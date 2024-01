Andrés Pastrana cuestiona garantías de seguridad tras trino de UNP sobre caso con Petro

El expresidente Andrés Pastrana puso en duda las garantías de seguridad que tiene luego de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) sacó un trino en el que tomaba partido en su contra en el caso que tiene con el primer mandatario, Gustavo Petro, en Fiscalía.



La disputa legal tuvo su primer capítulo oficial este martes, cuando ambos fueron citados a conciliar en el búnker. Tanto el presidente Petro como Pastrana llegaron a la diligencia, pero al final no hubo un acuerdo entre las partes. Minutos antes de llevarse a cabo el encuentro, el mandatario colombiano sacó un comunicado en el que explicaba sus razones para seguir con el proceso judicial contra el exmandatario. En este texto argumentaba que Pastrana lo había vulnerado como ciudadano.



Precisamente varias entidades replicaron el comunicado en sus redes sociales, incluyendo la UNP. El comunicado presidencial vino acompañado de un breve mensaje en el que daba un tipo penal a los pronunciamientos del expresidente Andrés Pastrana.

"Posición del presidente Gustavo Petro ante difamaciones del expresidente Andrés Pastrana", dice el mensaje complementario.

El expresidente Andrés Pastrana llegó a la Fiscalía a una conciliación con el presidente Gustavo Petro, quien lo denunció por el delito de injuria al señalarlo de que supuestamente tenía nexos con el narcotráfico

El que fue presidente entre 1998 y 2002 usó el mensaje de la UNP para cuestionar las garantías que tendría, esto debido a que dicha dependencia es la responsable de sus esquemas de seguridad. "Gustavo Petro, ¿qué garantías de seguridad tengo yo y mi familia, si su gobierno y las entidades encargadas de nuestra protección me atacan a través de sus cuentas oficiales en redes?", dijo Pastrana.



Además de poner en duda las garantías de su seguridad, el expresidente se mantuvo ante la Fiscalía en sus comentarios en contra del primer mandatario. Este relacionó a Gustavo Petro con el narcotráfico. Mientras el actual presidente le pedía que se retractara para llegar a una conciliación, Pastrana se mantuvo en todo lo que dijo.



Incluso, al salir, el expresidente Andrés Pastrana Arango retó al presidente Gustavo Petro Urrego a un debate por televisión “para debatir sobre el favorecimiento de su gobierno a grupos criminales y sobre la financiación de su campaña por parte de personas al margen de la ley”.



Para Pastrana, el presidente Petro “quiere silenciar a los críticos de su administración” por lo que, según el exmandatario, “no tolera la crítica ni acepta sus múltiples errores y por eso acude a perseguir a sus opositores”.



Las razones del proceso judicial

El choque que hoy tiene a Gustavo Petro y a Andrés Pastrana ante la Fiscalía se debe a un intercambio de mensajes por redes sociales.



El choque comenzó debido a que el presidente Petro compartió una publicación sobre una captura de cinco miembros de la Armada, que estarían vinculados con acciones relacionadas con el narcotráfico. "No admitimos ningún miembro del Estado que este en contacto y a favor del narcotráfico.", fue el comentario del mandatario.

PETRO Y PASTRANA

Esto fue aprovechado por Pastrana para lanzar duros comentarios en contra del gobierno y de la política de 'paz total', que ha buscado llegar a acuerdos y procesos de diálogo con distintos alzados en armas y actores ilegales.



"Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total", fueron las palabras del expresidente que generaron la molestia de Gustavo Petro.



"Lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo", fue el mensaje de Gustavo Petro, que aprovechó el mensaje para cuestionar que el nombre de Andrés Pastrana aparece en el listado de invitados de los vuelos privados del sindicado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein.