En entrevista con EL TIEMPO, Andrea Petro dice que desde que su papá Gustavo Petro fue elegido Presidente, sus proyectos han tenido más atención. Aunque no está de acuerdo con este privilegio y dice que no es lógico que la familia presidencial tenga tanto poder, acepta que eso la impulsó a crear la Organización Colombiana para Migrantes (OCM), la fundación que creó para apoyar a esta población y de cuyo funcionamiento da detalles.



En diálogo con este diario, además, cuestionó cómo funcionan algunos consulados, aunque no dio nombres. Eso sí, resaltó la labor del canciller Álvaro Leyva y habló sobre el manejo que Petro le está dando a su Twitter.



(Puede leer: Gustavo Petro y el debate sobre un Presidente que vive aferrado al Twitter)

¿Qué la llevó a abrir la Organización Colombiana para Migrantes?

​

Lo decidí cuando ganamos las elecciones. Pero en el 2016 entré de manera regular a Francia. Hice mi maestría y después tuve un contrato laboral, mi título de estudiante ya tenía que pasar a trabajador. Mientras eso salía, me dieron un permiso de residencia. Aunque tenía mi contrato y acababa de quedar embarazada de mi primera hija, me rechazaron ese título de residencia.



¿Y entonces qué hizo?

​

Tenía 30 días para irme del país. Pedí ayuda en todas partes y la primera reacción que tuve fue ir al consulado. Me costó 400 euros el tiquete para ir. Pensé que me podrían ayudar o guiar. Me dijeron que no pedí la cita y adiós. Uno se encuentra con muchos problemas migratorios, una realidad de xenofobia difícil. A partir de ahí dije: tiene que haber una solución para la gente, transmitirles información para guiarlos y que no se sientan como yo: completamente abandonada por el Gobierno colombiano.

¿Por qué la decisión fue después de las elecciones?

​

No me parece lógico que la familia presidencial tenga tanto poder. El que lo tiene es el Presidente porque él fue el de la elección popular. Pero cuando llego a sitios me dicen: “Ella es la hija del presidente”. No me gusta que me digan así, lo odio.

¿Por qué?

​

Soy Andrea Petro, punto. No me identifico con ese rol porque tengo mi mundo aparte, no estoy en la política. Tengo mi fundación que no tiene nada que ver con el Gobierno, está enfocada en darles soluciones concretas a los migrantes. Sin embargo, aprovecho ese pequeño poder que tengo para poner adelante el tema de la migración.



La gente me está escuchando, me presta atención y lo que me interesa es que se abra realmente la luz que amerita el problema migratorio. No solamente porque los venezolanos llegaron acá o por la situación del Tapón del Darien, sino porque es un fenómeno mundial que va a estar cada vez peor. Entonces yo digo: si de algo sirve este poder e influencia que tengo, pues hagamos este proyecto.

¿Considera que los hijos de los presidentes tienen mucho poder?

​

Demasiado. No voy a decir que lo entiendo, pero me parece lógico que muchos caigan en esa ramificación del poder, que se empoderen y hagan negocios como quieran hacerlo. Se entiende porque cada vez que arribo a Colombia la gente llega con hipocresía. Ofrecen carros, apartamentos, piensan que uno tiene poder en el Gobierno, que da contratos con el Estado. Me di cuenta que en las antiguas familias presidenciales era así y son costumbres de los empresarios y contratistas.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro con su familia. Foto: @nicolaspetroB

¿Cómo apoyarán a los migrantes?

​

Tengo experiencia como migrante. Estoy en Francia, conozco las leyes y cómo hay que hacer para regularizar su situación. Además de la ayuda consular y de las embajadas de Francia y España, vamos a tener antenas (sucursales) en cada ciudad donde haya mayor cantidad de colombianos. Trabajaremos con las diásporas colombianas, queremos ver cómo nos pueden guiar e identificar sus necesidades. Si yo, como hija del Presidente, les puedo dar una voz a ellos, pues esa es exactamente la idea.



Haremos redes y trabajos en equipo entre todos para dar soluciones concretas realmente el tema migratorio

¿Y se enfocarán en la migración irregular?



Nuestro objetivo es reducir la migración de forma irregular. Las estrategias de la fundación serán con el deporte y la cultura para que los migrantes acudan a nosotros sin banderas políticas. Hay que ver, además, por qué hay consulados que no están funcionando bien.

Hablando de consulados, ¿hay nombramientos que no le parezcan?

​

Claro. No doy nombres, pero mi rol con la Cancillería es ese. Lo manejaremos con ellos. Con la buena relación que tengo con ellos, les diré que tal cónsul no es el adecuado. Jamás he propuesto un perfil de nada. Muchos son de carrera diplomática y no estoy muy de acuerdo con eso. Hay consulados que me abren puertas, otros que no porque creen que puedo ser una piedra.

¿Por qué no está muy de acuerdo con los diplomáticos de carrera?



Me he dado cuenta de que cuando eres cónsul dependes de tu equipo, pero si este no escucha, quedas como un payaso. A veces llegan a los consulados y están las mismas personas de carrera de hace 10 años. Cuando ven llegar a diplomáticos que no son de carrera, les hacen una caza de brujas.



Es muy difícil cuando llegas a un consulado donde no se hablan o están acostumbrados a no trabajar. Yo entiendo que hay problemas. Hasta en la misma Cancillería hay un problemas de comunicación internos y esto aplica a todos los ministerios porque aún hay personas de antiguos gobiernos. Hay muchos que están ahí para meter piedras en el camino y eso se lo digo a mi papá. Pero hay otros que sí tienen experiencia y ayudan. Es una problemática colombiana. No hay trabajo en equipo y entiendo que a ministros les cuesta trabajo ejecutar.

(Puede leer: Embajadores sin carrera diplomática son mayoría en gobierno de Gustavo Petro)

¿Y esas inconformidades las ha hablado con el presidente Petro?

​

He dicho cosas, sí. En este proceso he entendido que (los nombramientos) son estratégicos. Si ahorita nombraron a Alfonso Prada en Francia es por algo. Es un perfil adecuado para ese país. Allí no iban a nombrar a cualquiera porque es el país del corazón del Presidente.



A Roy Barreras lo mandaron al Reino Unido. Como político me cae bien, lo conozco personalmente. Es un buen perfil para el 'chanchullo' que va a tener allá con todo lo que pasó después del Brexit. Tiene que poner un carácter fuerte para que puedan apoyar y brindar la compañía de los colombianos que están allá. Ahora, uno ve casos como el de Uruguay, pero bueno, no digo más.



(Puede leer: La crítica de Roy Barreras a Petro: 'A veces se rodea de gente que lo adora')

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro durante posesión de los embajadores en Canadá, Brasil, Finlandia, Costa Rica, China y México. Foto: Presidencia

Entiendo que ha visitado varios consulados en Madrid y Francia. ¿Qué ha encontrado?

​

Fui a Madrid. Fue el primer consulado como OCM que visité y resulta que es el mejor consulado del mundo por cifras. Ellos se miden con los registros del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac): por una población de 160.000 personas que tienen en Madrid, hacen 55.000 firmas e inscripciones al año cuando hay unos que, como el de México, que para una población de 160.000 tienen como 10.000, entonces hay un problema.



Hablé con el cónsul de Madrid y me encantó, es espectacular, muy buen cónsul. El funcionamiento es bueno y las cifras lo muestran. Hay que ver por qué otras consulados tienen falencias. De ahí salió la idea de hacer una misión para hacerle un reporte a la Cancillería de qué problemáticas hay en estas oficinas, qué se puede hacer, cómo mejorar la comunicación entre el consulados y embajadas porque no hay comunicación real entre ellos.

¿Hay que hacer cambios en algún consulado?

​

Claro.



Dígame cuáles…

​

No, no puedo (risas). Hay unos consulados que aún no tienen cónsul o están esperando su embajador. No puedo criticarlos antes de verlos en acción.



¿Pero los nombramientos están siendo adecuados?

​

No los conozco a todos. Tengo a mis “consentidos” porque son buenísimos, como el de Madrid y eso que él viene del gobierno pasado. Cuando uno ve que son buenos, uno dice: quédense. Son personas que demuestran con cifras que son muy buenos.

¿Qué percepción tiene del canciller Leyva? Con él trabajará de la mano, según entiendo...

​

Pienso que es uno de los mejores. Es una persona con un carácter, un trabajo y una historia detrás que creo que no hay un mejor perfil para él. Hay problemas en todos los ministerios, pero la Cancillería ha dado la orden de abrir las puertas en las embajadas, eso se está aplicando y se está haciendo bien. La percepción de los migrantes está siendo más positiva.

Facebook Twitter Linkedin

Andrea Petro, una de las hijas del presidente Petro. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Los hijos del canciller tienen una empresa que ayuda con trámites migratorios en Europa. ¿Van a trabajar juntos en algo?

​

Sí. Yo he hablado con ellos. Una de sus hijas está en Madrid y nos va a ayudar, pero a título personal porque ella también es migrante.



(En contexto: La empresa de la familia del canciller Álvaro Leyva por la que es cuestionado)

¿Cómo se financiará su fundación?

​

Donaciones. La gente tiene que tener claro que yo, por ser la hija del Presidente, es más difícil porque no puedo recibir dineros del Estado, no puedo contratar con ellos y menos tener favoritismo. Estamos buscando los dineros del exterior y trabajando con otros gobiernos. Ya trabajamos con España y Francia.

¿Y ya ha recibido algo de dinero por donaciones?



Las donaciones vienen de sector privado, pero no han llegado. Me sacaron un chisme que tenía 700 millones de pesos ya, pero acabamos de abrir la cuenta bancaria. Las donaciones apenas se abren esta semana. Ojalá tuviéramos esa plata, ya tendríamos financiamiento por dos años.



Para que no me metan gol, vamos a ver la procedencias de ese dinero porque la gente, por hacer la maldad, va a meter dineros. Pero yo no quiero esos dineros. No vamos a permitir que la gente juegue con los sueños de las personas. Estará muy controlado, desde noviembre armamos la estrategia. Emitiremos certificados de donaciones. Controlaremos la procedencia y lamentablemente todos los dineros no los vamos aceptar.

¿La fundación es una forma de ayudarle al Presidente a manejar el tema de la migración?



Sí, ¿por qué no? Independiente de ser su hija, yo le creo como político.

¿Qué le ha dicho el presidente Petro de la fundación?

​

Me ha aconsejado sobre el tema del dinero. Después de todo lo que ha pasado, me dice que tenga cuidado con el poder y el dinero. Es que es sencillo: si juego con el dinero de la fundación, pierdo mis papeles en Europa y no voy a perder a mis hijas por eso. El fundador no tiene salario. Hay gastos de representación, pero todo es justificado debidamente. Que otros hijos del Presidente hayan podido hacer cosas, no me interesa saber cómo lo hicieron porque no es mi objetivo.



¿Lo han hecho?



Sí lo han hecho. No diré nombres.

¿Alguien más de la familia participará?



Mis hermanas sí. A través de la fundación y las necesidades que hemos visto tenemos un tema que desarrollar con la mujer porque 54% de los migrantes son mujeres. Yo le toqué el tema a Sofía porque ella está muy metida con la mujer y el feminismo. Le dije que me interesaba trabajar con ella y con ella lo vamos a liderar.



Nicolás (Alcocer Petro) está lanzando su empresa de ropa deportiva, creo que lo hará en septiembre. Lleva dos años en el proyecto, está enfocado en eso. Después dará su experiencia como migrante por lo que él tuvo que pasar, pues él tiene nacionalidad italiana. Trabajó en Mcdonalds durante años y se pagó sus estudios.



Andrés, el que está en Canadá como refugiado político, es el vicepresidente de la fundación. Estratégicamente entrará en el juego: estará enfocado en Canadá y el 'chanchullo' de Estados Unidos.

Veo que Nicolás Petro Burgos no está ahí...

​

No, porque es diputado. Esto es una ONG, no es política y él ya tiene su vida y sus cosas.

Facebook Twitter Linkedin

Andrea Petro y su fundación para ayudar a migrantes. Foto: Twitter: @OcmFundacion

Volvamos a España y Francia. ¿Le han sugerido algo para atender a la población migrante?



Me dijeron que sí era importante ayudar desde la raíz, es decir, documentar a las personas, saber por qué viajan, por qué hay flujos tan altos de gente pidiendo asilo. La gente pasa necesidades y uno tiene que entender que hay países que no tienen cómo afrontar estas problemáticas. ¿Por qué los colombianos migran? ¿Qué saben? Hay gente como los tramitadores que los engañan. Nos dimos cuenta que tenemos que tener un impacto en comunicación y marketing para decirles a los colombianos lo que realmente significa ser migrante.



¿Qué estrategia tienen para eso?

​

Los mismos migrantes serán los que les contarán a los colombianos cómo es migrar con información verídica. Si la gente recibe esta información, yo creo que 30% de la migración disminuirá. Vamos a usar las redes sociales para comunicar estas historias. Tenemos una estrategia y de ahí nacieron los foros migratorios. En Colombia eso no existía y me sorprendió.



Hicimos uno en abril en la Universidad de Cartagena: pudimos sentar por primera vez a ACNUR, otras fundaciones, la Policía, Cancillería, Migración…entre otros. Nunca se habían sentado para hablar del mismo tema y cada entidad pudo contar lo que hacen.



En esto viene la parte indirecta que no solamente es la población colombiana saliente. Vamos a hacer tres foros al año. Son dos días: en el primero nos enfocaremos en la migración venezolana, la situación del Tapón del Darien y la novedad de Colombia como país de tránsito que nunca había existido. El segundo día ya es sobre la población saliente colombiana, que ya es el tema de mi fundación. Ahí lo que estamos haciendo realmente es darle luz y una voz al problema migratorio de manera general.

¿El plan de la fundación es a 4 años hasta cuando termine el periodo del Presidente?

​

Independientemente del gobierno del turno, nosotros nos tenemos que fortalecer en estos cuatro años como fundación. Es más, yo di un ‘deadline’ de dos años para esto, para que seamos tan fuertes y construyamos una estrategia tan viable para que otros gobiernos de turno tengan que pasar por nosotros sí o sí.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Cambiemos de tema. He visto que es activa en Twitter. Su papá también es muy activo ahí y se le ha criticado por esto. ¿Qué opina usted?



Para mi papá, Twitter es su modo de comunicación. Lo bonito que tiene es que él responde. Es su forma de comunicarse directamente con la gente y que la gente se sienta cercana a él. Desde que es mandatario ya casi no le responde a la gente mientras se acostumbra al golpe de ser Presidente y darse cuenta que ya hay cosas que no puede hacer. Ahora, que comparte fake news o algo así, pues tiene que haber una persona que le diga que eso no es así.



He intentado que use más Instagram, pero no entendió.

Pero usted también usa mucho esa red. Le responde muchos trinos a miembros de la oposición como Miguel Polo Polo o María Fernanda Cabal.



Ellos ni se dan cuenta que soy yo. A veces me da pena de verdad y no lo digo por la oposición como tal, sino por la gente que cree que es oposición y líder de esa oposición, pero lo que hacen no es oposición. Eso parece un circo. Me da vergüenza ajena porque eso no es oposición. Pero por ejemplo Álvaro Uribe sí es oposición. Es un hombre muy inteligente, él sabe muy bien cómo moverse. Pero Polo Polo y Cabal no son oposición, me da pena ajena, risa y lástima.

Me decía que trabajará de cerca con España y Francia, preciso dos países donde Petro ya realizó visitas de Estado. ¿Tuvo algo que ver con esas visitas?

​

Ayudé a organizar y estuve todo el tiempo con mi papá en España. Estuve en el Palacio del Pardo, pero en la cena con la realeza, no. Nosotros no hacemos parte de la diplomacia, no somos embajadores ni ministros, allá no pueden ir los hijos.



Lo acompañé en Francia cuando estuvo allá. Voy cuando está por acá al lado, cuando puedo. Lo acompaño porque me interesa lo que está haciendo y porque (estas visitas) también son interesantes para mi fundación.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA