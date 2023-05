Andrea Petro, una de las hijas del presidente Gustavo Petro, habló en una extensa entrevista con EL TIEMPO sobre sus vivencias como migrante, su trabajo con comunidades migrantes y lanzó dardos a los funcionarios diplomáticos de carrera.



Luego de que Petro ganara las elecciones presidenciales, Andrea puso en marcha la Organización Colombiana para Migrantes que, aclara, no tiene nada que ver con el Gobierno, aunque el hecho de ser hija del Jefe de Estado le ha ayudado a hacer más visibles los temas de los que se ocupa la fundación.



(¿Es suscriptor? Lea la entrevista exclusiva: Andrea Petro habla de su fundación y cuestiona el poder de la familia presidencial)

“Trabajaremos con las diásporas colombianas, queremos ver cómo nos pueden guiar e identificar sus necesidades. Si yo, como hija del Presidente, les puedo dar una voz a ellos, pues esa es exactamente la idea”, dijo.



Y añadió: “nuestro objetivo es reducir la migración de forma irregular. Las estrategias de la fundación serán con el deporte y la cultura para que los migrantes acudan a nosotros sin banderas políticas. Hay que ver, además, por qué hay consulados que no están funcionando bien”.

(Le puede interesar: Andrea Petro inauguró su fundación para migrantes: 'Somos un pueblo trabajador').

Cuando ven llegar a diplomáticos que no son de carrera, les hacen una caza de brujas FACEBOOK

TWITTER

En medio del diálogo, Andrea Petro también se refirió a la atención en consulados y su personal. Aseguró que no está “muy de acuerdo” con los funcionarios de carrera.



“Me he dado cuenta de que cuando eres cónsul dependes de tu equipo, pero si este no escucha, quedas como un payaso. A veces llegan a los consulados y están las mismas personas de carrera de hace 10 años. Cuando ven llegar a diplomáticos que no son de carrera, les hacen una caza de brujas”, añadió.

Facebook Twitter Linkedin

Andrea Petro, hija del presidente, abrió una fundación. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

También opinió sobre los recientes altos nombramientos diplomáticos que hizo su padre. “Si ahorita nombraron a Alfonso Prada en Francia es por algo. Es un perfil adecuado para ese país. Allí no iban a nombrar a cualquiera porque es el país del corazón del Presidente”, aseguró.



(No deje de leer: 'Mi papá está preocupado y decepcionado': Andrea sobre su hermano Nicolás Petro).



También vio con buenos ojos la llegada de Roy Barreras al Reino Unido: “es un buen perfil para el 'chanchullo' que va a tener allá con todo lo que pasó después del Brexit. Tiene que poner un carácter fuerte para que puedan apoyar y brindar la compañía de los colombianos que están allá”.

Alberto Mario Suárez Durán

ELTIEMPO.COM