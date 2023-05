Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, habló con EL TIEMPO sobre su nueva fundación para atender a la población migrante, cuestionó el poder que tiene la familia presidencial y compartió lo que piensa sobre algunos temas de coyuntura nacional.



(Lea la entrevista exclusiva con la hija de Petro aquí: Andrea Petro habla de su fundación y cuestiona el poder de la familia presidencial)

Petro, quien es economista, por ejemplo habló sobre el uso que su papá le está dando a su perfil de Twitter, un tema que ha generado polémica en el país en los últimos días.



Ella dice que esta red es el modo de comunicación que tiene el Presidente con la ciudadanía. "Lo bonito que tiene es que él responde. Es su forma de comunicarse directamente con la gente y que la gente se sienta cercana a él. Desde que es mandatario ya casi no le responde a la gente mientras se acostumbra al golpe de ser Presidente y darse cuenta que ya hay cosas que no puede hacer (...)", aseguró.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

La hija del jefe de Estado también hace uso de esta red y a veces responde a publicaciones de miembros de la oposición como María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo. En diálogo con este diario, lanzó críticas a la labor que hacen ambos congresistas.



"Ellos ni se dan cuenta que soy yo. A veces me da pena de verdad y no lo digo por la oposición como tal, sino por la gente que cree que es oposición y líder de esa oposición, pero lo que hacen no es oposición. Eso parece un circo. Me da vergüenza ajena porque eso no es oposición", dijo.



Pero resaltó la labor que hace el expresidente Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático. "Es un hombre muy inteligente, él sabe muy bien cómo moverse. Pero Polo Polo y Cabal no son oposición, me da pena ajena, risa y lástima".



Sobre su fundación Organización Colombiana para Migrantes (OCM), Petro explicó que esta se centrará en apoyar a los colombianos que migraron a Francia o España. Dice que a través de esta, les brindarán apoyo consular y buscarán reducir la migración irregular.



(En otras noticias: 'Presidente Petro, no permita que me asesinen': alcalde de Cartagena del Chairá)



"Tengo experiencia como migrante. Estoy en Francia, conozco las leyes y cómo hay que hacer para regularizar su situación. Además de la ayuda consular y de las embajadas de Francia y España, vamos a tener antenas (sucursales) en cada ciudad donde haya mayor cantidad de colombianos. Trabajaremos con las diásporas colombianas, queremos ver cómo nos pueden guiar e identificar sus necesidades. Si yo, como hija del Presidente, les puedo dar una voz a ellos, pues esa es exactamente la idea". expuso.



También mencionó que adelantarán foros migratorios en universidades para que organizaciones y entidades como la Acnur, la OIM, la Cancillería y Migración puedan informar cómo ellos apoyan a quienes tienen la intención de migrar.



Por otro lado, dijo que parte de la estrategia es que "los mismos migrantes serán los que les contarán a los colombianos cómo es migrar con información verídica. Si la gente recibe esta información, yo creo que 30% de la migración disminuirá. Vamos a usar las redes sociales para comunicar estas historias. Tenemos una estrategia y de ahí nacieron los foros migratorios. En Colombia eso no existía y me sorprendió".



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA