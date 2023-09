Tras el reconocimiento por parte de Palacio de que sí hubo una manipulación de video del presidente Gustavo Petro en la ONU para añadirle unos aplausos inexistentes al final de su intervención, la discusión ha vuelto a ponerse sobre la mesa: ¿Qué está pasando con las comunicaciones en el Gobierno de Petro?



El interrogante se alimenta, además, por las salidas en falso de algunos de sus funcionarios más cercanos que se muestran presurosos y acuden a la red social X (antes Twitter) para explicar las políticas públicas.



Así, por ejemplo, le pasó a Mauricio Lizcano quien en un trino trató de precisar una información de la periodista Vanesa de la Torre de Caracol Radio: “Respetada Vanesa, internet gratis? Almuerzo? Trasporte?, te informo que ninguno de los temas de que usted afirma son ciertos”, escribió. Los opositores de inmediato ironizaron: “Y eso que él es el ministro de Comunicaciones”.



“El presidente está muy solo. No tiene quien le ayude en sus comunicaciones. Buena parte de las peleas en las redes es por cuenta de la desinformación. Un viaje tan importante quedará en el recuerdo por el garrafal error de haber adulterado los videos de su discurso y de remate cuatro horas para explicar por qué un avión de la FAC estaba en Orlando”, aseguró por su parte Julio Sánchez Cristo, director de La W.

El presidente Gustavo Petro durante su discurso en la ONU. Foto: Jeenah Moon/Bloomberg

Para los conocedores de los movimientos de Palacio la situación se ha ido deteriorando por el corto circuito existente entre el presidente de la Republica y el equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño.



Así, por ejemplo, hace unos días se envió a los periodistas que cubren Palacio, vía WhatsApp, la agenda del presidente Gustavo Petro en la que confirmaban su asistencia a la reunión con el Consejo Gremial y con los gobernadores del Pacífico en la Casa de Nariño.



Sin embargo, minutos después, el mensaje fue eliminado y posteriormente se conoció que se canceló la agenda sin dar ninguna explicación. Trascendió que en la Casa de Nariño habría molestia porque la agenda fue enviada por la Consejería de Prensa sin consultar al despacho.



Para el analista y experto en medios de comunicación Omar Rincón hay una paradoja en el gobierno Petro que “está tan obsesionado con la comunicación y tenga tan abandonado la comunicación pública”.

Para Rincón, es inexplicable que el presidente Petro haya mantenido a la deriva durante tantos meses tanto al Sistema de Medios Públicos como al Ministerio de Cultura, dos poderosas herramientas para transmitir su relato no solo por la formidable estructura de emisoras sino porque son entes que pueden llegar a la Colombia profunda que el jefe del Estado dice que lo desvela.



Rincón también dice que es sorprendente que el presidente mantenga un enfrentamiento frecuente con algunos medios de comunicación “una estrategia que demostró su fracaso en la Argentina de los Kirchner, en el Ecuador de Correa o en la Venezuela de Chávez”.



Los expertos también coinciden en señalar que, en el Gobierno, en ocasiones, no se apropian de su papel, sino que acuden a la emocionalidad con mensajes que alimentan controversias innecesarias: “Me importa un pito”, “De malas”, son algunos ejemplos.

Francia Márquez en África. Foto: Vicepresidencia

Liliana Gómez, PhD y directora de la Maestría en Comunicación, Tecnología y Sociedad de la Pontificia Universidad Javeriana, afirmó en un articulado publicado en el portal Razón Pública que ella invitaría al gobierno a pensar en una estrategia de comunicación con objetivos claros, que se concentre en unos pocos contenidos.



Una estrategia comunicativa, dice la experta, que incluya al otro, que se centre en las personas y las trate con respeto, que sea cuidadosa y tenga en cuenta el alcance que tiene al hablar sobre un tema o sobre una persona.



“Esa estrategia debería referirse a los temas centrales de su plan de gobierno en lugar de distraerse en pequeñas peleas o ataques que desvirtúan su imagen y hacen perder la dignidad del cargo”, asegura Gómez.



En una entrevista con EL TIEMPO y cuando se desempeñaba como jefa de gabinete, Laura Sarabia contó que le había pedido al presidente que se desmovilizara del Twitter:



“Es mi pelea también. Todavía no la doy por perdida. El argumento del presidente es que si no lo hace él no hay nadie más que lo haga. Hemos tratado con la figura de vocero, de portavoz, pero no funciona. Nadie lo reconoce. Yo te pregunto: ¿cuál es el portavoz del Gobierno? Es Luis Fernando Velasco, pero nadie sabe que es él, ni se reconoce”, dijo Sarabia en su momento.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el debate de la reforma de salud. Foto: César melgarejo. EL TIEMPO

“En cuanto al Twitter, es importante pensar cada trino en función de la importancia objetiva del asunto y de los efectos que pueda tener cada mensaje. Oír es más importante que hablar (sobre todo en un país donde la escucha y el silencio están desprestigiados)”, asegura la experta Gómez.



Juan Sebastián Delgado, experto en comunicaciones, sin embargo, rescata hechos que a su juicio son muy positivos en esta administración: “A nivel de contenidos audiovisuales, vídeos que salen en YouTube, videos que salen en televisión, es interesante el uso que hacen de este recurso porque los mensajes son claros, son cortos y no sólo le hablan al público puntual, que traían de campaña, sino que tratan de involucrar incluso nuevas audiencias”.



Pero Delgado anota, eso sí, que hay evidentes fallas en la comunicación del Gobierno Nacional en la que pareciera que el presidente y los ministerios estuviera cada uno hablando de forma independiente, tratando de transmitir sus mensajes por su lado y no con una narrativa coherente entre todos los actores principales.



