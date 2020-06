Gaviria dice que Fiscal actúa al margen del Presidente

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, tiene la seguridad que la decisión del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, de dictarle medida de aseguramiento, no tiene nada que ver con el Gobierno Nacional. Al contrario, reveló que el mismo viernes lo llamó el presidente Iván Duque, muy sentido, en dos ocasiones. "Eso es un show solo de Barbosa", insistió.

El mandatario seccional reiteró que su relación con el Jefe del Estado es excelente. Una situación que, por lo publicado hasta ahora, es recíproca pues Duque también se ha mostrado solidario con él.



“Respeto la institucionalidad. He conocido y trabajado con el doctor Aníbal Gaviria durante años; le tengo un profundo respeto, reconocimiento y aprecio. Mi solidaridad con él y su familia”, afirmó el mandatario horas después de conocer la decisión de Barbosa.



El mensaje, en su cuenta de Twitter, se dio tras conocer que la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el mandatario seccional por un caso con presuntas irregularidades en contratos, de hace varios años.



Gaviria se mostró también dolido la decisión de la Fiscalía que obliga a apartarlo de su cargo en medio de la lucha contra la pandemia que es, dijo, un drama urgente que no da espera.



En diálogo con Blu Radio, el gobernador reiteró que la medida de privación preventiva de la libertad como una “circunstancia absurda”.



Desde su casa, donde cumple con la orden que la Fiscalía le notificó desde el pasado viernes, Gaviria Correa insistió: “Creo que el señor Fiscal se equivocó tremendamente; yo creo que hay que enfocarse mucho más en la justicia que en el show”.



Y pidió la mayor transparencia en este caso. “Esperamos que vaya destapándose qué hay detrás de esto”, dijo. Según él, no se trata de un tema jurídico, porque dichos argumentos son inexistentes.



Asimismo, en diálogo con Caracol Radio Gaviria, relató que la decisión de la Fiscalía es nociva en dos frentes: “En lo personal es muy doloroso, pero también es un daño institucional, pero aún sigo siendo el gobernador, porque ese título me lo han dado los antioqueños”.



“Demostraré mi inocencia. Con todo el respeto de la Fiscalía no parece que haya un fundamento jurídico de esta detención”.



El gobernador de Antioquia, dice que está probado que no se perdió plata, que las obras se ejecutaron, que se hicieron en los tiempos que se estipularon y que hoy en día son obras ejemplares y que están al servicio de la ciudadanía.



“Yo no firme el contrato ni las adiciones de la Troncal de la Paz, pero considero que los funcionarios que firmaron esos contratos lo hicieron ajustados a la ley”.



Ante la vinculación en la investigación de los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, Aníbal Gaviria les envió un mensaje de solidaridad y aseguró que esto raya en lo cómico.



Gaviria, finalmente, agradeció el apoyo de miles de instituciones y personas que han rechazado la medida que consideran desproporcionada y arbitraria.



POLÍTICA