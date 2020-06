Aníbal Gaviria habla de la pesadilla que le ha tocado vivir 

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en diálogo con EL TIEMPO, aseguró que la medida de la Fiscalía de darle detención domiciliaria por una investigaciòn de un contrato de hace más de 10 años es algo exótico, arbitrario y que no tiene argumento jurídico.



Dijo que ha sido una situación muy dura para su familia, pero se mostró confiado en que podrá demostrar que no se cometió ningún irregularidad con el mencionado contrato.

¿Cómo ha sido esta situación para usted y para su familia?

Pues muy dura, muy dura. Esta es una pesadilla, no hay otra manera de describirla. Desde el viernes en la mañana tuve conocimiento de esta situación por los medios, porque esto sigue siendo parte de esa justicia espectáculo que yo creo que no es conveniente para el país. Posteriormente, cuando ya fue notificado en horas de la tarde, pues desde ese momento hasta ahora esto ha sido una pesadilla y sigue siéndolo para mi familia, para mis hijos, mis hermanos, para mi madre, que le ha tocado vivir muchas situaciones dolorosas porque esto rememora épocas y momentos muy difíciles que ha vivido mi familia. Personalmente ha sido muy duro.



¿Y desde el punto de vista institucional?

Ha sido un golpe muy duro para Antioquia, un golpe muy duro para todo el equipo de gobierno, con el que yo tengo una gran empatía. Entonces es muy doloroso para el equipo de gobierno, para mi familia, para los antioqueños, ver cómo se comete una injusticia de este tamaño, porque no hay nada que haga perder más la confianza en las instituciones que una injusticia desde el Estado, una injusticia desde la justicia. Esto le hace mucho daño a la Fiscalía, a la justicia y al país.



¿Usted tiene cuatro hijos, qué le dicen ellos a usted y que les ha dicho usted a ellos?

Yo tengo dos tandas de hijos. Una mayor que es Emiliana, que tiene 20 años, y Guillermo de 15 años. Me ha impresionado la madurez de los dos. Eso ha sido un impacto muy favorable para mí. Inmediatamente apenes conocimos la noticia mi esposa y yo nos reunimos con Emiliana primero, y después hablamos con Guillermo, quien está fuera del país. Y Emiliana, que ha sido uno de los grandes apoyos para mí con su madurez, se ha convertido, junto con mi esposa Claudia, en un punto de apoyo.



¿Qué fue lo primero que le dijeron sus hijos?

Lo primero que me dijo Emiliana, que se me quedó grabado y no lo olvidaré nunca, fue: ‘papá no te preocupes, a veces las bendiciones vienen disfrazadas’ y eso me parece que es una frase de un inmenso significado para mí y he pretendido guiarme por esa frase para que esto no me envilezca, sino para que de alguna manera con esto yo pueda contribuir más aún a Antioquia y a mi país. Soy un hombre católico y le he pedido a Dios y a la Virgen que me ayuden, no solo para salir adelante ante la justicia sino para que esto no me envilezca ni me empequeñezca.



Con mi hijo Guillermo, quien apenas tiene 15 años hablamos y ha demostrado una gran madurez y una entereza impresionante. Después con Adela, que tiene nueve años, y con Ismael, que tiene siete, por supuesto más pequeños, fue más difícil, porque ellos son unos niños que están completamente conectados y les llegan las noticias y entonces es mucho más difícil la explicación y ha habido allí situaciones más dolorosas que son muy difíciles de describir y que tal vez no es necesario hacerlo. Las otras conversaciones muy duras han sido con mis hermanos y con mi madre, pero también de ellos y de ella, un respaldo y una entereza y una dignidad muy grande que me da ejemplo y fuerzas para seguir adelante

¿Cómo interpreta eso de las bendiciones disfrazadas?

