‘Hay que enfocarse más en la justicia que en el ‘show’ ’: Gaviria

Tras el revuelo generado por la sorpresiva medida de aseguramiento que emitió la Fiscalía en su contra, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, se pronunció sobre lo sucedido y expresó su inconformismo por lo que considera es un proceso lleno de “irregularidades”.



Según la investigación de la Fiscalía, los delitos que se le imputan a Gaviria habrían sido cometidos cuando el gobernador fue mandatario del mismo departamento en el período 2004-2007 y tienen que ver con un contrato por 41.000 millones para mantener y pavimentar una vía de la región. Es decir, se remonta a un contrato de hace 15 años.

El gobernador aseguró que la decisión tomada por la Fiscalía es “desproporcionada y arbitraria” y se mostró preocupado por lo que esto representa para la institucionalidad.



“Se equivocó tremendamente el Fiscal. Yo creo que hay que enfocarse mucho más en la justicia que en el 'show'. La posición de un fiscal no puede ser salir a comunicar al país una medida tan desproporcionada y arbitraria cuando el país está esperando otras decisiones de la justicia de mayor dimensión”, manifestó Gaviria, en entrevista con los periodistas Daniel Coronell y Daniel Samper Ospina, en el portal losdanieles.com.



El gobernador señaló que una de las “irregularidades” que se han presentado en su caso ocurrió durante la indagatoria a la que se sometió hace dos meses.



“La indagatoria la realizó la fiscal asistente, que acompaña al fiscal delegado ante la Corte Suprema. Fue una indagatoria un poco exótica, en medio de la parte más dura de la pandemia, de manera virtual. En un momento de la indagatoria, la fiscal dijo que tuvo que salir, digo yo subrepticiamente, incumpliendo las medidas de protección del coronavirus, para realizar la indagatoria. Esos detalles demuestran un afán y una intencionalidad que ahora se vino a destapar. A uno le parece que tiene que haber algo detrás, algún interés desconocido”, puntualizó Gaviria.



Durante la conversación, el mandatario antioqueño fue insistente en que debe existir algún interés “desconocido” en medio de esta situación.



“Esto es poco fundamentado en derecho. Tiene que haber un interés desconocido detrás que no conozco. Esto no tiene una fundamentación jurídica. Yo estoy orgulloso de las obras que se realizaron”, puntualizó.



En la investigación contra Gaviria no lo acusan de haberse quedado con dineros de la obra ni de haber recibido o pedido sobornos para la adjudicación. Sino que se señala que, aunque él hubiera delegado la contratación, como mandatario seguía siendo responsable y tenía que ejercer vigilancia a las adjudicaciones que se hacían durante su administración.



Frente a esto, el mandatario regional explicó que se creó un comité de contratación para vigilar la ejecución de las obras, pero él no firmó este contrato.



“Yo ni siquiera firmé el contrato de la troncal de la Paz ni las adiciones (…) son decenas de miles los contratos que firma la gobernación de Antioquia, por eso se hace delegación en los secretarios departamentales”, indicó el gobernador.



Sobre el fondo del asunto, que es la vigilancia de la contratación, Gaviria dijo que está “orgulloso” de la forma como se desarrolló ese proyecto.



“Estoy orgulloso de las obras que se realizaron en esa contratación. El puente del río Nechí, que unió a ese municipio con El Bagre, es la obra más importante de ese municipio. (Estoy orgulloso) No solo de las obras, sino del proceso, de la contratación, no hay ningún delito, ninguna penalidad”, afirmó.



El gobernador invitó al país a aprovechar su caso para analizar que “no está funcionando bien la Fiscalía General de la Nación, no están funcionando bien otros frentes de la justicia”.

Lo que más preocupa del caso, según dijo Gaviria, es la pérdida de credibilidad no solo en él sino en las instituciones.



“Esto es un golpe muy duro. Esto es una pesadilla, es un tema personal y familiar el dolor que a uno le representa esto para la institución gobernación de Antioquia y para el país, porque genera desconfianza y envía mensajes muy negativos; siento dolor de patria”, dijo.



La noticia, que se conoció el viernes, no solo generó la solidaridad de personajes de diversas vertientes políticas, quienes respaldaron a Gaviria y esperan que pueda resolver su situación jurídica, sino que también despertó preocupación entre grupos económicos vinculados al desarrollo del departamento, uno de los más importantes del país.



“Me duele tener que estar hablando de esto, cuando debería estar trabajando para contener el covid-19 en Antioquia, para salvar vidas, entonces me parece que el gran debate que se debe abordar es el de la salud”, manifestó Gaviria.



Lo que sigue en el caso es avanzar en la práctica de pruebas que incluyen la toma de declaraciones y la evaluación de documentos del contrato. Legalmente hay un término de 120 días para que avance esta parte del proceso judicial, al término del cual debe decidirse si el caso será cerrado o si Gaviria será llamado a juicio.



Por ahora, fue designado como gobernador encargado Luis Fernando Suárez, actual secretario de gobierno del departamento.



