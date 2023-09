La Fiscalía reveló en un comunicado que ya había identificado a las personas que profirieron amenazas por redes sociales en contra de una de las hijas del presidente, Andrea Petro. Ante dicha revelación, la segunda hija del mandatario nacional se manifestó.



En entrevista con Blu Radio informó que estaba al tanto de la situación y que no va desistir en la denuncia, así la persona identificada como su posible agresor se retracte.



“Iré hasta el final, quiero que sea ejemplo”, expresó Petro hija. “Es el protocolo normal que la Fiscalía debe hacer en este caso. No es la única amenaza. Es un tema que hay que hablar. Las personas no se dan cuenta de la gravedad de las palabras en redes sociales y hay tener una conciencia”, dijo frente al anuncio del ente acusador.



Andrea Petro señaló que espera que su proceso pueda servir de ejemplo para que las personas entiendan que esos tipos de conductas son ilegales. “El principio de una bandera que quiero llevar, la violencia verbal”, agregó.



“No son solo los petristas. Lo toca a Polo Polo, a las Cabal, y es decir no más violencia en redes. Basta ya”, expresó Petro para decir que su llamado no es solo en las amenazas en su contra sino contra toda clase de “matoneo”, incluyendo el de los contradictores del primer mandatario.



“Que la gente entienda que las palabras son tan peligrosas como las balas”, añadió la segunda hija del mandatario, que aclaró que la campaña sobre el tema de la primera dama, Verónica Alcocer, fue una mera coincidencia y no estuvo relacionada con las amenazas en su contra.



Luego, señaló que estas situaciones han sido bastante comunes en su vida y que esto incluso la llevó a vivir en Francia. “Siempre he estado acostumbrado a los insultos y amenazas, me han dicho que debía tener en mente de que en cualquier momento podían secuestrarme y a tu papá matar”, contó Andrea Petro sobre los hechos que experimentó mientras crecía.

Le solicitaría al fiscal general usar las técnicas de informática forense y ubicar la persona real que hace estos mensajes de muerte contra mi hija. https://t.co/6nCUvvxbAC — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2023

La hija del mandatario reconoció que sabe que las acciones de acoso en redes sociales y otros espacios no son directamente contra ella, pero que de igual manera tienen duras consecuencias para el círculo familiar del primer mandatario. “La gente lo hace por odio por él. La gente no sabe discernir. Tratan de bajar lo más precioso que él tiene que son sus hijos”, añadió.



Petro hija añadió que a pesar de que vive en Europa, los comentarios en su contra han tenido amplio efecto, Esto debido a que sufre acoso en las calles cuando la identifican, eso sin importar que esté por fuera de Colombia.



A lo último de la entrevista hizo un breve balance del gobierno de su padre. Andrea Petro reconoció que era una de las que pensaba que no iban a ganar. Asimismo, destacó la labor del primer año de mandato de Gustavo Petro, pero al mismo tiempo hizo observaciones: “La única crítica que tengo para el gobierno es la comunicación y no empoderar tanto a las personas que lanzan fake news pensando que es noticia”.



La polémica por las amenazas comenzó el pasado martes, cuando el presidente pidió en su cuenta de Twitter que el fiscal investigara las amenazas en contra de su hija. Este adjuntó en la comunicación los mensajes intimidatorios que llegaron a las redes sociales de Andrea Petro. Tres días después, la Fiscalía anunció avances en las pesquisas.

