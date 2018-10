'Gastaremos unos $ 5.000 millones en alquiler de drones para fumigar'

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció este miércoles en diálogo con EL TIEMPO que tiene previsto, antes de concluir el año, abrir una licitación para contratar al menos 20 drones para fumigar la coca que hay en su departamento.

¿Cómo va la fumigación de coca en su departamento?



Con el consentimiento del Gobierno Nacional se empezó un experimento piloto con unos drones que pueden fumigar hasta cinco hectáreas al día. Pueden cargar hasta 15 kilos de fumigación y fumigar a una distancia muy baja, máximo a 2,5 metros por encima de las hojas. Es algo de precisión que no afecta para nada los vecinos.



¿Hay riesgo de fumigar lo que no se debe?



Los que alquilan los drones garantizan que no cae sino en el terreno que está sembrado de coca, incluso tienen una póliza de garantía por si llegaran a fumigar algún territorio por fuera de la zona. Lo que estamos viendo es cómo hacer para acabar con las muertes de todos esos policías y soldados que pierden la vida ante las minas antipersona cuando están arrancando la coca.

¿No está funcionando la erradicación manual?



La erradicación manual no es tan efectiva, porque aquí en Antioquia hay cerca de 2.600 soldados y unos 1.000 policías arrancando manualmente coca y el año pasado se arrancaron más 7.000 hectáreas y este año otras 7.500, o sea que llevamos unas 15,000 en menos de dos años y la resiembra sobrepasa lo que estamos haciendo manualmente.



¿Dónde es el plan piloto?



En el bajo Cauca, que es la zona que más coca se tiene sembrada en Antioquia.



¿La fumigación es con glifosato?



Sí señor, esa es la información que tengo. Nosotros los gobiernos departamentales no nos metemos en nada de lo que tiene que ver con la fumigación como tal, pero Antinarcóticos lo que nos ha dicho es que es una mezcla que hacen con glifosato.



¿Cuantos drones tiene trabajando?



Dos drones, pero en la medida que esta noticia se ha esparcido, se han recibido otras ofertas. Por ejemplo, nos llegó una, que esperamos que sea cierta, de que tienen unos drones que pueden manejar entre 70 y ocho 80 litros de la fumigación, con lo que podrían asperjar entre 20 y 25 hectáreas al día. Pero vamos a terminar este proyecto piloto para abrir una licitación y determinar cuál es la tecnología más apropiada para utilizar aquí en Antioquia.



¿Cuándo abre la licitación?



Esta primera etapa es un plan piloto de 30 ó 40 días. Inmediatamente se evalúe se procederá hacer una licitación para tener ya un proceso indefinido de fumigación. Nosotros creemos que por razones de eficiencia y economía vamos a hacer una licitación de equipo de alta tecnología, que nos cobren por hectárea fumigada.



¿O sea, será una licitación para el alquiler de los aparatos?



Para hacer un contrato donde ellos pongan los aparatos y nos cobren por hectárea fumigada.



¿Y los químicos?



Eso lo suministra antinarcóticos. Eso no depende del gobierno departamental.



¿Esa licitación sería el año entrante?



No, este año. Nosotros no vamos a parar, en materia fumigación no vamos a parar. Inclusive podemos seguir con esta empresa que estamos haciendo los pilotos hasta que haya una nueva licitación. Si el plan piloto es exitoso seguiremos hasta que haya una licitación que sea más ambiciosa.



¿Y cuál es la idea?



Tener unos 20 ó 25 drones, que diariamente estemos fumigando 200 ó 300 hectáreas.



¿Y la licitación por cuánta plata será?



Hoy cada hectárea fumigada puede estar costando entre 400.000 y 600.000 pesos, de acuerdo con los equipos que se tengan, con todos los seguros. Si calculamos que tenemos unas 8.000 ó 9.000 hectáreas, eso es lo que tenemos que licitar. Creo que nos gastaremos en alquiler de drones unos 5.000 millones de pesos.