Las bendiciones a veces vienen disfrazadas. En este caso, por ejemplo, viene disfrazada de un golpe de una dureza, de un dolor, pero así es, y hay que verlo así y hay que ver cómo de este dolor, de esta pesadilla se hace una bendición.



Usted dice que ha sido un golpe muy duro para la familia ¿lo siente como algo personal?

Yo creo que es un gran error, no sé cuál es el origen, pero indudablemente no puede ser un origen jurídico porque no tiene ningún sustento jurídico. No creo de ninguna manera que sea un tema personal y yo mucho menos lo quiero llevar a ese nivel. Este no es un problema entre el gobernador y el fiscal, esto es mucho más que eso, es una injusticia y es una injusticia desde la justicia y del Estado



Por supuesto que yo me voy a defender y voy a salir adelante y voy a demostrar mi inocencia, pero ahí no debería quedar esto, este debería ser un momento de reflexión para que miremos que está funcionando mal en la Fiscalía y cómo se debe reformar para que funcione mejor. Miremos que está funcionando mal en la justicia y veamos como se reforma para que funcione mejor.



¿Una reforma de la justicia?

Aquí varios gobiernos han querido hacer una reforma de la justicia que no se ha hecho. No cerremos los ojos, abramos los ojos, que este sea un motivo para abrir esos ojos y lograr avanzar en la reforma de la justicia que necesita el país.



¿Qué opinión le merece que casi todos los sectores políticos, económicos y sociales del país hayan salido a respaldarlo?

Yo creo que eso tiene tres lecturas. Primero hay un reconocimiento, y lo digo sin soberbia pero con orgullo, a una hoja de vida de servicio público limpia, transparente, a la ciudad, al departamento y al país.



En segundo lugar creo que hay una clara demostración de que se está cometiendo una injusticia y que esa injusticia tiene unas enormes implicaciones para el departamento de Antioquía y para el país y esa voz unificada está mostrando que no es una opinión de Aníbal Gaviria o de un grupo sino que verdaderamente hay una injusticia protuberante que debe significar esa reflexión que hago yo sobre la Fiscalía y sobre la justicia.



Y en tercer lugar, lo digo también con orgullo, significa que yo he sido y quiero seguir siendo un factor de unidad, no un tipo que divide.

Tengo que defender con toda convicción mi honra y por eso digo, sin esguinces, que es un error inmenso, que es arbitrario, que es desproporcionado, que es injusto, que no está ajustado a derecho

¿Lo que pasó contra usted y dos exgobernadores más, podría verse como algo contra Antioquia?

No creo, no veo por qué. Sería increíblemente raro, exótico. No veo ningún móvil de ninguna razón.



Utilizando sus palabras, ¿no le parece exótica la decisión de la Fiscalía?

Claro, exótica totalmente. Me parece no solamente exótica sino arbitraria, desproporcionada. Le cuento, algunas personas me han dicho que no sea tan contundente que no sea tan directo en esos calificativos, pero yo les respondo: yo si lo soy, porque me tengo que defender con toda convicción mi honra y por eso digo, sin esguinces, que es un error inmenso, que es arbitrario, que es desproporcionado, que es injusto, que no está ajustado a derecho. Ahora dejo claro que con esto no quiero decir que voy a llevar esto a un enfrentamiento fiscal contra gobernador, no obviamente que me tengo que defender



¿Gobernador, qué sigue para usted?

Ya radiqué este martes, ante la Sala Penal, de la Corte Suprema, a través de la Fiscalía, una solicitud de nulidad de la medida dictada por la Fiscalía. Ya estoy avanzando con total claridad y contundencia ante la justicia colombiana.



¿Su caso ante la Fiscalía en qué va?

Lo que sigue ahora es esta solicitud ante la Corte Suprema y esto debe tramitarse en una o dos semanas y estoy muy confiado de que la Corte Suprema hará que brille la justicia y se anule esa medida injusta, desproporcionada y eso me permitirá regresar a servir a los antioqueños y a los colombianos. Y si el proceso ha de continuar, estoy seguro que allí demostraré mi inocencia total y absoluta.



