: “Como en su momento lo fue con el proceso de paz con las Farc, Estados Unidos es un actor clave en el posconflicto”.

REDACCIÓN POLÍTICA