Antioquia será la joya de la corona para las elecciones regionales de octubre. ¿Por qué? La derecha y la izquierda, así como sectores de centro, se disputarán tanto la Alcaldía de Medellín como la Gobernación de Antioquia para comenzar a construir un nuevo proyecto político de cara al 2026. Hay quienes señalan, incluso, que será una contienda entre petrismo y uribismo, pero lo cierto es que la disputa va mucho más allá.



(Lea también: Gobernadores acogen anuncio de cese al fuego, pero piden parar extorsión)



Por ahora, el panorama no está claro y aunque suenan muchos nombres, oficialmente son pocos los precandidatos, pues se está a la espera de que un jugador clave, que puede cambiar el tablero de ajedrez, defina una eventual candidatura.

Si el excandidato presidencial Federico Gutiérrez se lanza a la Gobernación o a la Alcaldía de Medellín, hoy tiene serias opciones de ganar, teniendo en cuenta la buena imagen que tiene en la capital de Antioquia y los votos que obtuvo en las presidenciales en ese departamento.



Fico, quien ya fue alcalde Medellín por su movimiento Creemos, obtuvo más de 1’300.000 votos en el departamento y en Medellín más de 600.000, por lo que su capital político está bastante consolidado. Sin embargo, aún no define si se lanza o esperará hasta 2026 para la Presidencia de la República. Pero solo hasta abril se conocerá su decisión.

Facebook Twitter Linkedin

Federico Gutiérrez, más conocido como ‘Fico’, fue candidato presidencial. Foto: AFP

Lo que sí es cierto, es que algunos sectores están esperando que Fico se decida, pues como sería el rival a vencer, podría ser un factor fundamental para que otros candidatos tomen decisiones con respecto a sus aspiraciones y si van a la alcaldía o gobernación.



Pero si Fico no se lanza, se habla de un nombre que tendría todo su apoyo. Se trata de Jorge Londoño de la Cuesta, exgerente de Empresas Públicas de Medellín durante la administración de Gutiérrez.



(Le puede interesar: Campaña de Petro habría sido apoyada por 'bodegas' rusas, según investigación)



El actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero no se ha quedado quieto. Desde comienzos de año renunciaron varios de sus funcionarios más cercanos y ellos serían sus fichas para que su movimiento político, Independientes, se quede con la Alcaldía una vez más.



Uno de los más perfilados es Juan Carlos Upegui, quien fue secretario de la No Violencia y es primo de Diana Osorio, la esposa de Quintero.



En el bloque del ‘quinterismo’ también podría aparecer otro protagonista. Se trata de Albert Corredor, el exconcejal que se le rebeló a Álvaro Uribe, pues llegó a esa corporación avalado por el Centro Democrático pero terminó apoyando al alcalde desde el Concejo. No obstante, por ahora iría solo y no es oficial que haya una alianza con el sector de Quintero. Esto se sabrá con el pasar de los meses, dependiendo de cómo se vaya desarrollando la campaña.

Y se habla de una eventual candidatura de Esteban Restrepo, quien fue secretario de Gobierno, para la Gobernación de Antioquia. Restrepo y Upegui renunciaron en febrero para apoyar la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en el departamento. No es un secreto que Quintero y Petro son cercanos —aunque se han dado algunas diferencias en los últimos meses— y el alcalde manifestó que su deseo era que Petro ganara la Presidencia. Incluso Osorio hizo campaña con la hoy primera dama, Verónica Alcocer.



No obstante, la llegada del ‘quinterismo’ al Pacto Histórico no es del todo clara. Ni Independientes lo ha decidido ni el Pacto ha tomado una postura para derrotar al uribismo.



(Además: Petro: una carretera de 70 kilómetros probará su capacidad de ejecución)



En cuanto al Pacto Histórico, que aspira consolidarse como la principal fuerza política del país en octubre, es poco lo que se habla. No hay nombres fuertes, pero se está trabajando para presentar candidatos sólidos y con posibilidades de ganar.



Saben que el antipetrismo en este departamento es fuerte, por lo que no se descartan alianzas con más partidos dentro, especialmente los de la coalición de gobierno, así como del llamado frente amplio, con partidos como la Alianza Verde, que apoyaron a Petro en las presidenciales. Lo cierto es que la puerta con Quintero no está cerrada, pero por ahora no hay alianza, aunque ambos sectores saben que deben trabajar en consolidar candidatos únicos para derrotar al uribismo.

¿Y el uribismo?



“Me preguntan cuál es la estrategia para ganar las elecciones en Medellin, creo que solo tenemos un camino, construir una coalición”.



Andrés Guerra

senador uribista FACEBOOK

TWITTER

Aunque el departamento ha votado por los candidatos del uribismo en las últimas seis elecciones presidenciales, lo cierto es que en las regionales el uribismo no ha ganado ni la Alcaldía de Medellín ni la Gobernación.



Y desde que existe el Centro Democrático, sus candidatos también han sido derrotados. Por eso desde el partido saben que la clave será hacer coaliciones, pues estas permitirán llegar con más fuerza a los comicios.



(Siga leyendo: Las nuevas tareas que cumpliría la Misión de Verificación de la ONU en Colombia)



Podrían respaldar a Gutiérrez, tal y como lo hicieron en las presidenciales, pero en la baraja está Alfredo Ramos, hijo de Luis Alfredo Ramos, quien perdió hace cuatro años con Quintero y hoy es concejal. Todo parece indicar que el uribismo también está esperando la decisión de Fico para meterse de lleno en las regionales.

Los demás candidatos



Facebook Twitter Linkedin

Gilberto Tobón, fue cabeza de lista al Senado por Fuerza Ciudadana. Foto: Prensa Gilberto Tobón

Hay otros nombres que han sonado y si bien tienen cercanía con los sectores nombrados anteriormente, no está tan clara su llegada a estos, por ahora.



Uno de ellos es Juan Camilo Restrepo, quien afirmó que va por la Alcaldía de Medellín, ex alto comisionado de Paz. Restrepo ha sido cercano al expresidente Iván Duque, por lo que podría recibir el espaldarazo del uribismo, aunque en principio va por firmas.



Gilberto Tobón, reconocido líder de izquierda y quien obtuvo la quinta mejor votación para el Senado pero no ocupa una curul porque su movimiento no alcanzó el umbral, suena para la alcaldía e incluso ha sostenido reuniones con el expresidente Álvaro Uribe.



(Le recomendamos: Antes de un mes no habrá paso de carga pesada hacia Nariño: Petro)

“Es urgente mantener

unión del Pacto para las elecciones,

ya nos dimos cuenta que en unidad podemos ser el corazón del cambio”.



Gabriel Becerra

representante del Pacto FACEBOOK

TWITTER

Y para este cargo, entre otros nombres, también estaría aspirando, Andrés Felipe Tobón Villada, exsecretario de Seguridad durante la administración de Federico Gutiérrez.



(En otros temas: 'Paz total': los dos caminos que le quedan al Eln, según Gustavo Petro)



En cuanto a la gobernación, quien parece ser un firme candidato es Luis Fernando Suárez, exsecretario de Gobierno de Antioquia y quien fue gobenador encargado en varias oportunidades. Tendría el guiño del hoy gobernador, Aníbal Gaviria.



La campaña apenas comienza y son muchos nombres, pero la decisión de Fico será clave para aclarar el panorama político.



MATEO GARCÍA AGUDELO

REDACCIÓN POLÍTICA