¿En concreto, a usted de qué lo acusa la Fiscalía?

Aquí no hay ninguna acusación acerca de que se haya perdido un peso. Está aprobado en el proceso, porque allí consta el control fiscal que hizo la Contraloría de Antioquía, en el cual dictaminó que no se perdió un peso en ese contrato, que no hay ningún detrimento patrimonial para el departamento, que se hicieron las obras de forma adecuada con las características técnicas previstas, que se hicieron con los presupuestos que estaban establecidos y aún un poco antes de los tiempos determinados. Lo que debe quedar claro para la opinión es que las obras se hicieron.



No hay ninguna acusación de corrupción, de coimas, de sobornos, eso no existe en el proceso.



¿Entonces de qué es la acusan?

Hay que comenzar por señalar que Anibal Gaviria no firmó ninguno de los contratos ni de las adiciones. El contrato inicial y los contratos de adición fueron firmados en un ejercicio delegación que hace la gobernación de Antioquía a la respectiva Secretaría de Infraestructura, pero estoy diciendo que quienes firmaron y quien ejecutaron ese contrato lo hicieron bien, los respaldo, estoy orgulloso del trabajo que hicieron y ahí están los resultados. Y no sólo lo hicieron bien si no ajustados a la ley. Las acusaciones son de este talante, primero que el anticipo que estaba establecido en un 25% se dio en un 29%, eso no es un delito, eso ni siquiera se podría casi llamar como irregularidad. El segundo aspecto es que con los anticipos el contratista compró maquinaria, eso si no fuera trágico sería cómico, parece un chiste. Es que con el 90 y 95% de los anticipos en Colombia los contratistas compran maquinaria, y es que para eso, en buena medida, son los anticipos.



Para mayor estupor y sorpresa, esas son las acusaciones. Aquí hay dos cosas que deben separarse: una es la medida que el país ha visto, absurda; pero otro es el proceso, que el país no conoce, cuando el país lo conozca va a ver que es más absurdo que la medida.

Yo no tengo rabo de paja y por eso es que hablo con la convicción que hablo y voy a seguir hablando. No tengo una sola brizna de rabo de paja

¿Sólo esos son los cuestionamientos?

La Fiscalía también dice que no se cumplió con las pólizas para la contratación o la garantía de los anticipos, y eso es falso. En el acta de inicio, que está firmada por el gobernador Aníbal Gaviria, consta que esas pólizas y esas garantías están firmadas y están debidamente legalizados. Entonces esto es un absurdo sobre un absurdo.



Usted dice que es un absurdo pero al tiempo se le compulsan copias a dos ex gobernadores ¿esto no puede tener un tinte político?

No sólo me suena curioso, raro y particular sino que me suena absurdo. Y me suena absurda la acusación a Aníbal Gaviria pero me suena más absurda la acusación a los exgobernadores Ramos y Fajardo. Claro que son absurdas. No tienen ningún fundamento y parece que fueran solamente parte de ese show mediático.



¿Usted cree que esto solo es un show mediático o que hay intereses políticos?

Yo creo, y lo repito y de ahí no me salgo, que lo que no hay es un fundamento jurídico. Ya saber que hay, pues eso lo investigarán ustedes y lo podrá dilucidar después la opinión pública. Yo no hago sobre eso especulaciones ni tengo teorías. Ahora, sobre la mencionada compulsa de copias a los exgobernadores Ramos y Fajardo, sobre eso si digo claramente que es parte del show mediático y que es tratar de cubrir un error con otro igual o más grande.



¿Qué espera usted?

Esto va a salir bien, tiene que salir bien porque la verdad tiene que brillar y yo no tengo rabo de paja y por eso es que hablo con la convicción que hablo y voy a seguir hablando. No tengo una sola brizna de rabo de paja.