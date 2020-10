Arias: ‘Mi error fue graduar enemigos políticos’

Andrés Felipe Arias, exviceministro de Agricultura durante la administración de Álvaro Uribe Vélez y en la actualidad detenido dentro de la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, en el norte de Bogotá , insistió en reclamar su inocencia y dijo no arrepentirse de su actuación porque en su concepto lo hizo legalmente.

El exfuncionario dijo en una entrevista con W Radio: “La conclusión a la que yo llego no es del Programa, yo de pronto me equivoqué en graduar unos enemigos políticos que yo no debí haber graduado”.



El exministro aseguró que tampoco se arrepiente de haber viajado a Estados Unidos a tocar puertas de instancias internacionales:



“No sería capaz de vivir con eso el resto de mi vida, en esa cárcel de Estados Unidos tras días encerrado, lo que se siente (…) sabiéndome inocente, yo decía que tenía que mantenerme en mi verdad hasta el último día de mi vida”, dijo en la charla con la emisora.



Sus declaraciones fueron hechas en momentos en que se aproxima la hora para que la Corte Suprema de Justicia decida sobre la impugnación de su condena.



Arias está condenado por las irregularidades en la destinación de recursos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) durante el gobierno de Uribe Vélez.



Este programa consistía en entregar préstamos con bajas tasas de interés con destino al desarrollo agropecuario y a los agricultores colombianos.



En el diálogo con La W, Arias aseguró que no se arrepiente de sus actuaciones tras la sentencia de la Corte, porque es un hombre inocente.



La semana anterior, en un concepto enviado a la Corte Suprema de Justicia para la revisión extraordinaria de su proceso, la Fiscalía de Francisco Barbosa pidió mantener la condena que por corrupción en el caso de Agro Ingreso Seguro impuso la misma Corte en contra del exfuncionario.



La Fiscalía considera que las pruebas y los testimonios demuestran plenamente la culpabilidad de Arias en el manejo irregular de los millonarios subsidios de riego. Arias recibió una pena de 17 años que trató de evitar huyendo a Estados Unidos. El año pasado fue extraditado a Colombia.



Aunque la Fiscalía no participa en el proceso, la Corte le pidió concepto en su revisión del caso, igual que a otras instituciones judiciales.



Arias es uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe, quien ha sostenido en todo este tiempo que su exministro fue víctima de una supuesta persecución política.



