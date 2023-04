Andrés Pastrana, presidente entre 1998-2002, denunció a través de su cuenta de Twitter una supuesta reducción en su esquema de seguridad. Achacó la presunta determinación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a su oposición al gobierno de Gustavo Petro.



"El juego sucio de las amenazas de Petro y su gobierno, al recortar mi seguridad y las garantías de libre movilización como opositor del régimen, marca un punto bajo en la política colombiana", fue el mensaje que publicó el exmandatario.



(Puede ver: Pastrana busca militantes: 'No podemos estar con quienes están con Petro')

Luego, en diálogo con Caracol Radio, ahondó en sus denuncias y señaló que supuestamente la determinación se tomó en medio de sus recorridos por distintas regiones para ganar adeptos a su partido, la Nueva Fuerza Democrática. "Ahora el Gobierno no está garantizando la seguridad de quienes estamos ejerciendo un liderazgo de oposición", dijo el expresidente.

El juego sucio de las amenazas de Petro y su gobierno, al recortar mi seguridad y las garantías de libre movilización como opositor del régimen, marca un punto bajo en la política colombiana. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) April 10, 2023



En dicha entrevista, Pastrana calificó de "persecución a la oposición", pues no le estarían dando las garantías mínimas para llevar a cabo su agenda política. Por último, cuestionó la determinación al comparar la administración Petro con las anteriores.



(Puede ver: Luz verde para revivir el partido de Andrés Pastrana: CNE le otorgó personería)

"Todos los gobiernos lo que hacen es garantizar la seguridad de los dirigentes, comenzando por los expresidentes, lo hice yo en mi gobierno, lo hizo el presidente Santos, Duque, Uribe, siempre garantizando el libre ejercicio de la política a los candidatos", concluyó Pastrana.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Andrés Pastrana denunció la reducción de su esquema de seguridad. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Sin embargo, otra es la versión de la Unidad Nacional de Protección. A través de Twitter, la entidad aseguró que en ningún momento se han reducido los esquemas de protección del expresidente, sino que el lío sería por el tema de los viáticos de los escoltas que estarían acompañando a Pastrana en sus desplazamientos por el país.

Esquema de protección de expresidente Pastrana



La @UNPColombia se permite informar que es inexacta la información que circula sobre recorte al esquema de protección del expresidente @AndresPastrana_. Por razones de reserva legal no podemos dar detalles del robusto esquema... pic.twitter.com/J9dCtLXJ8s — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) April 11, 2023

"Es inexacta la información que circula sobre recorte al esquema de protección del expresidente Andrés Pastrana", señaló la UNP, que aclaró que por temas de seguridad no puede hablar de número de miembros que componen la seguridad del exmandatario y ahora cabeza de un nuevo partido.



"Podemos confirmar que no se le han reducido ni vehículos, personas de protección o elementos que componen sus medidas", dijo la entidad, que aclaró que "sí se pidió una aclaración sobre el uso de viáticos, porque la UNP no puede girar dos veces ese concepto para el mismo desplazamiento".



"Aclarado ese asunto, la protección del expresidente continúa con el mismo rigor de siempre", concluyó la Unidad Nacional de Protección.

Facebook Twitter Linkedin

Desde la UNP se negó una reducción del esquema de seguridad de Andrés Pastrana. En la foto, Augusto Rodríguez, director de la UNP. Foto: Twitter: @UNPColombia

Ante la respuesta de la entidad, Pastrana se limitó a trinar: "Este no es el momento, ni el lugar, ni el tono adecuado para que Petro y su gobierno expresen su malquerencia por quien tienen la obligación legal de proteger".



Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA